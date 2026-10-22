Tăng tốc phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Hơn 686.000 đoàn viên công đoàn được kết nạp

Tại Hội nghị giao ban quý III và đánh giá kết quả 9 tháng năm 2026 về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng, Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam Tống Văn Băng cho biết, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phương thức tổ chức thực hiện từng bước được đổi mới theo hướng xác định rõ nguồn, địa bàn, doanh nghiệp, đối tượng và trách nhiệm. Đồng thời chú trọng hơn đến chất lượng hoạt động và khả năng duy trì đoàn viên sau khi thành lập tổ chức.

Theo đó, đến ngày 30/9, toàn hệ thống Công đoàn Việt Nam có hơn 10.59 triệu đoàn viên và 67.999 CĐCS, nghiệp đoàn cơ sở. Kết quả này cho thấy công tác mở rộng tổ chức Công đoàn tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và những địa bàn tập trung đông công nhân, lao động.

Tuy nhiên, nguồn phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS vẫn còn lớn. Hiện còn 14.811 doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên và 249 doanh nghiệp FDI có từ 100 lao động trở lên chưa có CĐCS. Theo đánh giá tại hội nghị, đây là những địa bàn, doanh nghiệp cần được các cấp công đoàn tập trung rà soát, tiếp cận và xây dựng phương án phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn trong những tháng cuối năm. Cùng với thành lập mới, cần thực hiện theo nguyên tắc “thành lập đến đâu, củng cố hoạt động đến đó”, hỗ trợ CĐCS mới về tổ chức, cán bộ, quy chế hoạt động, đối thoại, thương lượng tập thể, chăm lo và đại diện người lao động; không để xảy ra tình trạng thành lập nhưng hoạt động hình thức.

Cùng với phát triển đoàn viên, trong 9 tháng, các cấp công đoàn đã giới thiệu 43.728 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, đạt 72,88% chỉ tiêu năm. Đến nay, đã có 14.111 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng. Kết quả trên cho thấy vai trò của tổ chức Công đoàn trong phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn phát triển Đảng từ cơ sở, đặc biệt là trong đội ngũ công nhân lao động trực tiếp và cán bộ công đoàn.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trong toàn hệ thống Công đoàn. Ảnh: Minh Quang

Lấy hiệu quả duy trì đoàn viên làm tiêu chí đánh giá

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng, những tháng cuối năm 2026 là thời gian có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên thực tăng và thành lập CĐCS, nghiệp đoàn cơ sở và giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng. Trên cơ sở chỉ tiêu năm 2026 đã được điều chỉnh từ 1.000.000 xuống 750.000 đoàn viên thực tăng và chỉ tiêu đã được giao lại cho từng đơn vị, các cấp công đoàn cần tập trung cao độ nguồn lực, xác định rõ số lượng còn thiếu, địa bàn còn nguồn, nguyên nhân chưa đạt và giải pháp cụ thể cho từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, từng đơn vị để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu ở mức cao nhất.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị, các cấp công đoàn cần chuyển mạnh từ giao chỉ tiêu sang giao địa chỉ, giao doanh nghiệp, giao trách nhiệm, tập trung vào khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp FDI, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và những doanh nghiệp có đông lao động. Cùng với đó, tập trung cao nhất cho phát triển đoàn viên thực tăng; đồng thời quản lý chặt biến động đoàn viên, làm rõ nguyên nhân tăng, giảm ở từng địa bàn, doanh nghiệp; lấy hiệu quả duy trì đoàn viên làm một tiêu chí quan trọng đánh giá kết quả.

Mặt khác, cần nâng cao chất lượng CĐCS sau thành lập, bảo đảm CĐCS mới nhanh chóng hoạt động thực chất, có cán bộ, có quy chế, có đối thoại, thương lượng, chăm lo và đại diện người lao động; không để xảy ra tình trạng thành lập nhưng hoạt động hình thức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hoàn thiện dữ liệu đoàn viên và tổ chức công đoàn, khai thác dữ liệu để xác định cụ thể “địa chỉ” phát triển đoàn viên theo doanh nghiệp, địa bàn, ngành nghề và nhóm lao động.

Đối với công tác phát triển Đảng, cần thực hiện tốt hơn công tác tạo nguồn phát triển Đảng ngay từ cơ sở; chú trọng công nhân trực tiếp sản xuất và nguồn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng trong rà soát doanh nghiệp, người lao động và tạo nguồn phát triển Đảng.

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt tại hội nghị, LĐLĐ các địa phương xác định, trong thời gian tới sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, rà soát nguồn phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nhằm thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp FDI, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Ngoài ra, tăng cường bám cơ sở, nắm chắc biến động đoàn viên; nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS sau thành lập; tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, sát cơ sở và hướng đến hiệu quả thực chất, các cấp công đoàn đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2026, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động.