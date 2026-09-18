Tăng tốc khám sàng lọc, cập nhật hồ sơ sức khoẻ điện tử cho người dân

Ngành y tế xã Phú Xuyên tập trung khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân thôn Phú Minh. Ảnh: PV

Những ngày qua, tại nhà văn hoá thôn Phú Minh có hàng trăm người dân đến khám sức khoẻ định kỳ và khám sàng lọc miễn phí. Tại đây, người dân được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên và Trạm Y tế xã đã tiến hành đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, chụp X quang, khám nội khoa, ngoại khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, khám mắt, xét nghiệm sinh hoá…

Nhờ chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, công tác khám sức khoẻ cho người dân được tiến hành đảm bảo trình tự, khoa học, giúp mọi người chủ động phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật để có phương án phòng ngừa, điều trị kịp thời, hiệu quả.

Đội ngũ các y, bác sĩ tận tình thăm khám, giúp người dân phát hiện sớm các bệnh lý để điều trị kịp thời, hiệu quả. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Khuyên ở thôn Phú Minh cho biết, trong đợt này bà được khám tổng quát và sàng lọc qua các chuyên khoa. Một số bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi như tăng huyết áp, mỡ máu, bệnh xương khớp đã được các y, bác sĩ phát hiện, tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc, điều trị nên cảm thấy yên tâm, không lo xảy ra những biến chứng nguy hiểm.

“Tổ chức khám định kỳ, khám sàng lọc miễn phí tại thôn đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu. Kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VnelD giúp chúng tôi theo dõi sức khỏe thường xuyên, liên tục để có phương án phòng ngừa, điều trị phù hợp” bà Nguyễn Thị Khuyên chia sẻ.

Công tác tổ chức khám bệnh được thực hiện chu đáo, khoa học, góp phần nâng cao sức khoẻ cộng đồng. Ảnh: PV

Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và cập nhật hồ sơ sức khoẻ điện tử cho người dân là chủ trương lớn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành Y tế đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng từ "chữa bệnh thụ động" sang “chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa”, phát huy hiệu quả vai trò của tuyến y tế cơ sở.

Qua tìm hiểu được biết, từ tháng 7-2026 đến nay ngành y tế xã Phú Xuyên đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân, trong đó có gần 3.000 người thuộc đối tượng gia đình chính sách, người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cao tuổi. Cùng với đó, công tác tổ chức khám sức khoẻ cho trẻ em và học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên Trần Trí Bình cho biết, đơn vị đã huy động đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn cao cùng hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại để thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc, tầm soát bệnh tật cho người dân. Đối với những trường hợp phát hiện dấu có hiệu bất thường, chúng tôi sẽ hướng dẫn theo dõi, khám chuyên sâu, hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển và nâng cao hiệu quả điều trị.

“Bằng tình cảm, trách nhiệm đối với người dân, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và khám sàng lọc miễn phí tại các thôn. Các bước thăm khám sẽ được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, khoa học, đảm bảo an toàn, phấn đấu đến tháng 11 năm nay 100% người dân sẽ được tích hợp hồ sơ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNelD”, ông Trần Trí Bình thông tin.

Kết quả khám bệnh được cập nhật vào hồ sơ sức khoẻ điện tử, tạo thuận lợi trong việc theo dõi sức khoẻ lâu dài, liên tục đối với người dân. Ảnh: PV

Chủ động triển khai đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân, phù hợp từng nhóm đối tượng và địa bàn là yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao sức khoẻ cộng đồng. Bởi mỗi lượt khám không chỉ là một lần kiểm tra sức khỏe mà còn là cơ hội để người dân được lắng nghe, được tư vấn và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khoẻ bản thân và gia đình.

“Tại các điểm khám, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thăm khám chu đáo, tận tình, tạo không khí thân thiện, gần gũi. Đặc biệt, người dân được cập nhật kết quả khám vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo thuận lợi trong việc theo dõi sức khỏe lâu dài, đây chính là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số của ngành Y tế”, bà Nguyễn Thị Hằng- Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Phú Xuyên cho biết.