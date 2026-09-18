Tăng tốc hoàn thiện các hạng mục cuối dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, còn được gọi là dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng, đang được đẩy mạnh thi công để đưa vào vận hành.

Được tái khởi động từ đầu tháng 2/2026, dự án gồm 6 cống kiểm soát triều lớn, 2 cống nhỏ, khoảng 6km đê, kè và 43 cống kiểm soát triều quy mô nhỏ.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 18/9, tại cống kiểm soát triều Tân Thuận, đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, chuẩn bị cho việc vận hành thử dự kiến trong tháng 10/2026.

Trên công trường, nhiều máy móc, công nhân được huy động để hoàn thiện cụm nhà quản lý, trạm bơm, máy phát và hạ tầng kỹ thuật; chỉnh trang cảnh quan khu vực công trình.

Các thiết bị cơ điện, máy bơm và hệ thống điều khiển SCADA cũng được lắp đặt, tích hợp.

Đơn vị thi công đồng thời hoàn thành lắp đặt cửa van âu thuyền, nạo vét và xử lý xói hút khu vực thượng lưu, hoàn thiện kè và thảm đá gia cố lòng rạch.

Ông Nguyễn Văn Tình (ngụ phường Tân Thuận) cho biết người dân vui mừng khi dự án sắp hoàn thành. “Chúng tôi đã chờ đợi dự án hoàn thiện nhiều năm, vì dọc tuyến đường này đến mùa triều cường là ngập. Nhiều lúc mưa lớn gặp triều cường đạt đỉnh, nước lên biến tuyến đường thành sông”, ông Tình nói.

Theo người dân, nhiều năm qua, khu vực này thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi tình trạng ngập do mưa lớn và triều cường. Vì vậy, việc dự án được đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị vận hành khiến người dân mong chờ.

Tại cống kiểm soát triều Phú Định, dự kiến vận hành thử trong tháng 11/2026, tiến độ hiện đạt khoảng 93%.

Ghi nhận tại công trường, khu vực hai bên đường dẫn vào cống đã được chỉnh trang, thông thoáng hơn trước. Tuyến đường được thảm nhựa rộng, các hạng mục hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện.

Đơn vị thi công đang hoàn thiện nhà quản lý, nhà trạm bơm và khu máy phát; lắp đặt lan can, bổ sung cây xanh và thảm đá gia cố. Bốn đoạn kè cũng đang được đẩy nhanh hoàn thiện. Cùng với đó, thiết bị cơ điện và hệ thống SCADA được lắp đặt, trong khi cửa van âu thuyền được tổ hợp để chuẩn bị cho các bước lắp đặt và vận hành thử.

Bà Lâm Thị Sóc (ngụ phường Phú Định) cho biết người dân đã chờ đợi nhiều năm để dự án hoàn thiện. “Gần một tháng nay, khi dự án gần về đích, người dân ai nấy cũng vui mừng”, bà Sóc nói.

Theo Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam, chủ đầu tư dự án, nhiều hạng mục chính hiện đạt từ 92-99% tiến độ. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những phần việc còn lại, phấn đấu vận hành thử từng cống trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2026.

Cụ thể, cống Bến Nghé đạt 99% tiến độ, đã được nghiệm thu và bàn giao công trình. Cống Tân Thuận đạt 95%, dự kiến vận hành thử trong tháng 10/2026. Cống Phú Xuân đạt 95%, dự kiến vận hành thử tháng 10/2026.

Cống Mương Chuối đạt 94%, dự kiến vận hành thử tháng 11/2026. Cống Cây Khô đạt 94%, dự kiến vận hành thử tháng 10/2026. Cống Phú Định đạt 93%, dự kiến vận hành thử tháng 11/2026.

Cống Cầu Kinh và cống Bà Bướm đạt 96% tiến độ, đang hoàn thiện lát gạch sau kè, đường vận hành, nhà quản lý và các hạng mục cảnh quan, cây xanh. Các thiết bị cơ điện và hệ thống SCADA tiếp tục được lắp đặt, hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật phục vụ vận hành thử. Hai cống này dự kiến vận hành thử trong tháng 9/2026.

Đối với các đoạn đê, kè, tiến độ đạt khoảng 92%. Hiện các đơn vị đang hoàn thiện phần sau kè, thảm đá phía trước kè, nhà cống 2M và cảnh quan dọc tuyến. Cùng với đó, lan can và các thiết bị cơ điện được lắp đặt; hệ thống SCADA được đồng bộ, cửa van cho cống 2M và các cống nhỏ dưới đê tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Tại nhà quản lý trung tâm, các hạng mục khối nhà chính, nhà kho, nhà xưởng, nội thất và kiến trúc còn lại đang được hoàn thiện. Đơn vị thi công đồng thời hoàn chỉnh đường nội khu, cảnh quan cây xanh và tích hợp thiết bị cơ điện với hệ thống điều khiển tự động SCADA.

Hệ thống điều khiển trung tâm dự kiến được đồng bộ vào tháng 11/2026, phục vụ tiếp nhận, giám sát và vận hành toàn dự án.