Tăng tốc hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Katolec Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Minh). Ảnh: Phạm Hùng

Ba trụ cột tạo “đòn bẩy” dẫn dắt tăng trưởng

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, kinh tế Thủ đô trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều lĩnh vực đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tăng tốc trong quý IV, hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong cả năm.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng năm 2026 ước tăng 8,96%. Đáng chú ý, một số ngành sản xuất chủ lực đạt mức tăng trưởng hai con số, cho thấy năng lực phục hồi và mở rộng sản xuất của khu vực công nghiệp đang được củng cố. Trong đó, ngành điện tử, máy móc, kính và sản phẩm qua kính tăng 18,5%; sản phẩm cao su, nhựa và sản xuất kim loại tăng khoảng 15%; sản xuất đồ uống tăng 12,3%. Cùng với đó, hoạt động vận tải tăng 12,8%, góp phần hỗ trợ lưu thông hàng hóa, kết nối sản xuất với thị trường tiêu thụ.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú, trong các động lực tăng trưởng, đầu tư xây dựng được xác định là lĩnh vực cần tạo đột phá lớn nhất trong những tháng cuối năm. Đến ngày 21-9, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của thành phố Hà Nội theo số liệu thống kê sơ bộ đạt khoảng 194.000 tỷ đồng, hoàn thành kịch bản đề ra cho quý III. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai đồng thời nhiều dự án hạ tầng, đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn.

Cùng với đầu tư xã hội, đầu tư công tiếp tục là nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Đến ngày 21-9, Hà Nội đã giải ngân khoảng 99.100 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 82,7% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 61% dự toán của thành phố. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Hà Nội dự kiến tổng nguồn vốn lên tới 864.682 tỷ đồng. Trong đó, thành phố bố trí 361.244 tỷ đồng cho các dự án sử dụng ngân sách Trung ương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các dự án đường sắt đô thị.

Nguồn lực này được xác định ưu tiên cho những công trình có tính kết nối, lan tỏa và tạo động lực phát triển dài hạn như: 7 cầu lớn qua sông Hồng, các trục giao thông hướng tâm và hệ thống đường sắt đô thị. Thành phố phấn đấu hoàn thành khoảng 100km đường sắt đô thị, trọng tâm là tuyến số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, tuyến số 5 Văn Cao - Hòa Lạc và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội. Việc tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược được kỳ vọng không chỉ giải quyết những điểm nghẽn về giao thông, mà còn mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy đô thị hóa và nâng cao khả năng kết nối giữa các khu vực.

Bên cạnh đó, thương mại - dịch vụ tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của kinh tế Thủ đô. Trong 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa của Hà Nội ước đạt 518.000 tỷ đồng, tăng 17%. Doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 115.300 tỷ đồng, tăng 16,3%; doanh thu du lịch, lữ hành tăng 16,5%; vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát tăng tới 22,8%. Những con số này cho thấy sức mua và nhu cầu dịch vụ trên địa bàn tiếp tục được duy trì, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng lớn của khu vực dịch vụ trong cơ cấu tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

Tập trung nguồn lực, tránh dàn trải

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục sắp xếp, rà soát danh mục đầu tư công theo hướng tập trung nguồn lực, tránh dàn trải. Theo thống kê, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, số dự án thành phố theo dõi lên tới 24.552 dự án. Qua rà soát, cắt giảm và phân cấp, danh mục đầu tư công trung hạn cấp thành phố hiện còn 2.755 dự án (gồm 696 dự án cấp thành phố và 2.059 dự án hỗ trợ cấp xã). Riêng số dự án chuyển tiếp giảm 45%.

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế đánh giá, việc giảm mạnh số lượng dự án không chỉ giúp tập trung nguồn lực mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế tình trạng đầu tư phân tán. Đây là cơ sở để thành phố ưu tiên vốn cho các dự án cấp thiết, có khả năng hoàn thành sớm, đưa vào khai thác nhanh và tạo tác động lan tỏa đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Một điểm đáng chú ý khác là nguồn lực ngân sách tiếp tục được củng cố để tạo thêm dư địa cho thành phố thực hiện các nhiệm vụ phát triển. Đến ngày 21-9, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 553.751 tỷ đồng, bằng 85,2% dự toán và tăng 11% so với cùng kỳ. Ước cả năm 2026, tổng thu ngân sách đạt 817.728 tỷ đồng, bằng 125,8% dự toán, tăng 16,1%. Đây là nguồn lực quan trọng để Hà Nội tiếp tục đầu tư cho hạ tầng, an sinh xã hội và các nhiệm vụ phát triển, đồng thời tạo điều kiện thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, với mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên, việc đẩy mạnh đầu tư công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, ngoài việc tập trung vào các dự án hạ tầng có tính kết nối và lan tỏa cao, thành phố cần đặc biệt chú trọng tiến độ hoàn thành và khả năng phát huy hiệu quả của dự án. Những dự án đã có đầy đủ điều kiện triển khai, có khả năng giải ngân nhanh và sớm đưa vào khai thác cần được ưu tiên nguồn lực.