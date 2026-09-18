Tăng tốc số hóa, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu y tế

Việc triển khai các nền tảng số, hồ sơ sức khỏe điện tử và sử dụng Căn cước công dân trong khám chữa bệnh đang góp phần đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ y tế.

Ngành Y tế Tây Ninh đẩy nhanh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, từng bước số hóa hoạt động khám chữa bệnh.

Đẩy mạnh số hóa, hình thành hệ sinh thái dữ liệu y tế

Theo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, ngành tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đối với hạ tầng số, toàn bộ máy tính tại Sở Y tế đã được kết nối mạng nội bộ và internet, đáp ứng yêu cầu công việc, nhất là đối đối với cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Y tế, trong tổng số 66 máy tính chỉ mới có 6 máy đạt yêu cầu. Sở đã có văn bản đề nghị bổ sung, thay thế 60 máy tính chưa đáp ứng yêu cầu.

Cùng với đầu tư hạ tầng, công tác phát triển nhân lực số được chú trọng. Sở Y tế phân công một công chức có trình độ đại học về công nghệ thông tin tham mưu, triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số. Trên 90% công chức của Sở đã tham gia 2 khóa học trên Nền tảng Bình dân học vụ số; đồng thời được cử tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng số do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Đáng chú ý, ngành Y tế hiện có 24 nền tảng dữ liệu số, cơ sở dữ liệu số đang được triển khai. Tại các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực, phần mềm Hồ sơ bệnh án điện tử và phần mềm Quản lý bệnh viện được sử dụng để quản lý tổng thể hoạt động bằng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số và số hóa dữ liệu y tế.

Người dân sử dụng Thẻ Căn cước công dân trong khám chữa bệnh, góp phần đơn giản hóa thủ tục và liên thông dữ liệu y tế.

Chuyển đổi số cũng được thể hiện rõ trong thanh toán viện phí. Toàn tỉnh có 35 cơ sở khám chữa bệnh công lập và cả 35 cơ sở đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Trong tháng 8/2026, tổng số tiền khách hàng thanh toán đạt hơn 42,26 tỷ đồng, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt hơn 18,77 tỷ đồng, chiếm 44%, tăng 4% so với tháng trước đó.

Trong khám chữa bệnh, việc sử dụng Căn cước công dân gắn chip tiếp tục được mở rộng. Tháng 8/2026, toàn tỉnh ghi nhận hơn 300.900 lượt sử dụng Căn cước công dân trong tổng số hơn 305.600 lượt khám chữa bệnh, đạt tỷ lệ 98%; tỷ lệ tra cứu thông tin thành công đạt 96%. Ngoài ra, toàn tỉnh có 6 đơn vị triển khai khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học và Kiosk tự phục vụ. Trong tổng số 81.503 lượt khám chữa bệnh, có 10.562 lượt tiếp nhận bệnh đăng ký từ Kiosk.

Một trong những nền tảng quan trọng trong xây dựng dữ liệu y tế là hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân. Đến tháng 8/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hơn 3,01 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử trên tổng số hơn 3,17 triệu nhân khẩu thường trú, đạt tỷ lệ 94,85%. Việc liên thông dữ liệu cũng được thực hiện đồng bộ. Sở Y tế cho biết 100% cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đã thực hiện liên thông giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh và giấy báo tử. Công tác làm sạch dữ liệu trẻ em tiếp tục được thực hiện. Đối với Sổ sức khỏe điện tử VNeID, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã thực hiện liên thông dữ liệu.

Theo Sở Y tế, chuyển đổi số được triển khai song song với việc duy trì công tác khám chữa bệnh. Ngành bảo đảm thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị thuốc, vật tư, trang thiết bị và kịp thời tiếp nhận, điều trị người bệnh. Tính đến thời điểm báo cáo, số lượt khám ngoại trú đạt hơn 4,21 triệu lượt, điều trị nội trú hơn 263.300 lượt; công suất sử dụng giường bệnh đạt 73,83%.

Tiếp tục hoàn thiện nền tảng dữ liệu phục vụ người dân

Chuyển đổi số được triển khai song song với công tác khám chữa bệnh, bảo đảm thuốc, vật tư và trang thiết bị phục vụ người dân.

