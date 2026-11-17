Tháp không lưu dần thành hình, nhiều hạng mục đạt tiến độ cao

Công ty CP Hạ tầng Hàng không Masterise vừa báo cáo Bộ Xây dựng, Tổ công tác (Bộ Công an) và Cục Hàng không Việt Nam về tiến độ triển khai các công trình bảo đảm hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Nhiều hạng mục quan trọng đang được đẩy nhanh thi công, lắp đặt thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Các công trình bảo đảm hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được tập trung triển khai, hoàn thiện để kịp thời phục vụ Hội nghị cấp cao APEC.

Theo báo cáo của nhà đầu tư, tại hạng mục tháp không lưu, công tác thi công cọc, móng bê tông cốt thép phần ngầm và hệ thống vách ngoài, vách trong bằng bê tông cốt thép đã hoàn thành 100%.

Các hạng mục kết cấu thép sàn và cầu thang bên trong lõi tháp từ tầng 1 đến tầng 19 đạt 44%; kết cấu thép cabin từ tầng 21 đến mái đạt 59%. Song song với thi công kết cấu, nhà thầu đã bắt đầu xây tường, lắp đặt hệ thống cơ điện; hạng mục mặt dựng đang được chuẩn bị triển khai.

Đối với các công trình phụ trợ tháp không lưu gồm nhà VIP, nhà kỹ thuật và nhà nguồn, các nhà thầu đang thi công kết cấu bê tông cốt thép tầng mái, đồng thời triển khai xây tường gạch và lắp đặt hệ thống cơ điện.

Ở nhóm công trình thông tin liên lạc, dẫn đường và giám sát (CNS), các hạng mục gồm đài dẫn đường đa sóng ngắn và thiết bị đo cự ly (DVOR/DME), trạm thu sóng vô tuyến và giám sát phụ thuộc (RX/ADS-B), trạm radar sơ cấp, thứ cấp và phát sóng vô tuyến (PSR/SSR/TX), trạm radar khí tượng đã hoàn thành thi công cọc ép, đang triển khai kết cấu bê tông cốt thép.

Để bảo đảm tiến độ, nhà đầu tư đã tổ chức họp, yêu cầu các nhà thầu cam kết tăng cường nhân lực, đẩy nhanh thi công và triển khai đồng thời các công việc hoàn thiện, lắp đặt hệ thống cơ điện.

Cùng với tiến độ xây dựng, công tác cung cấp thiết bị chuyên dụng hàng không cũng đang được triển khai. Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn tất đặt hàng 30/31 hệ thống thiết bị; trong đó, 5 hệ thống đã được bàn giao đến công trường và lưu trữ tại kho.

Một số hệ thống gồm nhiều linh kiện cấu thành. Trong đó, có linh kiện đang được vận chuyển từ các nhà máy ở nước ngoài về Việt Nam, các linh kiện còn lại đang được mua sắm trong nước.

Đáng chú ý, hệ thống đài dẫn đường DVOR/DME đã hoàn thành lắp đặt, đang tiếp tục hiệu chỉnh tín hiệu để phục vụ công tác bay hiệu chuẩn lần 1.

Đối với các hệ thống còn lại, việc lắp đặt sẽ được triển khai sau khi thiết bị được vận chuyển đến công trường, hoàn tất nghiệm thu đầu vào và các hạng mục xây dựng liên quan đáp ứng đầy đủ điều kiện kỹ thuật.

Theo nhà đầu tư, các kiến nghị trong quá trình triển khai dự án đã được Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Tổ công tác và các đơn vị liên quan tiếp nhận, phối hợp xử lý, từng bước tháo gỡ khó khăn.

Tuy nhiên, để bảo đảm hoàn thành các hạng mục phục vụ APEC 2027 và đưa công trình vào khai thác theo kế hoạch, nhà đầu tư đề nghị các cơ quan tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết kịp thời những công việc còn tồn tại thuộc thẩm quyền; đồng thời đôn đốc các đơn vị, nhà thầu và nhà cung cấp tập trung nguồn lực, bám sát các mốc tiến độ đã thống nhất.

Rà soát đồng bộ hạ tầng, thiết bị và phương án khai thác

Trước đó, Bộ Xây dựng đã thông báo kết luận chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng tại cuộc họp về kết quả kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình giai đoạn 1.1 và Dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của cảng.

Qua kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo của các chủ thể tham gia xây dựng và ý kiến của các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đánh giá đây là những dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ để kịp phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong đó, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được giao phối hợp hướng dẫn chủ đầu tư rà soát thiết kế đài kiểm soát không lưu, các công trình bảo đảm hoạt động bay và hệ thống thiết bị.

Danh mục thiết bị, yêu cầu kỹ thuật, tiến độ cung cấp, lắp đặt và tích hợp phải được rà soát, bảo đảm phù hợp với tiến độ hoàn thành công trình và yêu cầu khai thác. Các bên cần thống nhất kế hoạch lắp đặt, kết nối, chạy thử và bay hiệu chuẩn đối với hệ thống dẫn đường, thông tin liên lạc, giám sát cùng các hệ thống bảo đảm hoạt động bay khác.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải hoàn thiện kịch bản bay hiệu chuẩn, bảo đảm tính đồng bộ, an toàn và thuận tiện trong vận hành, khai thác; tiếp tục hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục chuyên ngành, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công an rà soát điều kiện đưa công trình vào sử dụng.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng xây dựng, hệ thống thiết bị và công tác chuẩn bị khai thác. Các đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư triển khai chương trình chuẩn bị khai thác và chuyển giao cảng hàng không (ORAT), báo cáo Bộ Xây dựng trong tuần đầu tháng 11/2026 để xem xét, thống nhất phương án thực hiện.