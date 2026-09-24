Tăng tốc hoàn thiện tuyến giao thông số 1A

Lãnh đạo phường Tô Hiệu nắm tình hình thi công tại công trường tuyến giao thông số 1A.

Tranh thủ từng ngày, từng giờ, các đơn vị thi công đang tăng ca, tăng kíp, tổ chức làm cả ban đêm, quyết tâm hoàn thành công trình đúng kế hoạch. Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La đã huy động máy móc và 85 công nhân, bố trí làm việc theo nhiều ca, tranh thủ thi công, tập trung các hạng mục bồn hoa, san gạt đất, trồng cây và chỉnh trang cảnh quan.

Lãnh đạo phường Tô Hiệu động viên công nhân tại công trường tuyến giao thông số 1A.

Dự án có tổng mức đầu tư 343 tỷ đồng. Công tác bồi thường đã hoàn thành đối với 54/54 hộ bị ảnh hưởng, cơ bản giải quyết mặt bằng tạo điều kiện để các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh các phần việc còn lại. Đây là công trình có ý nghĩa trong hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang cảnh quan khu vực trung tâm tỉnh. Vì vậy, cùng với tổ chức thi công tăng tốc, công tác phối hợp, tháo gỡ những khó khăn về mặt bằng cũng được chính quyền địa phương tập trung thực hiện.

Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La thi công các hạng mục chỉnh trang cảnh quan tuyến giao thông số 1A.

Phường Tô Hiệu thường xuyên bám sát tình hình, phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; yêu cầu đơn vị thi công bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, phấn đấu hoàn thành các hạng mục trước ngày 30/9, góp phần chỉnh trang cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng khu vực trung tâm tỉnh.

Các hạng mục chỉnh trang đang được khẩn trương hoàn thiện.

Máy móc, nhân lực được huy động, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.