Tăng tốc rà soát, xây dựng hồ sơ vị trí việc làm

Nỗ lực chạy đua với thời gian

Theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị phải rà soát chức năng, nhiệm vụ; xác định công việc, sản phẩm đầu ra, khối lượng và thời gian thực hiện; hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Quá trình thực hiện được cụ thể hóa qua 9 biểu nghiệp vụ, với các bước có mối liên hệ chặt chẽ từ rà soát nhiệm vụ, phân rã công việc đến xác định vị trí, nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tiến Đạt phát biểu tại hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm chiều ngày 9/11/2026.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Điện Biên chủ động triển khai nhiệm vụ, phân công đầu mối tham mưu, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện. Ngày 21/10/2026, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Công văn triển khai Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW. Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao làm cơ quan thường trực Tổ công tác, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp tiến độ thực hiện tại 4 khối: Đảng, chính quyền, HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Đức Toàn cho biết: Rà soát vị trí việc làm, xác định biên chế giai đoạn 2027 - 2031 là nhiệm vụ rất quan trọng. Do đó để bảo đảm tiến độ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Tổ công tác trực tiếp chỉ đạo. Đồng thời thành lập các tổ giúp việc theo từng khối, huy động cán bộ có chuyên môn về tổ chức và công nghệ thông tin tham gia hướng dẫn, đôn đốc. Đặc biệt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng rà soát, hoàn thiện hồ sơ vị trí việc làm thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm số liệu kê khai chính xác, đầy đủ, đúng yêu cầu.

Cán bộ Phòng Văn hóa - xã hội xã Mường Ảng rà soát, cập nhập dữ liệu trên hệ thống trực tuyến.

Xã Mường Ảng là một trong những địa phương đã hoàn thành rà soát, xây dựng hồ sơ vị trí việc làm cho toàn bộ hệ thống chính trị.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và quyết tâm cao, đến ngày 8/11/2026, 4 khối gồm: Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội đã hoàn thành rà soát 426 nhiệm vụ, phân rã 2.128 công việc, sản phẩm và xác định 149 vị trí việc làm. Toàn bộ dữ liệu về nhiệm vụ, công việc, vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực và phương án biên chế đã được cập nhật lên Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm, đạt 100%.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Mường Ảng cho biết: Quá trình triển khai ban đầu gặp không ít khó khăn do nội dung rà soát rộng, nhiều biểu mẫu, yêu cầu đối chiếu cụ thể chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc của từng vị trí. Tuy nhiên, xác định đây là công việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc bố trí, sử dụng cán bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, xã đã tập trung nhân lực, phân công rõ trách nhiệm, chủ động phối hợp, trao đổi để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm từng nội dung được thực hiện đầy đủ, chính xác.

Tại Trường Chính trị tỉnh, công tác rà soát, xây dựng hồ sơ vị trí việc làm được triển khai đồng bộ, nghiêm túc. Đến nay, Nhà trường đã hoàn thành 100% các nội dung kê khai, rà soát theo yêu cầu từ xác định nhiệm vụ, phân tích công việc đến xây dựng danh mục vị trí việc làm. Quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn, bảo đảm hồ sơ được cập nhật đầy đủ trên hệ thống, đúng tiến độ đề ra.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trực tiếp hỗ trợ cán bộ, công chức các đơn vị, địa phương rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm trên hệ thống trực tuyến.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến ngày 9/11/2026, đối với khối chính quyền, toàn tỉnh có 65 cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi kê khai, gồm 20 đơn vị cấp tỉnh và 45 xã, phường; 100% đã hoàn thành hai biểu A1 (rà soát nhiệm vụ), A2 (xác định công việc và sản phẩm đầu ra). Ở khối Đảng, 54/54 đơn vị hoàn thành biểu A1, C1 (danh mục vị trí việc làm); 53/54 đơn vị hoàn thành biểu A2. Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có 57 đơn vị, 100% hoàn thành biểu A1, A2. Đối với khối HĐND, 45/45 đơn vị cấp xã đã hoàn thành kê khai các biểu A1, A2, C1.

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Đức Toàn, kết quả bước đầu có được là nhờ sự nỗ lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị cũng như sự chủ động phối hợp và tinh thần khẩn trương trong tổ chức thực hiện. Mỗi cơ quan, đơn vị đều xác định rõ trách nhiệm, tập trung nhân lực, thời gian để triển khai các nội dung theo yêu cầu.

Kịpthời tháo gỡ khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn khó khăn, vướng mắc, nhất là ở các bước thống kê khối lượng, thời gian thực hiện công việc, phân tích tác động và xác định nhu cầu nhân lực. Tiến độ hoàn thành các biểu nghiệp vụ tiếp theo giữa các khối, cơ quan, đơn vị chưa đồng đều.

Cụ thể, ở khối chính quyền, mới có 18/20 đơn vị cấp tỉnh và 21/45 đơn vị cấp xã hoàn thành biểu B1 (khối lượng và thời gian thực hiện công việc); việc xác định nhu cầu nhân lực đạt 17/20 đơn vị cấp tỉnh và 19/45 đơn vị cấp xã. Ở khối Đảng, 15/54 đơn vị hoàn thành đầy đủ 9 nhóm biểu; khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đang tiếp tục rà soát, bổ sung các biểu tiếp theo. Với khối HĐND, 6/45 đơn vị đăng tải đầy đủ 9 biểu lên hệ thống phần mềm.

Thời gian thực hiện gấp, khối lượng công việc lớn nên cán bộ xã Búng Lao phải tranh thủ buổi tối để rà soát, cập nhật dữ liệu trên hệ thống.

Bà Bùi Thị Quyên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Búng Lao chia sẻ: Khối lượng công việc chuyên môn hằng ngày của mỗi cán bộ khá lớn, trong khi việc rà soát, thống kê, đối chiếu từng vị trí đòi hỏi nhiều thời gian, có những nội dung mới nên chúng tôi gặp lúng túng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Sớm nhận diện những khó khăn ở cơ sở, Sở Nội vụ đã tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp các cơ quan, đơn vị trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Ngay từ khi triển khai nhiệm vụ, cán bộ chuyên môn của Sở được phân công thường trực giải đáp vướng mắc, hướng dẫn các địa phương thực hiện từng bước, từng biểu mẫu theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Chúng tôi luôn đồng hành, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, nhất là cấp xã trong suốt quá trình triển khai. Chỗ nào chưa rõ thì trao đổi, hướng dẫn cụ thể để thực hiện đúng yêu cầu. Áp lực tiến độ rất lớn nên anh em phải làm việc cả ngày, cả đêm, kể cả ngày nghỉ với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, tính chính xác của hồ sơ.

Theo kế hoạch, đến ngày 15/11/2026, các cơ quan đầu mối phải chuyển hồ sơ về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp, thẩm định, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước khi báo cáo Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 20/11/2026. Để bảo đảm tiến độ đề ra, hiện nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tập trung rà soát những nội dung còn thiếu, khẩn trương hoàn thiện các biểu nghiệp vụ tiếp theo, đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn xử lý những vướng mắc phát sinh.