Cùng với chuyển đổi số, ngành Y tế Tây Ninh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về đấu thầu thuốc, đầu tư trang thiết bị và khai thác hiệu quả hạ tầng y tế, qua đó bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Theo Sở Y tế, công tác đấu thầu thuốc được triển khai chủ động, kịp thời, bảo đảm cung ứng thuốc phục vụ khám chữa bệnh. Đối với địa bàn tỉnh Long An trước đây, đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu đối với 2.661/3.077 mặt hàng, đạt 86,48%, với tổng giá trị hơn 1.584,75 tỷ đồng, tiết kiệm 9,7%. Đối với địa bàn Tây Ninh trước đây, tỷ lệ trúng thầu đạt 89,49%, tương ứng 1.882/2.103 mặt hàng, tổng giá trị hơn 2.740,61 tỷ đồng, tiết kiệm 12,4%.

Đối với các mặt hàng chưa lựa chọn được nhà thầu, Sở Y tế và các đơn vị đã hướng dẫn, chủ động tổ chức mua sắm theo quy định, nhằm bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ khám chữa bệnh.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Đỗ Hồng Sơn, công tác đấu thầu thuốc được triển khai chủ động, kịp thời, đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc phục vụ khám, chữa bệnh, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc trên địa bàn. Song song đó, các dự án đầu tư trang thiết bị y tế như Dự án mua sắm máy chạy thận nhân tạo và trang thiết bị khẩn cấp được triển khai đúng định hướng, đảm bảo tiến độ thực hiện và mục tiêu đầu tư; công tác mua sắm, bàn giao trang thiết bị được thực hiện kịp thời, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong công tác khám, chữa bệnh. Việc tổ chức đấu thầu đạt hiệu quả, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Cán bộ y tế khai thác các nền tảng số, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trước yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, ngành Y tế xác định tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quản lý chất lượng bệnh viện, cải tiến quy trình, giảm thời gian chờ đợi; đồng thời phấn đấu nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế và sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, chuyển đổi số y tế tiếp tục được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. Theo Giám đốc Sở Y tế Đỗ Hồng Sơn, ngành sẽ tiếp tục triển khai Đề án 06, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trên toàn tỉnh; tạo lập, xây dựng cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu ngành Y tế; thường xuyên rà soát, tạo lập, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân. Ngành Y tế cũng tiếp tục đẩy mạnh sử dụng Căn cước công dân, VNeID trong khám chữa bệnh; triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt và tăng cường liên thông dữ liệu y tế.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2026 - 2028, ngành Y tế Tây Ninh triển khai dự án mua sắm trang thiết bị phần cứng phục vụ triển khai Bệnh án điện tử tập trung cho 28 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư trên 80 tỷ đồng. Dự án nhằm đáp ứng cơ bản yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin, tạo điều kiện triển khai đồng bộ Bệnh án điện tử tại các cơ sở y tế.

Đánh giá về hiệu quả của dự án, theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh (đơn vị được giao thẩm định), việc đầu tư mua sắm trang thiết bị phần cứng tập trung góp phần từng bước khắc phục tình trạng hạ tầng công nghệ thông tin xuống cấp, thiếu đồng bộ tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Việc nâng cấp, trang bị mới các thiết bị mạng, lưu trữ và thiết bị làm việc chuyên dụng giúp chuẩn hóa hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng suất làm việc của đội ngũ y, bác sĩ, đồng thời giảm thiểu chi phí bảo trì, vận hành và quản lý phát sinh từ các hệ thống cũ.

Theo bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật là điều kiện cơ bản để triển khai đồng bộ hồ sơ bệnh án điện tử, hướng tới tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ và rút ngắn thời gian tiếp đón, khám, chữa bệnh. Người dân khi sử dụng dịch vụ y tế sẽ được thụ hưởng quy trình phục vụ thuận tiện, nhanh chóng; thông tin sức khỏe cá nhân được quản lý, lưu trữ khoa học và bảo mật hơn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện nền tảng số, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ y tế.