Tăng tốc số hóa hồ sơ đảng viên: Quyết tâm "bứt phá" về đích
Thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy trên địa bàn Thủ đô đang tập trung cho Chiến dịch 100 ngày cao điểm số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu đảng viên. Dù gặp khó khăn do quy mô lớn, địa bàn rộng và hồ sơ xuống cấp, nhiều địa phương đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo để vừa bảo đảm tiến độ, vừa đáp ứng tiêu chuẩn dữ liệu "Đúng - Đủ - Sạch - Sống".
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tang-toc-so-hoa-ho-so-dang-vien-quyet-tam-but-pha-ve-dich-246261109213032861.htm