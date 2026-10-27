Tăng tốc hoàn thiện hầm Đại Việt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Hầm Đại Việt tại Km186+500, phía trái tuyến, là một trong các hạng mục kỹ thuật phức tạp của Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai.

Công trình do Công ty Cổ phần Sông Đà 10 thi công, đã thông hầm ngày 24/5/2026, sớm hơn kế hoạch 1 tháng, tạo điều kiện triển khai các hạng mục bên trong hầm.

Thi công hầm đòi hỏi tổ chức chặt chẽ các công đoạn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Việc hoàn thành công tác đào hầm mới là một bước trong quá trình xây dựng, hoàn thiện công trình.

Hơn 100 kỹ sư, công nhân cùng phương tiện, thiết bị được huy động trên công trường, tổ chức thi công 3 ca liên tục để đẩy nhanh tiến độ.

Kỹ sư Phùng Đức Tuệ - Chỉ huy trưởng công trình hầm Đại Việt cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, duy trì thi công 3 ca để hoàn thành mục tiêu đổ bê tông vỏ hầm trong tháng 11.

Các tổ thi công tập trung lắp dựng cốt thép, cốp pha phục vụ đổ bê tông vỏ hầm. Từng công đoạn được triển khai nối tiếp để duy trì công việc liên tục giữa các ca.

Sau công đoạn đào hầm, nhà thầu tập trung thi công lớp vỏ bê tông trên tổng chiều dài 530 m, đồng thời triển khai phần lề, nền và mặt đường.

Sau khi hoàn thành vỏ hầm, nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, lắp đặt hệ thống kỹ thuật, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong quý I/2027.

Với khối lượng đổ bê tông vỏ hầm đạt 380/530 m, tương đương gần 72% chiều dài, nhà thầu đang tập trung hoàn thành phần việc còn lại trong tháng 11/2026.

Hoàn thành hầm Đại Việt sẽ góp phần nối liền các đoạn đường mở rộng tại khu vực Km186, phục vụ mục tiêu đưa tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai lên quy mô 4 làn xe, nâng cao năng lực lưu thông và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.