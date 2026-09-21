Tăng tốc làm sạch dữ liệu hơn 4,5 triệu thửa đất

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Theo kế hoạch, đến ngày 30/11/2026, TP. Hồ Chí Minh phải hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu đất đai đủ điều kiện. Đến hết năm 2026, thành phố phấn đấu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với toàn bộ thửa đất đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai và đủ điều kiện đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia. Sau khi dữ liệu được đồng bộ, thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể được tích hợp vào VNeID.

Hiện cơ sở dữ liệu đất đai TP. Hồ Chí Minh có hơn 4,5 triệu thửa đất. Trong đó, hơn 3 triệu thửa đã được làm sạch dữ liệu; hơn 62.100 thửa đất và trên 54.600 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đồng bộ qua VNeID.

Để bảo đảm tiến độ, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố đang rà soát, phân loại dữ liệu để thực hiện đo đạc, chỉnh lý và lập hồ sơ địa chính.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho biết, đối với các thửa đất đã có thông tin trên bản đồ địa chính nhưng chưa có thông tin đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, việc rà soát phải hoàn thành trước ngày 30/9/2026 và cập nhật cơ sở dữ liệu trước ngày 30/10/2026.

Song song với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng qua các thời kỳ để chuẩn hóa và bổ sung thông tin. Mỗi thửa đất phải bảo đảm đầy đủ các nhóm dữ liệu cần thiết, bao gồm dữ liệu không gian, thuộc tính và hồ sơ quét.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Trưởng phòng Kỹ thuật địa chính và lưu trữ, Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang kết hợp quét, số hóa giấy chứng nhận và hồ sơ pháp lý; chỉnh lý bản đồ địa chính; chuẩn hóa và xác thực thông tin người sử dụng đất đối với những trường hợp dữ liệu hiện có chưa đáp ứng yêu cầu.

Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu được kỳ vọng sẽ tạo ra thay đổi đáng kể đối với thủ tục đất đai. Khi sổ hồng điện tử được triển khai và hành lang pháp lý hoàn thiện, quyền của người sử dụng đất có thể được thực hiện nhanh, minh bạch hơn. Khả năng xác thực thông tin cũng góp phần hạn chế tình trạng sử dụng hồ sơ giả, gian lận trong giao dịch bất động sản.

Đáng chú ý, nhiều thủ tục có thể chuyển sang thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử, giảm yêu cầu người dân phải trực tiếp đến cơ quan hành chính.

“Khi các thể chế pháp luật được ban hành, kết hợp với dữ liệu đất đai được làm sạch, cập nhật thường xuyên, người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục về đất đai sẽ không cần phải đi trực tiếp mà có thể thực hiện trên hệ thống dịch vụ công, thanh toán trực tuyến và nhận kết quả theo yêu cầu”, ông Tiến cho biết.

Không chỉ người dân, doanh nghiệp cũng được hưởng lợi khi chi phí tiếp cận và xác minh thông tin giảm xuống. TS. Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường cho rằng, dữ liệu đất đai càng minh bạch thì chi phí thông tin của doanh nghiệp càng giảm.

Tuy nhiên, giá trị lớn hơn nằm ở khả năng liên thông dữ liệu. Cơ sở dữ liệu đất đai có thể kết nối với các hệ thống thuế, quy hoạch, xây dựng, dân cư và dịch vụ công. Khi đó, lợi ích đối với doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc rút ngắn một thủ tục mà có thể lan tỏa tới cả chuỗi thủ tục đầu tư được số hóa.

Theo TS. Phạm Viết Thuận, thách thức quan trọng là bảo đảm dữ liệu tiếp tục được cập nhật sau khi kết thúc chiến dịch. Bởi đất đai thường xuyên phát sinh biến động do chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, thay đổi hiện trạng hoặc thông tin người sử dụng.

Để duy trì chất lượng dữ liệu, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND cấp xã phải được tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả trên hệ thống dịch vụ công. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu hồ sơ đã giải quyết nhưng không được cập nhật hoặc cập nhật không đầy đủ, kịp thời vào cơ sở dữ liệu đất đai.