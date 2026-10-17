Tăng tốc khám sức khỏe toàn dân, mở rộng khám ban đêm

Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà khám sức khỏe toàn dân ở thôn Ko Ya, xã Đinh Văn Lâm Hà ca đêm từ 16 giờ -20h30 ngày 14/10.

Sáng kiến khám ca đêm linh hoạt

Thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương và địa phương, tỉnh đã phát động “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân” từ ngày 30/9/2026. Ngành y tế đã huy động tối đa nguồn lực từ các bệnh viện và trung tâm y tế khu vực, triển khai các tổ khám lưu động đến tận khu dân cư. Tính đến kỳ báo cáo tháng 10/2026, toàn tỉnh ghi nhận tổng số tích lũy 2.937.493 lượt người được khám, đạt 75,3% dân số.

Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà khám sức khỏe toàn dân ở thôn Ko Ya, xã Đinh Văn Lâm Hà ca đêm từ 16 giờ -20h30 ngày 14/10.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bận rộn, không có thời gian đi khám trong giờ hành chính, nhiều đơn vị y tế đã chủ động tổ chức khám ngoài giờ, ngày nghỉ và đặc biệt là vào ban đêm. Theo ông Bạch Văn Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà, đơn vị đã tổ chức các đoàn khám thông tầm từ thứ hai đến chủ nhật. Từ ngày 5/10 đến nay, đoàn khám tại trung tâm tăng cường tổ chức khám ban đêm từ 16 - 20 giờ 30 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần tại các cụm xã Đinh Văn, Tân Hà, Đạ Đờn, phục vụ bình quân khoảng 350 người dân mỗi đêm.

Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà khám sức khỏe toàn dân ở thôn Ko Ya, xã Đinh Văn Lâm Hà ca đêm từ 16 giờ -20h30 ngày 14/10.

Bà K’Liễu (65 tuổi, Đinh Văn Lâm Hà) đến khám sức khỏe ca đêm cho biết, buổi tối đến khám không phải chờ đợi lâu và các y, bác sĩ vẫn tận tình hướng dẫn từng bước rất chu đáo. Việc tổ chức khám thế này thực sự rất thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân.

Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà khám sức khỏe toàn dân ở thôn Ko Ya, xã Đinh Văn Lâm Hà ca đêm từ 16 giờ -20h30 ngày 14/10.

Tại Đức Trọng, các buổi khám chiều cũng kéo dài linh hoạt đến tối muộn để giải quyết hết số lượng bà con đến khám. Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng đang triển khai chiến dịch khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí đợt 2 cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên tại các xã Đức Trọng, Hiệp Thạnh và Tân Hội.

Nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của Nhân dân, lực lượng y tế tổ chức các đội khám cơ động tại trạm y tế, nhà văn hóa thôn và phân luồng khoa học qua 10 bước chuyên môn. Đặc biệt, để không bỏ sót người dân và giải quyết hết khối lượng công việc, các buổi khám chiều tại đây luôn kéo dài liên tục đến tối muộn.

Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng tổ chức khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn

Ông Lê Khắc Thảo - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng chia sẻ, mặc dù không có lịch khám ban đêm cố định. Tuy nhiên trên thực tế các đoàn khám luôn sẵn sàng làm việc liên tục để phục vụ đông đảo bà con đến kiểm tra sức khỏe và tạo lập Sổ sức khỏe điện tử.

Khẩn trương rà soát đối tượng và tháo gỡ khó khăn

Ông Đặng Thức Anh Vũ - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, bên cạnh những điểm sáng về tiến độ, chiến dịch vẫn đối mặt với không ít thách thức như: địa bàn vùng sâu, vùng xa rộng lớn, dân cư phân bố rải rác và một bộ phận người dân đi làm ăn xa. Để sử dụng hiệu quả nguồn lực và tránh trùng lặp đối tượng, Sở Y tế đã có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát kỹ lưỡng danh sách người dân. Theo đó, cần sàng lọc những nhóm đã có cơ quan, đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ bằng nguồn kinh phí riêng như: người lao động trong doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và cán bộ thuộc diện chăm sóc sức khỏe riêng. Qua đó, các địa phương tập trung mời đúng đối tượng thuộc phạm vi quản lý, chưa được khám sức khỏe trong năm 2026.

Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng tổ chức khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn

Công tác lập Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID hiện mới đạt 23,3% toàn tỉnh. Ngành y tế đang kiến nghị Bộ Y tế tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật trong liên thông dữ liệu, hoàn thiện biểu mẫu và hướng dẫn xử lý các trường hợp không thể đến điểm khám tập trung. Với việc linh hoạt tổ chức khám ngoài giờ, đặc biệt là khám ban đêm tại cơ sở, Lâm Đồng đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho 100% người dân trước ngày 30/11/2026.

Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng tổ chức khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn