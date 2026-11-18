Tăng sản lượng, chủ động nguồn hàng phục vụ thị trường

Vụ đông có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, không chỉ góp phần nâng cao giá trị trên diện tích đất canh tác mà còn tạo nguồn cung nông sản trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Đặc biệt, những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán là giai đoạn thị trường cần lượng lớn rau xanh, củ, quả và các sản phẩm nông nghiệp thiết yếu. Vì vậy, các địa phương đang tập trung chăm sóc diện tích đã gieo trồng, đồng thời chủ động bố trí sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường.

Theo Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Quốc Mạnh, vụ đông năm 2026, các tỉnh phía Bắc đặt mục tiêu gieo trồng khoảng 400.000ha, sản lượng ước đạt 4,8-5 triệu tấn. Tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt khoảng 39.000-41.000 tỷ đồng, bình quân đạt 95-110 triệu đồng/ha.

Để hoàn thành mục tiêu, ngành Nông nghiệp định hướng tập trung phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi và ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông dân. Trong cơ cấu mùa vụ, nhóm cây ưa ấm và trung tính như ngô, khoai lang, đậu tương, lạc, rau chiếm khoảng 50-55% tổng diện tích; diện tích còn lại dành cho nhóm cây ưa lạnh như khoai tây, rau, đậu ưa lạnh.

Các hộ nông dân tập trung gieo trồng cây vụ đông phục vụ thị trường cuối năm. Ảnh: PV

Hà Nội là một trong những địa phương có nhu cầu tiêu thụ nông sản lớn của cả nước, sản xuất vụ đông đang được đẩy mạnh nhằm tăng nguồn cung tại chỗ, giảm áp lực cho thị trường trong những tháng cuối năm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, vụ đông năm 2026, thành phố phấn đấu gieo trồng 28.426,9ha, tăng hơn 2.180ha so với vụ đông năm 2025. Hà Nội ưu tiên phát triển rau, đậu tương, ngô ngắn ngày; đồng thời mở rộng diện tích khoai tây, hoa và những cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, tổng diện tích cây rau màu vụ đông đã gieo trồng đạt 22.353,1ha, bằng 78,6% kế hoạch. Trong đó, diện tích ngô đạt 4.090,4ha, bằng 84,2% kế hoạch; lạc 213,6ha, bằng 89,1%; đậu tương 549,9ha, bằng 68,4%; rau 11.266,8ha, bằng 80,2%; hoa 2.472,2ha, bằng 88,9%. Diện tích các cây trồng khác đạt 3.760,3ha. Diện tích đã thu hoạch đạt 1.971,5ha.

Nông dân xã Bát Tràng chăm sóc cây rau màu vụ đông. Ảnh: PV

Ở các vùng chuyên canh, nông dân và hợp tác xã đang chủ động kế hoạch sản xuất, bảo đảm nguồn hàng phục vụ thị trường. Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức (xã Bát Tràng) là một trong những vùng sản xuất rau an toàn tập trung quy mô lớn của Thủ đô, với hơn 1.200 hộ tham gia trên diện tích hơn 200ha. Giám đốc Hợp tác xã Nguyễn Văn Minh cho biết, để đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, đơn vị đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất từ sớm, hướng dẫn xã viên gieo trồng đúng lịch thời vụ, lựa chọn chủng loại rau phù hợp. Hiện nay, mỗi ngày hợp tác xã cung cấp khoảng 70-75 tấn rau các loại cho hệ thống siêu thị và chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội.

Các thành viên Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Mê Linh) đang chăm sóc cây rau màu vụ đông. Ảnh: PV

Tương tự, Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Mê Linh) đang tập trung sản xuất, chuẩn bị nguồn hàng cho giai đoạn cao điểm cuối năm. Giám đốc Hợp tác xã Đàm Văn Đua cho biết, với diện tích khoảng 200ha, dự kiến vụ đông năm nay, sản lượng rau cung ứng ra thị trường bình quân đạt hơn 100 tấn/ngày, chủ yếu phục vụ người tiêu dùng Hà Nội và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, đơn vị đã xây dựng kế hoạch sản xuất cho giai đoạn giáp Tết, định hướng các thành viên tuân thủ lịch thời vụ, lựa chọn chủng loại theo khuyến cáo để bảo đảm nguồn hàng liên tục. Việc tổ chức sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường có ý nghĩa quan trọng, giúp hạn chế tình trạng nhiều hộ cùng tập trung trồng một loại rau, dẫn đến dư thừa sản phẩm và giảm giá bán.

Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, gắn sản xuất với thị trường

Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông, ngành Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo các địa phương không chạy theo diện tích mà cần căn cứ điều kiện đất đai, nguồn nước, diễn biến thời tiết và nhu cầu tiêu thụ để bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp.

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Quốc Mạnh đề nghị các địa phương căn cứ tiến độ thu hoạch lúa hè thu, lúa mùa năm 2026 để chủ động bố trí diện tích và thời vụ. Đối với diện tích đã gieo trồng, cần tập trung chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại; diện tích mới giải phóng đất sau thu hoạch lúa cần lựa chọn cây trồng có thời gian sinh trưởng phù hợp, bảo đảm an toàn thời vụ.

Đặc biệt, ở giai đoạn cuối vụ, các địa phương cần hạn chế mở rộng diện tích bắp cải, su hào; thay vào đó, tổ chức sản xuất rải vụ, đa dạng hóa chủng loại rau để kéo dài thời gian thu hoạch, phù hợp với nhu cầu thị trường và hạn chế tình trạng dư thừa cục bộ, giảm giá bán. Với nhóm cây ưa ấm như ngô, khoai lang, dưa hấu, dưa chuột, bầu bí, đậu tương, lạc, cần lựa chọn giống có thời gian sinh trưởng ngắn, áp dụng kỹ thuật làm bầu, ươm cây con, xen vụ để bảo đảm thời vụ.

Nông dân cần sản xuất rau màu theo nhu cầu thị trường. Ảnh: PV

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Mạnh Phương, để bảo đảm cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, các địa phương cần chủ động xây dựng phương án ứng phó với hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2026-2027. Đồng thời, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiếp tục mở rộng diện tích các cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn, còn trong khung thời vụ như khoai tây, rau ăn lá ngắn ngày.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vụ đông; đẩy mạnh công tác dự tính, dự báo tình hình sinh vật gây hại để hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND ngày 26-11-2025, thay thế Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND, với 19 chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó, chính sách hỗ trợ trực tiếp sản xuất vụ đông trên đất trồng lúa ở mức 30 triệu đồng/ha đối với cây khoai tây và 12 triệu đồng/ha đối với cây đậu tương, ngô khi đáp ứng các điều kiện về quy mô sản xuất và liên kết tiêu thụ…

Với mục tiêu sản xuất khoảng 400.000ha vụ đông tại các tỉnh phía Bắc, cùng sự chủ động của các vùng sản xuất tập trung như Hà Nội, việc điều chỉnh cơ cấu cây trồng, rải vụ và gắn sản xuất với nhu cầu thị trường có ý nghĩa quan trọng. Không chỉ góp phần bảo đảm nguồn cung nông sản dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, mà còn nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập cho nông dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.