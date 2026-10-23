Tăng tốc số hóa hồ sơ đảng viên, quyết tâm về đích đúng hạn

Trong quá trình đẩy nhanh chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh đã và đang tập trung thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ: rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên và số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ gấp trong khi từng khâu đều đòi hỏi sự cẩn trọng khiến nhiều cán bộ phải tranh thủ ngày nghỉ, buổi tối, làm việc đến khuya để bảo đảm tiến độ.

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh tập trung thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ: rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên và số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử.

Gần 11 giờ đêm, tại Đảng ủy phường Trần Phú, công việc rà soát, số hóa hồ sơ đảng viên vẫn được các tổ chức đảng tập trung thực hiện. Quá trình sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố kéo theo những thay đổi về tổ chức đảng ở cơ sở. Đảng ủy phường cũng thực hiện kiện toàn, thành lập các chi bộ mới theo Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của BCH Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng. Vì vậy, thông tin về tổ chức đảng, quá trình sinh hoạt và hồ sơ đảng viên cần được rà soát, cập nhật, đối chiếu để bảo đảm thống nhất. Với khối lượng hồ sơ, công việc lớn, nhiều thông tin cần cập nhật, cán bộ được phân công phải tranh thủ cả buổi tối, ngày nghỉ cuối tuần để bảo đảm tiến độ.

Anh Trần Đình Quốc - chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, phường Trần Phú chia sẻ: “Thời gian qua, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đều tập trung cao độ cho nhiệm vụ này. Khối lượng công việc lớn nên các chi bộ, đảng bộ phải tranh thủ thời gian, kể cả ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. Nhiều đơn vị làm việc đến 11 giờ đêm, có trường hợp kéo dài đến 2 giờ sáng”.

Phường Trần Phú tranh thủ làm việc buổi tối để bảo đảm tiến độ số hóa hồ sơ.

Đặc thù của nhiệm vụ số hóa và làm sạch dữ liệu là phải được xử lý trên máy tính có bảo mật, trong khi số lượng thiết bị hạn chế. Để tận dụng hiệu quả nhân lực và thiết bị, Đảng ủy phường Trần Phú xây dựng kế hoạch, phân lịch cụ thể cho từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Nhờ đó đã hạn chế tình trạng chờ đợi, tránh lãng phí thiết bị, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ tập trung xử lý hồ sơ theo từng đợt. Đến nay, phường Trần Phú đã hoàn thành công tác làm sạch dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời số hóa hơn 400 hồ sơ đảng viên, đạt trên 25% khối lượng theo kế hoạch.

Không khí làm việc khẩn trương vào buổi tối tại xã Mai Phụ.

Không khí làm việc khẩn trương cũng diễn ra tại xã Mai Phụ. Với 1.484 đảng viên, Ban Xây dựng Đảng xã Mai Phụ và các tổ chức đảng trực thuộc đang tập trung rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa thông tin và cập nhật dữ liệu. Để tăng tốc tiến độ, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huy động cấp ủy viên và đảng viên trẻ có kỹ năng ứng dụng công nghệ tham gia hỗ trợ, phân công xử lý theo từng nhóm hồ sơ. Công việc được tập trung thực hiện vào buổi tối, ngày nghỉ. Trong quá trình cập nhật, các thông tin còn thiếu hoặc chưa thống nhất được kiểm tra, đối chiếu để kịp thời xử lý.

Chị Mai Thị Thùy Hương - Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Mai Phụ cho biết: “Do khối lượng công việc chuyên môn hằng ngày lớn, cán bộ phải tranh thủ buổi tối, ngày nghỉ để thực hiện việc số hóa, cập nhật hồ sơ. Đến nay, địa phương đã hoàn thành scan 562 hồ sơ đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, đạt 100% chỉ tiêu số hóa đợt 1. Kết quả bước đầu đang tạo cơ sở thuận lợi để địa phương tiếp tục thực hiện các phần việc tiếp theo”.

Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh đã thực hiện số hóa trên 80% hồ sơ lên hệ thống.

Tại Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, để vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa đảm bảo tiến độ và chất lượng việc số hóa hồ sơ đảng viên, các đơn vị đang tập trung thực hiện việc số hóa ngoài giờ hành chính và vào ngày nghỉ. Đến nay, toàn Đảng bộ đã triển khai, hoàn thành chỉnh lý 674/674 hồ sơ đảng viên (đạt 100%); thực hiện số hóa trên 80% hồ sơ lên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 và quyết tâm về đích trước thời hạn (trước ngày 1/11/2026).

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh thông tin: “Thực hiện Kế hoạch 111-KH/TU của BTV Tỉnh ủy, BTV Đảng ủy đã khẩn trương ban hành kế hoạch, triển khai, thực hiện; thành lập tổ số hóa, chỉ đạo các bộ phận liên quan thống nhất về quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật; giao bộ phận phụ trách số hóa hồ sơ đảng viên của Đảng bộ phối hợp các cấp ủy trực thuộc và tình hình thực tiễn để tập trung thực hiện quy trình số hóa hồ sơ đảng viên điện tử.

Dữ liệu sau khi số hóa phải bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; thực hiện theo nguyên tắc “làm đến đâu chắc đến đó; số hóa đến đâu xác thực đến đó; dữ liệu đến đâu khai thác được đến đó”, đáp ứng yêu cầu quản lý lâu dài và khai thác hiệu quả trên Hệ thống “Cơ sở dữ liệu đảng viên” và “Ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử”.

Công tác số hóa hồ sơ được thực hiện theo nguyên tắc “làm đến đâu chắc đến đó".

Theo tổng hợp từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thực hiện Kế hoạch số 57-KH/BTCTW ngày 9/9/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, Hà Tĩnh đã hoàn thành rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, đối soát dữ liệu của 3.460 tổ chức đảng và 97.730 đảng viên thuộc phạm vi thống kê, đạt 100%, vượt mục tiêu Trung ương giao là hoàn thành 98% trước ngày 30/11/2026. Trong khi đó, nhiệm vụ số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên và hồ sơ đảng viên điện tử theo Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 19/8/2026 của BTV Tỉnh ủy vẫn đang tiếp tục được tập trung cao triển khai. Đến nay, các đơn vị, địa phương đã số hóa gần 20.000/97.730 hồ sơ thuộc diện thực hiện theo kế hoạch.