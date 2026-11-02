Tăng tốc sản xuất, bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm

Cùng với việc mở rộng diện tích, tăng đàn đối với những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tăng cường hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình sản xuất an toàn, kiểm soát dịch bệnh và gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ.

Chủ động sản xuất, đón nhu cầu thị trường

Những ngày gần đây, thời tiết tương đối ổn định tạo điều kiện thuận lợi để nông dân Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thu hoạch rau màu vụ mùa, gieo trồng vụ đông và mở rộng diện tích những cây trồng có đầu ra ổn định. Tại nhiều vùng sản xuất, các hợp tác xã đang chủ động bố trí lịch thời vụ, tăng cường gieo trồng xen canh, phát triển rau an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng vào dịp cuối năm.

Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà (xã Hồng Vân) Bùi Thị Thanh Hà cho biết, trong 1,15ha đất trồng rau ứng dụng công nghệ cao, hợp tác xã đầu tư gần 8.000m² nhà màng với hệ thống tưới phun tự động, kho lạnh, nhà sơ chế đồng bộ. Do thị trường cuối năm luôn cần lượng nông sản lớn nên đây là thời điểm hợp tác xã tăng tốc sản xuất, chuẩn bị nguồn cung nông sản cho thị trường, bảo đảm các đơn hàng đã ký với siêu thị, doanh nghiệp.

Chăm sóc rau sạch tại Công ty cổ phần đầu tư An Hòa (xã Gia Lâm, Hà Nội). Ảnh Nguyễn Quang

Cùng với trồng trọt, chăn nuôi được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng để bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Trước dự báo nhu cầu tiêu thụ thịt, trứng và các sản phẩm chăn nuôi tăng cao, các hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang chủ động kế hoạch tái đàn, chăm sóc vật nuôi, đồng thời tăng cường các biện pháp an toàn sinh học và phòng, chống dịch bệnh.

Giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi Nam Long (xã Ba Vì) Nguyễn Nam Long thông tin, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản đang được kiểm soát tốt, tạo điều kiện để các trang trại tăng đàn, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm. “Hiện nay, doanh nghiệp nuôi hơn 30.000 con lợn thương phẩm và dự kiến sẽ xuất bán cung cấp cho thị trường vào dịp Tết Nguyên đán”, ông Nguyễn Nam Long cho biết.

Theo dự báo của ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, mức tiêu thụ nông sản, thực phẩm trong thời gian cao điểm cuối năm có thể tăng 10-15% so với các tháng thông thường. Do đó, việc chủ động kế hoạch sản xuất ngay từ thời điểm này có ý nghĩa quan trọng, giúp cân đối cung - cầu, hạn chế biến động giá và bảo đảm chất lượng thực phẩm cung ứng cho người dân.

Trong 10 tháng năm 2026, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản ổn định. Đối với trồng trọt, diện tích gieo trồng cây rau màu vụ đông đạt 14.883ha, bằng 52,3% kế hoạch. Chăn nuôi duy trì ổn định, đàn lợn đạt khoảng 1,243 triệu con (không bao gồm lợn con chưa tách mẹ). Trong khi đó, đàn gia cầm đạt 38,4 triệu con, tăng 0,6%; riêng đàn gà đạt 29,1 triệu con, tăng 0,5%.

Thu hoạch trứng gà tại trang trại chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Phúc Thịnh. Ảnh Nguyễn Quang

Như vậy, đến thời điểm này, Hà Nội cơ bản tự chủ được nguồn cung đối với các mặt hàng chủ lực như: Thịt lợn, thịt gia cầm, trứng gia cầm và thủy sản nước ngọt. Với các nhóm hàng còn lại, mức độ đáp ứng đạt khoảng 20-70%, phần thiếu hụt được bù đắp thông qua hệ thống phân phối, kết nối nguồn hàng từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và một phần từ nhập khẩu chính ngạch.

Sản xuất an toàn và kiểm soát dịch bệnh

Để đáp ứng nhu cầu thị trường trong những tháng tới, các địa phương đang theo dõi sát tiến độ gieo trồng cây vụ đông, bố trí thời vụ hợp lý, chủ động giống và vật tư, đồng thời tăng cường liên kết giữa người sản xuất với đơn vị thu mua…

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường, để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của ngành từ 3,6% trở lên, từ nay đến cuối năm 2026, các địa phương khuyến cáo nông dân chuẩn bị giống, vật tư và các điều kiện sản xuất để mở rộng diện tích gieo trồng vụ đông, phấn đấu đạt khoảng 28.400ha, trong đó có khoảng 14.000ha rau và 2.780ha hoa. Thành phố ưu tiên phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định. Đối với chăn nuôi, các hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất và giá trị, chủ động phòng, chống dịch bệnh, khai thác lợi thế từng vùng…

Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã lưu ý các địa phương, doanh nghiệp tăng cường quản lý giống, dinh dưỡng, nguồn thức ăn chăn nuôi; chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, thu mua, phân phối phù hợp với nhu cầu thị trường, tránh tình trạng cung vượt cầu. Các doanh nghiệp, đơn vị nhập khẩu có phương án cụ thể về số lượng và nguồn hàng, góp phần bảo đảm nguồn cung khi sức mua tăng mạnh vào những tháng cuối năm.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm theo từng đợt cao điểm, chú trọng các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ và nhóm sản phẩm tiêu thụ mạnh dịp cuối năm như thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm)...

Việc gắn sản xuất với nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm sẽ là yếu tố quan trọng giúp thành phố Hà Nội ổn định nguồn cung nông sản, thực phẩm, đáp ứng nhu cầu người dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.