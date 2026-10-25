Tăng tốc sản xuất, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng cuối năm

Khách hàng lựa chọn các sản phẩm hoàn thiện nhà ở tại showroom Công ty TNHH Á Mỹ Minh Long.

Tại các showroom, cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, khách hàng có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm phục vụ hoàn thiện công trình như gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh và vật liệu trang trí.

Bên cạnh mẫu mã, chất lượng, giá thành và khả năng cung ứng đúng thời điểm cũng là những yếu tố được người tiêu dùng chú trọng.

Ông Nguyễn Đức Bình, Giám đốc Công ty TNHH Á Mỹ Minh Long, cho biết: Những tháng cuối năm 2026, thị trường xây dựng có dấu hiệu khởi sắc, nhu cầu xây mới và sửa chữa nhà ở tăng so với cùng kỳ năm trước. Trước diễn biến này, các đơn vị kinh doanh cần chủ động nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Không chỉ các đơn vị phân phối, doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng cũng đang tập trung nguồn lực để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tại Nhà máy gạch Gia Phong, phường Trung Thành, hoạt động sản xuất được duy trì nhằm bảo đảm nguồn cung cho các công trình. Theo kế hoạch, trong 9 tháng năm 2026, sản lượng gạch đạt khoảng 40 triệu viên; riêng 3 tháng cuối năm, doanh nghiệp dự kiến sản xuất và tiêu thụ thêm khoảng 16 triệu viên.

Để thực hiện mục tiêu này, việc chủ động nguyên liệu, bố trí nhân lực và duy trì hoạt động ổn định của dây chuyền sản xuất có ý nghĩa quan trọng, giúp doanh nghiệp đáp ứng tiến độ giao hàng trong giai đoạn cao điểm.

Tình trạng khan hiếm nhân công xây dựng đang làm chậm tiến độ thi công một số công trình.

Cùng với gạch xây dựng, đá xây dựng cũng là nhóm vật liệu có nhu cầu lớn khi nhiều công trình bước vào giai đoạn tăng tốc thi công. Tại Mỏ đá Lân Đăm 2, xã Quang Sơn, doanh nghiệp đang đẩy mạnh hoạt động khai thác, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các đơn vị thi công.

Ông Trịnh Quang Tĩnh, Giám đốc điều hành Mỏ đá Lân Đăm 2, tỉnh Thái Nguyên, cho biết đơn vị đang tập trung sản xuất, chủ động phương án khai thác và cung ứng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong những tháng cuối năm.

Trong bối cảnh nhu cầu tăng, thị trường xây dựng cũng đang chịu áp lực từ chi phí đầu vào. Giá một số loại vật liệu xây dựng có xu hướng tăng, trong khi tình trạng thiếu hụt nhân công tại một số thời điểm khiến chi phí thuê thợ tăng lên, ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư và tiến độ hoàn thiện công trình.

Đối với các hộ gia đình có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở, việc lựa chọn vật liệu phù hợp với khả năng tài chính, xác định rõ khối lượng công việc và lập dự toán ngay từ đầu ngày càng trở nên cần thiết.

Nếu không tính toán kỹ, những thay đổi về vật liệu, nhân công hoặc phát sinh trong quá trình thi công có thể khiến chi phí thực tế vượt dự kiến.

Nhu cầu xây dựng tăng trong những tháng cuối năm đang tạo thêm động lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại Thái Nguyên. Để đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, các doanh nghiệp cần tiếp tục chủ động nguồn cung, kiểm soát chi phí và bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Về phía người dân, việc chuẩn bị kỹ phương án tài chính, lựa chọn vật liệu phù hợp và đơn vị thi công có năng lực sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, sớm hoàn thiện công trình và ổn định cuộc sống.