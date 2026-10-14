Tăng tốc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tây Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Số liệu cập nhật khám sức khỏe tại doanh nghiệp còn hạn chế

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Lê Bích Hằng cho biết, phường có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông với trên 100.000 nhân khẩu.

Thực hiện Quyết định số 2944/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân, phường đã nhanh chóng triển khai đồng bộ tới 5 nhóm đối tượng. Trong đó, 3 nhóm thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của địa phương (trẻ em, học sinh và người cao tuổi/người có công) đã hoàn thành trên 99,67%. Đối với khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc nhóm 3, phường cũng đã hoàn thành 100%.

Đối với khối doanh nghiệp và cơ sở sử dụng lao động ngoài công lập, phường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức 16 hội nghị lồng ghép tuyên truyền và chỉ đạo Trạm Y tế ký cam kết hỗ trợ chuyên môn với các bệnh viện lớn như: Ung Bướu Hà Nội, Thanh Nhàn, Vinmec Times City, Nhi Hà Nội... Tính đến thời điểm kiểm tra, trên địa bàn đã có nhiều đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Tuy nhiên, số liệu cập nhật trên hệ thống điện tử còn hạn chế.

Chạy đua với áp lực thời gian

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tây Nam lưu ý: Sau gần 4 tháng triển khai kế hoạch của thành phố, tiến độ nhóm lao động tại các doanh nghiệp trên toàn địa bàn Thủ đô vẫn còn chậm. Tính đến ngày 13-10, tỷ lệ khám của nhóm này toàn thành phố mới đạt khoảng 20,68%.

"Mốc thời gian thành phố giao là phải dứt điểm hoàn thành trong tháng 11-2026. Đây là nhiệm vụ hết sức cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc sát sao, quyết liệt của chính quyền phường trong việc đôn đốc, kiểm tra, rà soát các đơn vị có sử dụng lao động trên địa bàn", ông Nguyễn Tây Nam lưu ý.

Trưởng đoàn kiểm tra đã chỉ rõ khoảng "vênh" giữa số liệu phường theo dõi và số liệu do cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thành phố cung cấp, đồng thời nhấn mạnh, đây là lỗ hổng dữ liệu mà phường Vĩnh Tuy phải lập tức rà soát, bổ sung ngay.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Nội vụ cũng nhắc nhở việc chấp hành pháp luật về khám sức khỏe định kỳ là trách nhiệm bắt buộc theo Luật An toàn, vệ sinh lao động (tối thiểu 1 lần/năm, công việc nặng nhọc độc hại là 6 tháng/lần). Điều đáng quan tâm là nhiều đơn vị đã tổ chức khám cho người lao động nhưng không cập nhật kết quả lên hệ thống dữ liệu dùng chung của thành phố và Bộ Y tế, ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số chung của Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tây Nam đã chỉ rõ nguyên nhân khiến số liệu thống kê đạt tỷ lệ thấp là do chưa thực hiện đúng quy trình nhập liệu. Lãnh đạo đoàn nhấn mạnh UBND phường phải chủ động tạo một đường link riêng của địa phương, gửi tới tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn để trực tiếp truy cập và kê khai thông tin. Sau khi các đơn vị nhập liệu đầy đủ, cán bộ chuyên trách của phường mới tiến hành tổng hợp rồi đẩy số liệu lên hệ thống của Sở.

Bên cạnh việc chấn chỉnh cách thức thu thập số liệu, Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu phường cập nhật đầy đủ văn bản chỉ đạo, chuẩn hóa công tác kiểm tra và khẩn trương phối hợp hoàn thiện hồ sơ báo cáo thành phố đúng hạn.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt khẳng định, phường sẽ nghiêm túc tiếp thu các kết luận của đoàn, khai thác triệt để dữ liệu danh sách doanh nghiệp do Sở Nội vụ phối hợp cùng cơ quan BHXH bàn giao để khẩn trương rà soát, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ khám và cập nhật dữ liệu sức khỏe cho người lao động.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Ngay sau cuộc họp chung, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã chia làm 5 tổ công tác, trực tiếp làm việc, thẩm tra hồ sơ chuyên đề tại UBND phường và 10 doanh nghiệp trên địa bàn.

Phương châm làm việc của Đoàn là kiểm tra kỹ lưỡng và làm rõ trách nhiệm từng khâu: Đơn vị nào chưa tổ chức khám sức khỏe phải triển khai ngay; đơn vị nào đã khám phải đôn đốc cơ sở y tế đẩy dữ liệu lên hệ thống phần mềm.