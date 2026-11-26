Nhà thầu thi công hạ tầng khu tái định cư Hợp Thành

Dự án Khu tái định cư Hợp Thành được triển khai nhằm bố trí cho khoảng 100 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Dự án có quy mô thực hiện hơn 3,1 ha với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước...

Theo kế hoạch, dự án cần hoàn thành trong năm 2026 để phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân. Tuy nhiên, ở thời điểm hết quý II/2026, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án còn gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các hạng mục. Cụ thể, tính đến hết tháng 6/2026, dự án mới chỉ có 11/28 hộ bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 1,5ha.

Ông Trần Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Lừa cho biết: Trước tiến độ GPMB dự án còn chậm, phường đã phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị thành lập 3 tổ công tác đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Các tổ đã phân loại các nhóm vấn đề vướng mắc để thực hiện tuyên truyền cá biệt đối với từng hộ, giải đáp cặn kẽ từng thắc mắc của người dân. Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền phường cũng trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với các hộ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ và kịp thời tháo gỡ.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Lừa, một trong những khó khăn lớn nhất trong GPMB đối với các hộ còn lại là việc chủ sử dụng đất chủ yếu sinh sống tại xã Công Sơn, việc tuyên truyền với các hộ còn mất nhiều thời gian. Do đó, UBND phường Kỳ Lừa đã tăng cường phối hợp với UBND xã Công Sơn trực tiếp đến gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích các cơ chế chính sách và các quy định về bồi thường, hỗ trợ. Qua đó, vận động thành công các hộ bàn giao mặt bằng dự án.

Bên cạnh đó, một số hộ bị thu hồi đất nông nghiệp chưa hiểu rõ hết các quy định và yêu cầu được bố trí đất tái định cư cũng được phường giải đáp cụ thể về cơ chế, điều kiện bố trí tái định cư. Ngoài ra, một số ít hộ dân đề nghị đơn vị thi công có giải pháp để việc sản xuất nông nghiệp của người dân tại diện tích tiếp giáp dự án không bị ảnh hưởng về sau. Đối với nội dung này, phường đã phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu dự án cam kết với các hộ, giúp các hộ dân yên tâm sản xuất.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị trong công tác GPMB dự án, đến ngày 9/11/2026, phường Kỳ Lừa đã thực hiện chi trả bồi thường 12 trường hợp bị ảnh hưởng. Luỹ kế, phường đã hoàn thành GPMB với tổng diện tích 21,18ha, đạt gần 80% diện tích. Đối với 5 hộ còn lại, phường đang tập trung hoàn thành GPMB trong tháng 11/2026 để bàn giao cho nhà đầu tư.

Bên cạnh công tác GPMB dự án, để nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dự án, chủ đầu tư đã và đang tập trung đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh thi công trên phần diện tích đã được bàn giao. Ông Bùi Thế Quyền, Chỉ huy trưởng dự án Khu tái định cư Hợp Thành cho biết: Hiện đơn vị đang huy động khoảng 20 máy móc cùng 2 mũi thi công để triển khai các hạng mục dự án. Sau khi nhận bàn giao đối với diện tích còn lại, đơn vị sẽ dựa vào điều kiện thực tiễn bố trí tăng ca, kíp thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án theo kế hoạch.

Ông Lương Văn Hoàn, Phó trưởng phòng Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư dự án cho biết: Hiện tại, đơn vị đang tập trung phối hợp với UBND phường Kỳ Lừa và chủ đầu tư hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng. Đồng thời, đối với phần diện tích được bàn giao mới, đơn vị cũng đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công các hạng mục kỹ thuật để đáp ứng tiến độ yêu cầu của dự án.

Theo đó, Ban Quản lý dự án cùng các đơn vị thường xuyên tổ chức giao ban đánh giá tiến độ, xây dựng kế hoạch chi tiết đối với từng phần việc của dự án Khu tái định cư Hợp Thành. Đồng thời, các đơn vị cũng đã đề ra các mốc cụ thể đối với việc bàn giao 100% mặt bằng, tăng mũi thi công để hoàn thành dự án trong tháng 12/2026.

Việc sớm hoàn thành Khu tái định cư Hợp Thành là yếu tố quan trọng để góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB chung của dự án Tuyến Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Do vậy, trong thời gian còn lại của năm 2026, các đơn vị đang tiếp tục bám sát kế hoạch chi tiết nhằm đảm bảo tiến độ dự án.