Tăng tốc phát triển đoàn viên: Giao địa chỉ, giao doanh nghiệp, giao trách nhiệm

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại trụ sở Tổng LĐLĐ Việt Nam và các điểm cầu trực tuyến tại trụ sở các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Tống Văn Băng, Trưởng ban Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, qua 9 tháng, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS có chuyển biến tích cực, phương thức tổ chức thực hiện từng bước đổi mới theo hướng xác định rõ nguồn, địa bàn, doanh nghiệp, đối tượng và trách nhiệm.

Đến ngày 30-9, toàn hệ thống đã kết nạp 686.035 đoàn viên, đạt 91,47% chỉ tiêu năm 2026 sau khi điều chỉnh còn 750.000 đoàn viên thực tăng; riêng quý III phát triển 387.084 đoàn viên. Tuy nhiên, vẫn còn 14.811 doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên và 249 doanh nghiệp FDI có từ 100 lao động trở lên chưa có CĐCS.

Như vậy, toàn hệ thống Công đoàn Việt Nam có 10.591.462 đoàn viên; 67.999 CĐCS, nghiệp đoàn cơ sở; trong đó khu vực phi chính thức có 1.022 nghiệp đoàn cơ sở, với 64.523 đoàn viên nghiệp đoàn.

Trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở tại phường Xuân Phương, Hà Nội. Ảnh: PV

Những con số trên cho thấy dư địa phát triển đoàn viên vẫn còn rất lớn, nhất là tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp FDI, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu vực lao động phi chính thức. Đây cũng là những nơi tập trung đông công nhân, người lao động nhưng việc tiếp cận, vận động và duy trì đoàn viên còn không ít khó khăn.

Điểm đáng chú ý là yêu cầu phát triển đoàn viên đang được đặt trong bối cảnh tổ chức Công đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Thay vì chỉ xác định một con số phải hoàn thành, các cấp Công đoàn phải xác định cụ thể nguồn ở đâu, doanh nghiệp nào có đủ điều kiện thành lập CĐCS, nhóm lao động nào cần được vận động và đơn vị, cán bộ nào chịu trách nhiệm thực hiện.

Cũng trong 9 tháng, các cấp công đoàn đã giới thiệu 43.728 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, đạt 72,88% chỉ tiêu; trong đó có 14.127 cán bộ công đoàn và 15.647 công nhân lao động trực tiếp. Đã có 14.111 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng.

Theo đánh giá tại hội nghị, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về số lượng mà còn phải gắn với việc nâng cao chất lượng đoàn viên, củng cố CĐCS và tạo nguồn phát triển Đảng. Trong đó, lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được xác định là một nguồn quan trọng cần tiếp tục quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng cho rằng những tháng cuối năm 2026 là thời gian có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên thực tăng và thành lập CĐCS, nghiệp đoàn cơ sở, công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng năm 2026.

Trên cơ sở chỉ tiêu năm 2026 đã được điều chỉnh từ 1.000.000 xuống 750.000 đoàn viên thực tăng và chỉ tiêu đã được giao lại cho từng đơn vị, các cấp công đoàn cần tập trung cao độ nguồn lực, xác định rõ số lượng còn thiếu, địa bàn còn nguồn, nguyên nhân chưa đạt và giải pháp cụ thể cho từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, từng đơn vị để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn tập trung tăng tốc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nhưng phải chuyển mạnh từ “giao chỉ tiêu” sang “giao địa chỉ, giao doanh nghiệp, giao trách nhiệm”.

Tập trung vào doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp FDI, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp có đông lao động. Cùng đó, tập trung phát triển đoàn viên thực tăng và giữ đoàn viên. Phải quản lý chặt biến động, phân tích rõ nguyên nhân tăng, giảm ở từng địa bàn, doanh nghiệp; lấy hiệu quả duy trì đoàn viên làm một tiêu chí quan trọng đánh giá kết quả.

Theo tinh thần này, nhiệm vụ trong quý IV không chỉ là “chạy” cho đủ số lượng đoàn viên còn thiếu mà cần rà soát lại toàn bộ nguồn phát triển tại từng địa bàn. Những doanh nghiệp đã xác định được nguồn nhưng chưa thành lập CĐCS cần có phương án tiếp cận cụ thể; những nơi đoàn viên tăng nhưng biến động lớn phải làm rõ nguyên nhân để có giải pháp giữ đoàn viên. Cách làm này sẽ giúp kết quả phát triển đoàn viên phản ánh thực chất hơn sức hút của tổ chức Công đoàn đối với người lao động.

Thực hiện tốt hơn công tác tạo nguồn phát triển Đảng ngay từ cơ sở; chú trọng công nhân trực tiếp sản xuất và nguồn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đồng thời tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng trong rà soát doanh nghiệp, người lao động và tạo nguồn phát triển Đảng.