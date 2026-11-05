Tăng tốc khám sức khỏe toàn dân

Tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Sơn, việc tổ chức khám sức khỏe cho người dân được triển khai gắn với phối hợp ký hợp đồng, sắp xếp lịch khám tại các xã. Cùng với bố trí nhân lực, trang thiết bị phục vụ các đợt khám tập trung, đơn vị đã đến tận nhà khám cho người cao tuổi tại xã Tân Tri. Cách làm này giúp những người gặp khó khăn trong việc đi lại được kiểm tra sức khỏe ngay tại nơi cư trú.

Người dân phường Kỳ Lừa khám sức khoẻ định kỳ tại Phòng khám Đa khoa quốc tế Lạng Sơn

Ông Đặng Minh Kim, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bắc Sơn cho biết: Chúng tôi phối hợp với các xã triển khai ký hợp đồng, thống nhất lịch và địa điểm khám. Trung tâm cũng phân công đội ngũ y, bác sĩ, chuẩn bị trang thiết bị phù hợp để thực hiện nhiệm vụ. Với người cao tuổi đi lại khó khăn, trung tâm phối hợp tổ chức khám tại nhà. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục bố trí các đoàn khám cho người dân tại các xã: Hưng Vũ, Vũ Lễ, Bắc Sơn.

Ngoài các trung tâm y tế khu vực, các cơ sở y tế tư nhân cũng tích cực tham gia, đưa máy móc, đội ngũ y, bác sĩ đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa. Tiêu biểu, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Lạng Sơn đã ký hợp đồng với 13 xã, phường; đưa nhân lực, thiết bị đến khám tại các xã Công Sơn, Yên Phúc… Đồng thời, phòng khám bố trí khám cả ban ngày và buổi tối, giúp người dân thuận tiện sắp xếp công việc, giảm thời gian, chi phí đi lại.

Theo báo cáo ngày 24/10/2026 của Sở Y tế, toàn tỉnh có 20 cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe. Đến hết ngày 23/10, cả 65 xã, phường đã hoàn tất lựa chọn cơ sở khám. Tỉnh đã phân bổ hơn 45,6 tỷ đồng để thực hiện khám đợt 1 cho 151.130 người thuộc các nhóm ưu tiên.

Để tổ chức khám đúng tiến độ, UBND các xã, phường phối hợp với trạm y tế, đơn vị khám rà soát danh sách, xác định người đã khám, người chưa khám, thống nhất lịch và thông báo đến từng hộ. Việc chuẩn bị cụ thể giúp các đoàn khám dự kiến số người từng buổi, bố trí tiếp đón, hạn chế chờ đợi.

Tại phường Kỳ Lừa, Trạm Y tế phường phối hợp với các khối phố rà soát đối tượng, hướng dẫn người dân tham gia và theo dõi sức khỏe sau khám. Bác sĩ Hoàng Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường cho biết: Trạm phối hợp rà soát người đã khám, chưa khám, thông báo lịch để người dân sắp xếp thời gian tham gia. Với người cao tuổi, người đi lại khó khăn, chúng tôi phối hợp bố trí phương án khám phù hợp. Sau khám, trạm tiếp nhận kết quả, tư vấn, hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe và khám, điều trị khi cần thiết.

Người dân xã Na Sầm khám sức khoẻ định kỳ tại Nhà văn hoá xã

Cùng với tổ chức khám tại cơ sở, công tác chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc đang được tập trung thực hiện. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, đặc biệt là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành được phân công phụ trách đảng bộ các xã, phường đã và đang tổ chức kiểm tra, triển khai nhiệm vụ tại địa bàn phụ trách, quyết tâm hoàn thành khám sức khỏe toàn dân trước ngày 30/11/2026.

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế phối hợp tổng hợp, cung cấp danh sách người đã khám để các xã, phường đối chiếu, loại trừ trùng lặp, xác định người chưa khám để tổ chức thực hiện. Sở đồng thời là đầu mối tiếp nhận thông tin từ các thành viên Ban Chỉ đạo, tổng hợp kết quả, báo cáo vào thứ Sáu hằng tuần để phục vụ chỉ đạo, đôn đốc tiến độ.

Đến ngày 30/10/2026, toàn tỉnh có 400.529 người đã khám, tăng hơn 37.000 người so với ngày 23/10/2026, tương đương khoảng 51,3% số người thuộc diện rà soát. Một số xã có tỷ lệ cao như: xã Văn Quan đạt 91,08%, xã Hữu Lũng đạt 85,77%, phường Lương Văn Tri đạt 79,52%, xã Bắc Sơn đạt 79,08%...

Ông Hoàng Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Sở tập trung tham mưu, hướng dẫn giải quyết vướng mắc cho các xã, phường; yêu cầu các cơ sở y tế bố trí nhân lực, thời gian khám linh hoạt, tổ chức khám lưu động. Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với rà soát đúng đối tượng, bảo đảm chất lượng chuyên môn và cập nhật đầy đủ kết quả để quản lý sức khỏe người dân lâu dài.

Theo số liệu của Sở Y tế, đến ngày 30/10/2026, toàn tỉnh có 400.529 người đã khám, tăng hơn 37.000 người so với ngày 23/10/2026, tương đương khoảng 51,3% số người thuộc diện rà soát. Một số xã có tỷ lệ cao như: xã Văn Quan đạt 91,08%, xã Hữu Lũng đạt 85,77%, phường Lương Văn Tri đạt 79,52%, xã Bắc Sơn đạt 79,08%...

Với quyết tâm của các cấp, ngành cùng sự tham gia của các cơ sở y tế và người dân, có cơ sở tin tưởng công tác khám sức khỏe toàn dân sẽ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Qua đó, từng bước chuyển từ khám, chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe liên tục, để mỗi người dân được chăm sóc kịp thời ngay từ cơ sở.