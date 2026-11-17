Bãi đỗ xe phía trái đường dẫn là một trong những hạng mục thi công cuối cùng của dự án.

Gỡ nút thắt về mặt bằng

Cầu Vạn Xuân bắc qua sông Kẻ Vạn, nối đường Phạm Thị Liên (phường Kim Long) với đường Lê Duẩn (phường Phú Xuân). Đến nay, phần cầu chính và đường dẫn phía đường Phạm Thị Liên đã hoàn thành, đưa vào lưu thông trước đó. Riêng đường dẫn phía đường Lê Duẩn vẫn chưa hoàn thiện nên việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Công trình khởi công từ tháng 4/2022, thuộc gói thầu số 37 của Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án Thừa Thiên Huế. Ngoài cầu Vạn Xuân, gói thầu còn có các hạng mục nạo vét kè sông Kẻ Vạn, cải tạo, nâng cấp sông Lấp và xây dựng công viên dọc đường Vạn Xuân. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2025. Tuy nhiên, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khiến tiến độ thi công công trình kéo dài.

Tại khu vực đầu cầu phía đường Lê Duẩn, trong số các hộ thuộc diện di dời, chỉ còn một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Đây là vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công đường dẫn và các hạng mục phụ trợ. Sau quá trình tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, ngày 23/9/2026, hộ dân cuối cùng đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, góp phần tháo gỡ vướng mắc kéo dài tại dự án.

Trong quá trình vận động di dời, chính quyền phường Phú Xuân còn huy động phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản ra khỏi khu vực giải tỏa, bảo đảm an toàn. Sự hỗ trợ trực tiếp này góp phần giúp quá trình di dời, bàn giao mặt bằng diễn ra thuận lợi.

Ông Nguyễn Lương, người dân phường Phú Xuân cho biết, gia đình ông từng sinh sống tại khu vực giải tỏa. Sau khi được Nhà nước hỗ trợ và bố trí tái định cư tại đường Phạm Thị Liên, gia đình ông đồng thuận di dời, bàn giao mặt bằng để dự án tiếp tục triển khai.

Hoàn thiện kết nối

Sau khi được bàn giao mặt bằng, nhà thầu nhanh chóng lập phương án, huy động nhân lực, máy móc đến công trường. Các hạng mục tường chắn, bãi giảm tải, nền đường và mặt đường được triển khai theo phương án thi công cuốn chiếu nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Ông Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các đô thị xanh cho biết: Dự án các đô thị xanh có 10 gói thầu xây lắp với 56 hạng mục; đến nay, 8 gói thầu và 52 hạng mục đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Cầu Vạn Xuân cùng các hạng mục đường dẫn là một trong những phần việc bị ảnh hưởng bởi vướng mắc về mặt bằng.

Đến đầu tháng 11/2026, phần tường chắn, bãi giảm tải và đường đầu cầu nối ra đường Lê Duẩn cơ bản hoàn thành. Mặt đường đầu cầu phía đường Lê Duẩn đã được đổ bê tông. Đường gom và bãi đỗ xe phía phải tuyến đã hoàn thành; phía trái đang tiếp tục thi công nền K95 và móng cấp phối đá dăm. Theo kế hoạch, toàn tuyến dự kiến đưa vào lưu thông trong tháng 11 này.

Ông Trần Văn Quân, Chỉ huy trưởng công trình, đại diện đơn vị thi công cho biết, sau khi nhận bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã tập trung nhân lực, máy móc triển khai các hạng mục còn lại. “Hiện nay, phần việc còn lại chủ yếu là hệ thống an toàn, lan can, vạch sơn kẻ đường và biển báo. Nhà thầu phấn đấu hoàn thiện toàn bộ công trình, đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12/2026”, ông Quân nói.

Bên cạnh tiến độ thi công, việc tổ chức giao thông tại khu vực đầu cầu phía đường Lê Duẩn cũng được đặt ra. Vị trí gác chắn đường sắt Bắc - Nam tiếp giáp hộ lan Quốc lộ 1 cần mở rộng phạm vi đấu nối để tăng khả năng lưu thông. “Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư đã làm việc với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cùng đơn vị quản lý đường bộ để thỏa thuận phương án mở rộng, giúp giao thông thông suốt khi đưa công trình vào sử dụng”, ông Lê Thành Bắc thông tin.

Việc sớm hoàn thiện đường dẫn cầu Vạn Xuân cũng là mong mỏi của người dân trong khu vực, nhất là những hộ thường xuyên qua lại tuyến đường cũ còn nhiều khó khăn. Ông Ngô Quang Lợi, người dân tổ dân phố Phú Thạnh, phường Phú Xuân, bày tỏ: Người dân mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện hơn, không ảnh hưởng đến giao thông, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh, buôn bán.