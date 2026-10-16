Tăng tốc, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tạo đà tăng trưởng từ thế mạnh

Bức tranh kinh tế Lai Châu 9 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều điểm sáng. GRDP ước tăng 9,62%, trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,73%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,79%, ngành xây dựng tăng 22,4%. Với kết quả này, Lai Châu đứng thứ 15/34 tỉnh, thành phố và thứ 4/9 tỉnh trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Nhiều chỉ tiêu KTXH tăng so với cùng kỳ năm trước, một số chỉ tiêu đã vượt kế hoạch đề ra.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất tiếp tục duy trì ổn định, từng bước khai thác hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên và khí hậu. Cùng với duy trì sản xuất nông nghiệp truyền thống, tỉnh chú trọng phát triển các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

Công nghiệp tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, sức mua thị trường và lượng khách tiếp tục tăng. Đặc biệt, toàn tỉnh ước đón hơn 1,52 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu du lịch đạt trên 1.332 tỷ đồng.

Một điểm sáng của tỉnh là hoạt động thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh đã trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 27.700 tỷ đồng; đồng thời ký 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, với tổng vốn dự kiến trên 172.483 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.544,8 tỷ đồng, vượt 19,5% kịch bản 9 tháng, bằng 93,3% dự toán HĐND tỉnh giao.

Quyết liệt các giải pháp

Xác định những tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KTXH, tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương phát huy trách nhiệm, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao; lấy kết quả và sản phẩm cụ thể làm thước đo hiệu quả thực hiện. Trong đó, ưu tiên nguồn lực cho 5 chỉ tiêu chủ yếu gồm: tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách trên địa bàn, giải ngân vốn đầu tư công, thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ giảm nghèo.

Lai Châu nỗ lực tăng tốc, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026.

Đồng chí Vương Thế Mẫn - Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Sở tập trung đẩy mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ, ổn định thị trường, giá cả hàng hóa; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Đôn đốc, khuyến khích các nhà máy thủy điện, điện mặt trời nâng sản lượng điện; đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng để sớm đưa vào vận hành, khai thác. Ngành cũng chú trọng thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư khảo sát, triển khai dự án năng lượng trên địa bàn.

Đối với nông nghiệp, trọng tâm là cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Cùng với đó, phát triển chăn nuôi tập trung, khai thác tiềm năng mặt nước để nuôi thủy sản: cá tầm, cá hồi, cá lăng, cá chiên; phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và hướng dẫn trồng sâm Lai Châu theo vùng đã được phê duyệt.

Đồng chí Ngô Xuân Hùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho hay: Ngành sẽ tiếp tục chuyển mạnh từ hỗ trợ trực tiếp sang đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng và hạ tầng dùng chung phục vụ các vùng sản xuất tập trung. Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, sớm đưa các dự án đầu tư đi vào sản xuất, kinh doanh. Tại cơ sở, việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng được triển khai gắn với tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn. Đồng chí Phan Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã Than Uyên chia sẻ: Xã tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và khai thác các điểm du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc. Qua đó đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm nguồn thu và mở ra dư địa phát triển kinh tế ở địa phương. Mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là yêu cầu về tốc độ phát triển mà còn đặt ra đòi hỏi nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của nền kinh tế. Tin tưởng, với những kết quả đạt được trong 9 tháng cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Lai Châu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, hoàn thành mục tiêu năm 2026.