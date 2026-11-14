Tăng tốc quý IV/2026, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng năm 2027

Những khoảng hụt trong bức tranh tăng trưởng

Ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng trưởng 9 tháng đạt 4,64%, thấp hơn kịch bản 4,73-5,26%. Riêng quý III, mức tăng đạt 4,7%, chưa chạm ngưỡng tối thiểu 5,02%.

Thiên tai, mưa lũ và thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến hoạt động trồng trọt. Sản xuất trong quý III chủ yếu tập trung vào vụ Hè Thu, có năng suất, sản lượng thấp hơn vụ Xuân.

Thu hoạch ngô tại cánh đồng nguyên liệu của Tập đoàn TH ở Nghệ An. Ảnh: Tập đoàn TH

Ở khu vực công nghiệp - xây dựng, mức tăng giữa các ngành có sự tương phản. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,66% trong 9 tháng, vượt 4,35 điểm phần trăm so với kịch bản. Tuy nhiên, riêng quý III, ngành tăng 21,02%, thấp hơn 2,81 điểm phần trăm so với mức dự kiến 23,83%.

Các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực điện tử và sản xuất kim loại duy trì tăng trưởng cao. Ngược lại, dệt may, chế biến thực phẩm, thiết bị điện và giấy gặp khó về thị trường, đơn hàng.

Công nhân làm việc tại nhà máy ở KCN VSIP ở Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy

Sản xuất và phân phối điện là điểm hụt lớn nhất. 9 tháng đầu năm, ngành giảm 3,71%, trái với kịch bản tăng 16,31%. Riêng quý III, ngành giảm 17,73%, trong khi mục tiêu là tăng 8,97%.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ điều kiện thủy văn bất lợi, lượng nước về các hồ thủy điện thấp hơn cùng kỳ năm 2025, làm giảm sản lượng. Bên cạnh đó, một số dự án nguồn điện chậm vận hành hoặc gặp sự cố thiết bị.

Ngành khai khoáng tăng 9,37% trong 9 tháng, thấp hơn mức cận dưới kịch bản 11,75%. Riêng quý III, tốc độ tăng đạt 9,64%, gần mức dự kiến 9,77%.

Các kỹ sư vận hành tại phòng điều khiển của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy

Thông qua rà soát kịch bản tăng trưởng công nghiệp, thương mại năm 2026, đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huy động nguồn lực, nâng công suất dây chuyền, đẩy nhanh đơn hàng sản xuất, xuất khẩu trong tháng 11 và 12; trọng tâm là 5 nhóm sản phẩm: Điện tử, quang học, kim loại; xi măng, vật liệu xây dựng, khoáng sản; thực phẩm, đồ uống, mía đường, giấy; dệt may và sản xuất điện.

Công nhân làm việc tại nhà máy của Công ty TNHH Giầy Andromeda Việt Nam, KCN Hoàng Mai I. Ảnh: Thành Duy

Với Thủy điện Bản Mồng, chủ đầu tư Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng được yêu cầu báo cáo UBND tỉnh, phối hợp các bộ, ngành hoàn thành nghiệm thu, đưa nhà máy công suất 45 MW vào phát điện thương mại trong tháng 11/2026. Sản lượng bổ sung được kỳ vọng bù đắp phần hụt của ngành Điện.

Ở khu vực dịch vụ, nhiều ngành tăng khá nhưng vẫn thấp hơn kịch bản. Lưu trú và ăn uống tăng 11,1%, dưới mức dự kiến 12,19-12,98%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,16%, thấp hơn mục tiêu 9,02-9,83%; thông tin và truyền thông tăng 7,77%, chưa đạt khoảng 7,95-9,31%.

Trong quý III, kinh doanh bất động sản tăng 4,73%, thấp hơn kịch bản 5,59-6,64%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 15,05%, chưa đạt mức 15,94%.

Du khách về thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Đến hết quý III/2026, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,18%, trong đó công nghiệp tăng 15,93%; dịch vụ tăng 9,41%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,64%. GRDP Nghệ An ước tăng 9,75%, xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 14/34 tỉnh, thành phố.

Áp lực tăng trưởng và bài toán điều hành

Tại Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 5/10/2026, Chính phủ giao Nghệ An phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP 14,51% trong quý IV. Với tốc độ này, GRDP cả năm 2026 của tỉnh dự kiến đạt 11,05%.

Trước yêu cầu tăng tốc, Sở Tài chính đã phối hợp với Thống kê tỉnh và các sở, ngành rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV ở mức 14,51%, bám sát mục tiêu Chính phủ giao. Kịch bản được cụ thể hóa đến từng ngành kinh tế cấp 1, cấp 2, làm cơ sở xác định nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện.

Kịch bản tăng trưởng của Nghệ An trong quý IV/2026. Đồ họa: Thành Duy

Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản phải đạt mức tăng trưởng 6,12%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 20,59%, trong đó, công nghiệp tăng 21,44%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 23,7%, xây dựng tăng 18,89%.

Khu vực dịch vụ được đặt mục tiêu tăng 13,38%; trong đó, bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy tăng 15,02%; vận tải, kho bãi tăng 19,25%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 16,31%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và xã, phường tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa tăng trưởng GRDP quý IV đạt 14,51%, qua đó, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026.

Các ngành, lĩnh vực phải chủ động rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, bổ sung giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và khả năng thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi với nhà đầu tư và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương khi đến kiểm tra tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, với vai trò Tổ trưởng các tổ công tác được thành lập tại Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 10/2/2026, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy tăng trưởng những ngành, lĩnh vực được phân công.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực và địa bàn quản lý.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Một góc quang cảnh đô thị Vinh. Ảnh: Thành Duy

Trong tổng số 34 tỉnh, thành phố, có 30 tỉnh, thành phố được giao KPI tăng trưởng 2 con số. Nghệ An được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,5% trong năm 2027.

Như vậy, chỉ còn chưa đầy 2 tháng của năm 2026, bên cạnh nhiệm vụ phấn đấu đạt mức tăng trưởng 14,51% trong quý IV để đưa GRDP cả năm 2026 lên 11,05%, Nghệ An phải chuẩn bị các điều kiện và động lực phát triển cho năm kế tiếp.

Việc hoàn thành các mục tiêu đòi hỏi kịch bản điều hành sát thực tế, phân công trách nhiệm rõ ràng và tổ chức thực hiện quyết liệt ngay trong từng ngành, lĩnh vực.

Xem xét điều chuyển cán bộ tại các phòng, ban không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Tại Thông báo Kết luận số 234-KL/TU, ngày 3/11/2026 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2026, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Tập trung cao độ trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; trong đó, tăng trưởng GRDP quý IV đạt 14,51%, thu ngân sách Nhà nước cả năm đạt 35.000 tỷ đồng, hoàn thành các chỉ tiêu thu hút đầu tư và các chỉ tiêu văn hóa - xã hội.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Rà soát từng chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu khó đạt, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện. Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Thống kê tỉnh để rà soát, đối chiếu, cập nhật số liệu, bảo đảm đầy đủ, phản ánh đúng tình hình thực tế.

Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đề cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu; chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, chuyển văn bản qua lại nhiều lần nhưng không giải quyết dứt điểm công việc; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc.

Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo rà soát các nhiệm vụ đã giao; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chậm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao; xem xét điều chuyển cán bộ tại các phòng, ban không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.