Công văn số 13477/BNNMT-QLĐĐ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi Chủ tịch UBND 13 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk và An Giang.

Theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, đến ngày 30/11/2026, các địa phương phải hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% số thửa đất đã có dữ liệu và đủ điều kiện đồng bộ. Đến hết năm 2026, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu.

Xa hơn, đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu.

5 địa phương có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu năm 2026

Công văn 13477 nêu rõ, theo số liệu tổng hợp đến ngày 23/11/2026, cả nước đã xây dựng và đồng bộ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường dữ liệu của 74,6 triệu trong tổng số 105,3 triệu thửa đất. Trong đó, 62,8 triệu thửa đất có dữ liệu bảo đảm tiêu chí Nhóm I “đúng - đủ - sạch - sống”; 11,8 triệu thửa đất thuộc Nhóm II cần tiếp tục hoàn thiện.

Việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu đất đai đã từng bước phát huy hiệu quả trong quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công. Đến nay, hơn 2 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương đã sử dụng dữ liệu đất đai thay thế thành phần hồ sơ giấy; hơn 11 triệu lượt yêu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu được thực hiện.

Đáng chú ý, 462 cơ quan thuế cơ sở đã sử dụng dữ liệu đất đai để xác định nghĩa vụ tài chính khi giao đất, cho thuê đất và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Bộ Công an đã đồng bộ 54,4 triệu dữ liệu đất đai về Trung tâm dữ liệu quốc gia, tích hợp 31,4 triệu Giấy chứng nhận trên ứng dụng VNeID. Hơn 20.000 hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú cũng được xử lý thông qua kết nối, khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu đất đai.

Tuy nhiên, qua theo dõi, đánh giá, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định còn 5 địa phương có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 theo Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP ngày 29/7/2026 của Ban Chỉ đạo Chính phủ.

Cụ thể, Tuyên Quang mới đạt 65%; Lạng Sơn đạt 67%; Lâm Đồng đạt 68%; An Giang đạt 70% và Sơn La đạt 72%.

Đây là những địa phương cần tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa, đối soát, bổ sung và làm sạch dữ liệu đất đai đã có.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá chính xác khối lượng, tiến độ thực hiện; xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, bảo đảm các dữ liệu đủ điều kiện được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phục vụ kết nối, chia sẻ với Trung tâm dữ liệu quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các địa phương phải hoàn thành tối thiểu 80% số thửa đất đã có dữ liệu được chuẩn hóa, đối soát, làm sạch và đủ điều kiện đồng bộ trước ngày 30/11/2026. Kết quả thực hiện phải báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 3/12/2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, tiến độ thực hiện để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh minh họa

10 địa phương còn khối lượng lớn nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2027

Không chỉ tập trung xử lý khối lượng dữ liệu đã thu thập, Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn yêu cầu 10 địa phương có khối lượng lớn thửa đất chưa được đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.

Theo thống kê, Phú Thọ là địa phương còn khối lượng lớn nhất với 5,5 triệu thửa đất. Thanh Hóa và Quảng Ngãi cùng còn 2,9 triệu thửa; Tuyên Quang còn 2,2 triệu thửa; Lâm Đồng 2,1 triệu thửa.

Tại Hà Nội, khối lượng còn lại là 1,7 triệu thửa đất; Điện Biên 1,5 triệu thửa; Hưng Yên 1,3 triệu thửa; Cao Bằng và Đắk Lắk cùng còn 1,2 triệu thửa.

Trước khối lượng công việc còn lớn, Bộ yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ, xác định cụ thể khối lượng, tiến độ, nguồn lực, kinh phí và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoàn thành mục tiêu trong năm 2027.

Cùng với đó, các địa phương cần chủ động bố trí nguồn lực, thực hiện thủ tục đầu tư, lựa chọn đơn vị thực hiện theo quy định; tổ chức đồng bộ các công việc từ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính đến xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Quá trình triển khai phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, tránh trùng lặp, lãng phí và lồng ghép các hoạt động theo quy định tại Thông tư số 19/2026/TT-BNNMT ngày 30/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp quan tâm chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị và chính quyền cấp xã; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với 10 địa phương còn khối lượng lớn nhiệm vụ năm 2027, kế hoạch triển khai phải được hoàn thiện và gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/12/2026 để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc.

Cục Quản lý đất đai được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, xử lý.