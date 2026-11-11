Tăng tốc khám sức khỏe toàn dân tại 3 xã phía Tây Lâm Đồng

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, tại xã Krông Nô, tính đến ngày 25/10, có 11.730/20.317 người được khám sức khoẻ, đạt 57,7%. Trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt tỷ lệ khám 100%. Riêng nhóm đối tượng ưu tiên đã khám được 3.558/12.111 người, đạt 29,4%.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Krông Nô Huỳnh Long Quốc báo cáo kết quả triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã

Tại xã Đắk Sắk, đến ngày 2/11, số người được khám là 10.774/21.890 người, đạt 49,2%. Tỷ lệ khám ở nhóm học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt 100%; trẻ em dưới 6 tuổi đạt 91%. Tuy nhiên, nhóm đối tượng ưu tiên mới đạt 24,5%, dân số từ 18 tuổi trở lên còn lại đạt 6,2%.

Đồng chí Bùi Xuân Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắk Sắk nêu kiến nghị tại buổi kiểm tra

Tại xã Nam Đà, tính đến 8 giờ ngày 10/11, địa phương đã khám cho 10.254/17.045 người, đạt 60,2%. Qua rà soát, xã xác định có 4.595 người không có mặt tại địa phương; đồng thời ghi nhận 4.434 lượt người đã khám thông qua thẻ bảo hiểm y tế sau khi làm sạch, lọc trùng dữ liệu.

Bà H’Thủy Bon Jốc Ju, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Đà nêu những khó khăn, bất cập của địa phương khi triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Theo đánh giá, tiến độ khám tại các xã Krông Nô, Đắk Sắk và Nam Đà còn chậm, do địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung. Đặc biệt, thời gian triển khai trùng mùa vụ thu hoạch cà phê nên khó tham gia.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp lịch khám cho Nhân dân và bố trí nhân lực y tế có lúc chưa kịp thời. Một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của khám sức khỏe định kỳ, vẫn còn tâm lý chỉ đi khám khi có biểu hiện bệnh.

Bà Lê Thị Thêu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Các địa phương mong muốn được tạo điều kiện, đầu tư về cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Krông Nô để phục vụ nhu cầu cấp thiết khám, chữa bệnh cho người dân.

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương, sở, ngành xác định chiến dịch khám sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026.

Các địa phương kiến nghị cơ quan chuyên môn hướng dẫn thống nhất việc rà soát, đối chiếu và ghi nhận kết quả khám sức khỏe tại các cơ sở y tế khác, trong đó có kết quả khám thông qua thẻ bảo hiểm y tế, bảo đảm tính đúng, tính đủ và không trùng lặp.

Phó Giám đốc Sở Y tế Tống Trường Ký nêu ý kiến tại buổi kiểm tra

Bên cạnh những kiến nghị, các địa phương xác định tiếp tục rà soát đối tượng chưa khám, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cho dân hiểu, dân tin. Đồng thời, bố trí lịch khám linh hoạt, tổ chức khám lưu động và nghiên cứu phương án khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người khó khăn trong quá trình đi lại.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ với những khó khăn của 3 địa phương trong quá trình triển khai. Do đây là lần đầu thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trên diện rộng nên sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các cơ sở y tế còn lúng túng, chưa thật sự đồng bộ.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi kiểm tra

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đồng chí Phạm Thị Phúc đề nghị các địa phương chủ động đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia khám.

Đặc biệt, cần rà soát, phân loại các nhóm đối tượng ưu tiên, có phương án tổ chức khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại.

Việc tổ chức cần được tính toán khoa học, bố trí người dân đến khám theo từng khung giờ, tránh tập trung đông cùng thời điểm, đồng thời bảo đảm đủ nhân lực, nâng cao chất lượng khám lâm sàng. Ở những địa bàn có đông đồng bào có đạo, cần phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Phạm Thị Phúc nhấn mạnh, việc khám sức khỏe phải gắn với mục tiêu hoàn thiện sổ sức khỏe điện tử cho 100% người dân. Vì vậy, những địa phương còn thiếu nhân lực cần kịp thời đề xuất Sở Y tế điều phối, bổ sung các đơn vị khám, chữa bệnh để bảo đảm tiến độ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc mong muốn các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phấn đấu hoàn thành mục tiêu trước ngày 30/11/2026

Đồng chí Phạm Thị Phúc yêu cầu Sở Y tế cần tăng cường hướng dẫn, điều tiết các cơ sở y tế hỗ trợ địa phương, tập trung tháo gỡ khó khăn tại những nơi có tỷ lệ người dân tham gia còn thấp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.