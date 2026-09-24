Tăng tốc mở rộng mạng lưới, hướng tới 80% hộ nông thôn dùng nước sạch

Công trình ý nghĩa, lan tỏa sự chung tay của cộng đồng đối với công tác nhân đạo, vì sức khỏe cộng đồng. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, tỉnh đang gấp rút hoàn thiện phương án phát triển hệ thống cấp nước theo hướng đồng bộ, liên kết giữa các vùng, mở rộng mạng lưới đến những khu vực còn thiếu nước sạch; đồng thời nâng cấp, cải tạo các công trình hiện có nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ dân sinh, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chức năng, các địa phương tập trung hoàn thiện các nội dung về hiện trạng, nhu cầu và phương án cấp nước; định hướng phát triển hệ thống, danh mục dự án, nguồn lực thực hiện, dự báo dài hạn và an ninh nguồn nước. Trong đó, cần rà soát, thống nhất số liệu, phụ lục, bản đồ và các tài liệu liên quan, bảo đảm phương án xây dựng có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và không gian phát triển mới của tỉnh.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến triển khai các dự án mở rộng mạng lưới, nâng cấp nhà máy, xây dựng công trình cấp nước mới và kết nối các vùng cấp nước. Hiện tỉnh đang triển khai 37 dự án hệ thống cấp nước với tổng mức đầu tư hơn 773 tỷ đồng; đồng thời đề xuất 64 dự án cho giai đoạn này và những năm tiếp theo.

Các dự án được định hướng không chỉ nhằm tăng công suất mà còn từng bước hình thành mạng lưới cấp nước có khả năng kết nối, hỗ trợ lẫn nhau giữa các khu vực. Đối với những nơi hệ thống tập trung chưa đáp ứng được nhu cầu, phương án cấp nước cần tính đến đặc điểm dân cư, điều kiện nguồn nước, khả năng đầu tư và chi phí vận hành, qua đó lựa chọn mô hình phù hợp, bảo đảm người dân được tiếp cận nguồn nước an toàn, ổn định.

Các sở, ngành chức năng ở tỉnh Quảng Trị được giao phối hợp xây dựng phương án theo lĩnh vực phụ trách, trong đó chú trọng cấp nước cho đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch và khu vực nông thôn; tăng cường kiểm soát chất lượng nước, giảm thất thoát và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống. Việc phát triển mạng lưới cấp nước cũng được đặt trong mối liên hệ với quy hoạch đô thị, phát triển sản xuất, dịch vụ và nhu cầu dân sinh trong giai đoạn mới.

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 303 công trình cấp nước sạch tập trung khu vực nông thôn, trong đó có khoảng 58% công trình hoạt động kém bền vững hoặc không hoạt động. Đây là một trong những vấn đề cần được rà soát, đánh giá để có phương án sửa chữa, nâng cấp, chuyển đổi mô hình quản lý hoặc đầu tư thay thế, tránh tình trạng công trình đã được đầu tư nhưng không phát huy hiệu quả; khu vực đô thị có 20 nhà máy nước do 3 đơn vị quản lý, tổng công suất thiết kế 140.400 m3/ngày đêm.

Đến thời điểm này, tại tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ người dân đô thị sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 82,1%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn khoảng 64,3%, trong đó 40,4% sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung. Đây là khoảng cách mà tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục thu hẹp để đạt các mục tiêu đề ra đến năm 2030.