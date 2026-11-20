Tin từ Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy, dự án nạo vét luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện) đang bước vào giai đoạn nước rút, với khối lượng thi công đạt gần 90%. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong tháng 12/2026, bảo đảm điều kiện nghiệm thu trong năm.

Việc thi công duy tu, nạo vét luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện) đạt gần 90% khối lượng, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 12/2026. (Ảnh minh hoạ).

Theo lãnh đạo Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy, trong đợt đầu triển khai dự án, thời tiết thuận lợi nên khối lượng thi công được duy trì ổn định, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Dự kiến cuối tháng 11, đơn vị sẽ tổ chức đo đạc, kiểm tra toàn tuyến để xác định các vị trí còn sót, chưa đạt chuẩn tắc. Tại những khu vực chưa bảo đảm yêu cầu, tàu thi công sẽ được điều động xử lý bổ sung, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 12/2026.

Dự án thuộc Kế hoạch bảo trì công trình hàng hải năm 2026 được Bộ Xây dựng phê duyệt, nhằm duy trì chuẩn tắc luồng, bảo đảm tàu thuyền ra vào cảng an toàn, thông suốt.

Việc duy tu, nạo vét luồng Lạch Huyện xuống độ sâu chuẩn tắc -14/-13,5m (hệ Hải đồ) có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh khu bến cửa ngõ quốc tế này đang có sản lượng hàng hóa và quy mô tàu khai thác ngày càng tăng.

Lạch Huyện hiện là đầu mối tiếp nhận các tàu container trọng tải lớn hoạt động trên các tuyến biển xa đi Bắc Mỹ, châu Âu, Nam Á và các tuyến Nội Á. Khu vực này từng đón tàu có trọng tải gần 214.000 DWT giảm tải.

Theo thống kê của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, năm 2025, sản lượng hàng hóa qua khu bến Lạch Huyện đạt khoảng 19,1 triệu tấn, tương đương 2,3 triệu TEU. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, sản lượng đã vượt 10 triệu tấn, tương đương hơn 1,1 triệu TEU.

Áp lực khai thác luồng hàng hải cũng gia tăng khi quy mô đội tàu và năng lực cảng biển liên tục mở rộng. Tại bến cảng TC-HICT, số lượt tàu thông qua tăng từ 709 lượt năm 2021, với tàu lớn nhất 132.550 DWT, lên 962 lượt năm 2024, với tàu lớn nhất 144.571 DWT. Bến cảng này cũng ghi nhận tiếp nhận tàu có trọng tải tới 165.000 DWT.

Bên cạnh đó, các bến số 3 và 4 của Cảng Hải Phòng (dài 750m) và bến số 5, 6 của Tập đoàn Hateco (dài 900m) cùng đưa vào khai thác từ tháng 4/2025, góp phần gia tăng năng lực tiếp nhận hàng hóa của khu vực.

Trong bối cảnh đó, duy trì chuẩn tắc luồng Lạch Huyện không chỉ đáp ứng nhu cầu tàu trọng tải lớn ra vào cảng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống cảng biển, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và giao thương của khu vực phía Bắc.