Tăng tốc sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu

Chủ động nguồn lực, tăng năng suất, chất lượng

Bước vào những tháng cuối năm 2026, cường độ làm việc tại các phân xưởng của Nhà máy Z117 ngày càng khẩn trương nhằm đáp ứng nhu cầu đơn hàng tăng cao. Tại Xí nghiệp Cơ khí 2.17 (Nhà máy Z117), cán bộ, công nhân viên, người lao động đang tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Theo Thượng tá Phạm Công Hiếu, Phó giám đốc Xí nghiệp Cơ khí 2.17, đơn vị chủ yếu sản xuất các sản phẩm kinh tế phục vụ đối tác trong và ngoài nước như: Giường sắt, sản phẩm nhôm, phụ tùng xe máy... Những tháng cuối năm thường là giai đoạn cao điểm khi khối lượng đơn hàng cần hoàn thành lớn, đòi hỏi sự chủ động trong tổ chức sản xuất và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, công nhân viên. “Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp vào kết quả sản xuất, kinh doanh chung của Nhà máy”, Thượng tá Phạm Công Hiếu chia sẻ.

Lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z117 kiểm tra công tác sản xuất của đơn vị. Ảnh: TRẦN NAM

Chăm chú nhìn vào màn hình điều khiển của máy cắt laser, Đại úy QNCN Nguyễn Thị Kim Uyên, công nhân Xí nghiệp 2.17 cho biết, việc đưa máy móc, ứng dụng thiết bị hiện đại giúp giảm đáng kể thao tác trực tiếp của người lao động. Sau khi nhập thông số và thiết lập chương trình, máy có thể tự động thực hiện các công đoạn theo yêu cầu, góp phần nâng cao năng suất, bảo đảm chất lượng sản phẩm đồng đều. Công nhân không chỉ vận hành thiết bị mà còn phải thường xuyên giám sát chất lượng, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh. Với khối lượng công việc lớn, chị Uyên cùng đồng nghiệp sẵn sàng tăng ca, làm thêm giờ để đáp ứng tiến độ giao hàng, đáp ứng yêu cầu của đối tác.

Để duy trì nhịp độ sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động, Xí nghiệp Cơ khí 2.17 chú trọng công tác chuẩn bị từ nhân lực, máy móc, thiết bị đến công nghệ và nguồn nguyên vật liệu. Theo Thượng tá Phạm Công Hiếu, lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy đã chủ động đặt ra những yêu cầu cụ thể về tổ chức sản xuất, bố trí nhân lực, khai thác thiết bị và xây dựng phương án đầu tư phù hợp. Công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm nhằm hạn chế gián đoạn, bảo đảm dây chuyền vận hành liên tục.

Cùng với đó, đơn vị chú trọng tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc, thiết bị, rút ngắn thời gian sản xuất nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng. Đây là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh các sản phẩm kinh tế, đặc biệt là sản phẩm xuất khẩu, phải chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn về giá thành, công nghệ. Nhà máy cũng quan tâm thực hiện các chính sách đối với người lao động, tạo điều kiện duy trì đội ngũ công nhân có trình độ, kinh nghiệm.

Đẩy mạnh sản xuất kinh tế, tạo động lực tăng trưởng

Cùng với chú trọng thực hiện nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, thời gian qua, Nhà máy Z117 chủ động triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất hàng kinh tế và xuất khẩu, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026. Nhà máy tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc chủ động khai thác các đơn hàng kinh tế được xác định là giải pháp quan trọng để tăng doanh thu, lợi nhuận, tạo nguồn lực cho đơn vị, đồng thời duy trì việc làm, phát huy năng lực máy móc, thiết bị và tay nghề của người lao động.

Dự kiến năm 2026, giá trị hàng kinh tế của Nhà máy đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tăng 33,3% so với năm 2025. Doanh thu kinh tế dự kiến chiếm 85,6% tổng doanh thu toàn Nhà máy. Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu dự kiến đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 93,6% so với năm 2025. Những con số này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của hoạt động sản xuất kinh tế và xuất khẩu đối với kết quả sản xuất, kinh doanh của Nhà máy. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến công nghệ, tối ưu chi phí và chủ động thích ứng với yêu cầu của thị trường.

Đại tá Hoàng Anh Quang, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Nhà máy Z117 cho biết, Nhà máy luôn xác định sản xuất quốc phòng là nhiệm vụ chính trị trung tâm. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chú trọng đa dạng hóa sản phẩm kinh tế, giữ vững các mặt hàng và đối tác truyền thống. Trên cơ sở phân tích môi trường kinh doanh, đơn vị tập trung xác định các nhóm sản phẩm chiến lược, lựa chọn đối tác phù hợp, ưu tiên những mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu như công nghiệp phụ trợ, sản phẩm nhôm, hàng gia dụng. Đồng thời, Nhà máy đẩy mạnh nghiên cứu mẫu mã, cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu quả quản trị chi phí, hướng đến những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, đơn hàng ổn định và quy mô sản xuất lớn. "Cùng với khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có, đơn vị tiếp tục rà soát năng lực thiết bị, công nghệ, đề xuất đầu tư chiều sâu, nâng cấp dây chuyền và bổ sung thiết bị hiện đại vào sản xuất hàng loạt", Đại tá Hoàng Anh Quang chia sẻ.

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Nhà máy Z117 đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp từ tổ chức sản xuất, phát triển thị trường đến đầu tư công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giữ vững nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động kinh tế và mở rộng xuất khẩu được xác định là hướng đi trọng tâm để Nhà máy hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững giai đoạn tới.