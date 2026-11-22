Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, triển khai trong giai đoạn 2022-2026. Công trình do 3 nhà thầu thực hiện, gồm: Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Quyết, Công ty TNHH Thành Đạt, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 378. Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục thoát lũ và giao thông. Trong đó, đoạn từ Trung tâm thương mại Đ&T (tổ 19, phường Tô Hiệu) đến ngã tư Quyết Thắng có chiều dài 1,4 km; đoạn kênh thoát lũ từ ngã tư Quyết Thắng đến Khu đô thị An Phú dài gần 200 m. Trên các tuyến kênh thoát lũ, triển khai hạng mục đường quản lý, đường dân sinh và các công trình phụ trợ.

Thi công đoạn kênh thoát lũ từ ngã tư Quyết Thắng đến Khu đô thị An Phú.

Quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng chậm, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn khiến nước, bùn đất và rác thải dồn về lòng suối. Bên cạnh đó, mặt bằng thi công dọc hai bên bờ kênh chật hẹp, sát móng nhà và tường rào của các hộ dân. Trước thực tế này, các nhà thầu đã chủ động áp dụng biện pháp ép cừ tại những vị trí xung yếu, phòng ngừa sạt lở, bảo đảm an toàn cho nhà cửa và tài sản của người dân. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục.

Đến nay, đoạn từ Trung tâm thương mại Đ&T đến ngã tư Quyết Thắng và một phần đoạn kênh thoát lũ từ ngã tư Quyết Thắng đến Khu đô thị An Phú đã hoàn thành, góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát lũ, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và cơ sở hạ tầng tại phường Chiềng Cơi, phường Tô Hiệu trước nguy cơ mưa lũ, thiên tai. Củng với đó, các tuyến đường quản lý, đường dân sinh được xây dựng đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc đi lại, đi bộ, tập luyện thể dục, thể thao; góp phần giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 6 vào giờ cao điểm.

Tuyến kè đoạn qua tổ 19 phường Tô Hiệu được đổ tấm nắp trên mặt kênh giúp bà con đi lại thuận tiện.

Trước đây, tuyến suối nhánh thuộc suối Nậm La chảy qua tổ 19, phường Tô Hiệu thường xuyên xảy ra ngập úng mỗi khi mưa lớn. Nước từ thượng nguồn đổ về chảy xiết, dâng cao, tràn vào nhà dân, kéo theo bùn đất và nước thải; tình trạng xả rác, vứt xác lợn xuống suối cũng gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, trận mưa lớn đêm 25/7/2024 khiến nước dâng cao hơn 1 m, làm ngập nhà văn hóa và 37 hộ dân, thiệt hại ước tính trên 3 tỷ đồng.

Bà Hoàng Thị Lanh, Bí thư Chi bộ tổ 19, phường Tô Hiệu, cho biết: Sau hơn 1 năm đưa công trình vào sử dụng, hệ thống kè thoát lũ kiên cố đã phát huy hiệu quả, nước mưa nhanh chóng tiêu thoát, không còn tình trạng bùn đất tràn vào nhà hay rác thải, xác lợn bị vứt xuống suối như trước. Mặt đường được mở rộng, tạo điều kiện cho xe chữa cháy tiếp cận các khu dân cư phía sau khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Sân và tường rào nhà văn hóa cũng được hoàn trả khang trang, rộng rãi hơn.

Cùng chung niềm vui, ông Phùng Văn Hán, người dân tổ 19, cho biết trận ngập năm 2024 đã khiến nhiều đồ dùng trong gia đình như giường, tủ, chăn màn, máy massage bị hư hỏng, thiệt hại gần 100 triệu đồng. Ông Hán chia sẻ: Từ khi tuyến kênh thoát lũ được đưa vào sử dụng, gia đình và các hộ dân trong tổ yên tâm hơn, không còn lo cảnh ngập úng, phải chạy lũ mỗi khi mưa lớn.

Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra tiến độ thi công.

Hiện nay, nhà thầu tập trung thi công đoạn còn lại từ ngã tư Quyết Thắng đến Khu đô thị An Phú dài gần 200 m (đã hoàn thành 170 m, còn lại 27 m đang triển khai) cùng tuyến đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ. Trên công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 378 đang tổ chức tăng 3 ca liên tục để đổ bê tông thành kênh và hoàn thiện tuyến đường quản lý vận hành.

Ông Ngô Thuyết Trình, Trưởng phòng Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, cho biết: Đến nay, khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng. Chủ đầu tư đang chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/11/2026, bàn giao đưa vào sử dụng, đáp ứng mong đợi của chính quyền và nhân dân địa phương.

Đoạn kênh thoát lũ từ ngã tư Quyết Thắng đến Khu đô thị An Phú đang dần hoàn thiện.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng đồng bộ, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát lũ, hạn chế ngập úng, cải thiện môi trường khu vực dọc tuyến suối. Cùng với hệ thống giao thông dân sinh được đầu tư hoàn chỉnh, dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, xây dựng khu vực trung tâm phường Chiềng Cơi và phường Tô Hiệu ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.