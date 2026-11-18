Tăng tốc sản xuất vụ đông, chủ động nguồn cung dịp Tết
Trước nhu cầu tiêu thụ nông sản dự báo tăng cao vào những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, các địa phương trên cả nước đang tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ đông, chú trọng điều chỉnh cơ cấu cây trồng, thời vụ và gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ. Trong đó, Hà Nội tiếp tục phát huy lợi thế các vùng chuyên canh rau an toàn, chủ động nguồn cung nông sản chất lượng cho người tiêu dùng Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tang-toc-san-xuat-vu-dong-chu-dong-nguon-cung-dip-tet-2462611181540009.htm