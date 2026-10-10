Tăng tốc khai thác nguồn thu từ đất

Khu đất thuộc Dự án Khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, phường Quyết Thắng, dự kiến mang lại nguồn thu tiền sử dụng đất trong quý IV/2026.

Tại phường Quyết Thắng, khu đất hỗn hợp và đất ở chia lô thuộc Dự án Khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến tổ dân phố Cây Xanh, được xác định mang lại nguồn thu quan trọng trong những tháng cuối năm. Khu đất có diện tích hơn 20.000m2, dự kiến đem lại nguồn thu 330 tỷ đồng.

Năm 2026, phường đặt mục tiêu thu 557 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Đến giữa tháng 9, số thu đạt hơn 406 tỷ đồng, tương đương khoảng 73% kế hoạch năm. Nếu khoản thu từ khu đất trên được thực hiện trong quý IV, địa phương có cơ sở hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng, cho biết: “Chúng tôi đang rà soát tiến độ của từng khu đất, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục để những nguồn thu có khả năng thực hiện trong năm được triển khai đúng kế hoạch”.

Tại xã Thành Công, áp lực hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất trong những tháng cuối năm cũng khá lớn. Năm 2026, xã được giao kế hoạch thu 200 tỷ đồng, nhưng đến nay mới thực hiện được 92,9 tỷ đồng, đạt khoảng 46% kế hoạch. Số còn phải thu hơn 107 tỷ đồng. Trước yêu cầu này, địa phương đang rà soát các khu đất, dự án có khả năng phát sinh nguồn thu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý những công việc liên quan.

Ông Dương Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Công, thông tin: Địa phương đang rà soát từng nguồn thu dự kiến, xác định tiến độ các phần việc và phối hợp tháo gỡ những nội dung còn vướng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án, tạo nguồn thu để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị đánh giá tiến độ thu tiền sử dụng đất do UBND tỉnh tổ chức ngày 15-9, nguồn thu của Thái Nguyên chủ yếu đến từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại các dự án, khu đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp. Tuy nhiên, tiến độ thu tại một số địa phương còn gặp khó khăn do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và hoàn thiện thủ tục.

Đến hết tháng 9-2026, toàn tỉnh thu 3.585 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt 61,81% kế hoạch năm. Để hoàn thành mục tiêu trên 5.800 tỷ đồng, số thu còn phải thực hiện trong quý IV khoảng 2.215 tỷ đồng. Bên cạnh việc đẩy nhanh các nguồn thu mới, tỉnh còn phải tập trung thu hồi hơn 574,1 tỷ đồng tiền sử dụng đất còn nợ tại các dự án trong kế hoạch năm, liên quan đến 21 đơn vị.

UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng đất; chủ động đối thoại với người dân, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, chủ đầu tư để thống nhất lộ trình thực hiện.

Bà Dương Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính, nhận định: Điều quan trọng là theo dõi sát khả năng thu của từng địa phương, từng dự án; kịp thời xử lý nguồn thu chậm tiến độ và đôn đốc các khoản còn nợ. Sở sẽ phối hợp với các đơn vị tham mưu giải pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu trên 5.800 tỷ đồng.

Trong quý IV, kết quả thu tiền sử dụng đất phụ thuộc nhiều vào tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và hoàn thiện thủ tục tại từng dự án. Việc rà soát sát khả năng thu, xác định rõ tiến độ thực hiện và kịp thời tháo gỡ vướng mắc sẽ góp phần đưa các nguồn thu dự kiến thành số thu thực tế, tạo cơ sở để Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2026.