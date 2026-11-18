Mục tiêu cuối cùng không chỉ là đưa được bao nhiêu vốn đến với hội viên, mà quan trọng hơn là nguồn vốn đó được sử dụng như thế nào, tạo ra giá trị gì và giúp được bao nhiêu phụ nữ, trẻ em, người yếu thế cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Không để việc tiếp cận vốn trở thành điểm nghẽn trong thực hiện các chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.