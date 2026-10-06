Tăng tốc sản xuất công nghiệp

Công nhân Công ty Cổ phần vật liệu mài Hải Dương, chi nhánh tỉnh Lạng Sơn thực hiện sản xuất đá mài công nghiệp

Theo báo cáo của Sở Công Thương, 9 tháng đầu năm 2026, chỉ 6/12 sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh có sản lượng sản xuất, khai thác tăng so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, đá các loại tăng 31,1%; nước máy tăng 5%; gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng tăng 9%; điện thương phẩm tăng 9,5%; điện sản xuất tăng 14,3%; xi măng tăng 0,4%. Tuy nhiên, nhựa thông, muối công nghiệp, hợp kim và hợp chất kim loại, than sạch, gạch các loại, bột đá mài đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Ông Đỗ Cao Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành cho biết: Kế hoạch đề ra của công ty trong năm 2026 là sản xuất trên 1,2 triệu tấn xi măng. Qua 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng xi măng của công ty đã được 705.633 tấn, đạt 56,5% so với kế hoạch năm 2026. Trong 3 tháng cuối năm, song song với việc duy trì chạy lò, công ty đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, tìm kiếm khách hàng mới để tăng sản lượng xuất bán. Theo đó, trong quý IV/2026, cùng với duy trì phân phối sản phẩm cho 20 tổng đại lý lớn tại các tỉnh, thành: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, công ty đang đàm phán để mở thêm 6 tổng đại lý lớn ở các tỉnh, thành như Hưng Yên, Hải Phòng, Phú Thọ. Qua đó, nhằm đảm bảo sản lượng xi măng sản xuất và tiêu thụ trong 3 tháng cuối năm 2026 sẽ đạt thêm 520.000 tấn.

Ngoài Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh đều triển khai các giải pháp nhằm gia tăng sản lượng sản xuất trong 3 tháng cuối năm 2026.

Điển hình như Công ty Nhiệt điện Na Dương, sản lượng điện sản xuất của công ty trong 9 tháng đầu năm 2026 mới đạt hơn 65% kế hoạch năm (trên 428 nghìn MWh). Để nâng sản lượng điện sản xuất trong 3 tháng còn lại của năm 2026, công ty đang chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị để sẵn sàng vận hành 2 tổ máy ông suất cao khi được huy động. Đặc biệt, công ty cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để vào giữa tháng 11/2026 có thể vận hành Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II, qua đó giúp nâng công suất phát điện trong khoảng thời gian cuối năm 2026.

Qua tìm hiểu, những khó khăn mà các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp phải trong 9 tháng đầu năm 2026 chủ yếu là thị trường tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, để nâng công suất sản xuất trong 3 tháng cuối năm 2026, các doanh nghiệp đang tiếp tục chủ động vật tư, nguyên liệu để sản xuất theo các đơn hàng đã ký kết và chủ động tìm nguồn khách hàng, thị trường tiêu thụ mới để nâng cao năng lực sản xuất.

Điển hình như Công ty cổ phần sản xuất gỗ Thành An (sản xuất gỗ ván ép), Công ty TNHH Long Tân Lạng Sơn ( sản xuất colophan và tinh dầu thông), Công ty TNHH Chi Lê và Công ty TNHH Thực Nghiệp Tân Hải Lạng Sơn (sản xuất sản phẩm cao su và plastis), Công ty TNHH Xe điện DK Việt Nhật,… ngoài thị trường trong nước, các doanh nghiệp này đều đang đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sản phẩm sang một số nước Đông Nam Á và Trung Quốc nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ trong những tháng cuối năm 2026.

Ông Hoàng Cao Thượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sở đang đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; nắm bắt nhu cầu về hàng hóa trên thị trường, từ đó giúp các doanh nghiệp có thêm thông tin kinh doanh, từng bước đa dạng hóa đối tác liên kết, đưa sản phẩm vào thị trường mới.

Với sự nỗ lực của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, những “điểm nghẽn” về thị trường đang từng bước được tháo gỡ, từ đó giúp các doanh nghiệp tăng tốc giai đoạn 3 tháng cuối năm, qua đó góp phần đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế chung của tỉnh trong năm 2026.