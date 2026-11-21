Dự án cầu An Bình đã hoàn thiện.

Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục

Những ngày qua, không khí thi công diễn ra khẩn trương trên một số công trình. Các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động máy móc, nhân lực tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, nhất là nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước và công trình bảo đảm an toàn giao thông (ATGT). Ghi nhận tại công trường đường dẫn cầu An Bình, sau thời gian chờ lún, nhà thầu đã tiếp tục triển khai lu lèn mặt đường. Các hạng mục kè, lan can và hệ thống ATGT cũng đang được khẩn trương thi công, hoàn thiện. Cầu An Bình thuộc dự án Đường nối từ ĐT.609C đến QL14B, có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 440 tỷ đồng. Toàn tuyến dài 3,93km, riêng cầu An Bình bắc qua sông Vu Gia dài hơn 1.060m, được xây dựng bằng kết cấu bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực, tuổi thọ thiết kế 100 năm.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (Ban GTNN), cầu An Bình cùng đoạn đường dẫn từ ĐT.609C đến ĐT.609 (Km0+00 - Km2+667) đã hoàn thành thi công. Ngày 26-10-2026, Sở Xây dựng thành phố kiểm tra, thống nhất nghiệm thu đưa hạng mục này vào sử dụng. Cầu Km3+428 cũng đã hoàn thành. Hiện đoạn tuyến dài 275m, từ Km3+528 đến Km3+802, đang được dỡ tải để triển khai các hạng mục tiếp theo kết nối với QL14B, dự kiến hoàn thành trước ngày 31-12-2026. Hệ thống điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông cơ bản hoàn thành.

Tại công trình cầu Sông Thu, tuyến đường dẫn đã được thảm bê-tông nhựa 2 lớp, hoàn thành kẻ vạch đường. Các đơn vị thi công đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống mương thoát nước và những hạng mục ATGT, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 11-2026. Cầu Sông Thu dài 669m, gồm 16 nhịp dầm Super T, đã hoàn thành 100% và thông xe kỹ thuật từ ngày 23-3-2025. Dự án đường nối QL14H đi ĐT.609C có tổng chiều dài đầu tư xây dựng 6km, kết nối qua các tuyến ĐH5.ĐL và ĐH4.ĐL. Đến nay, phần đường giao thông đã hoàn thành thảm bê-tông nhựa 2 lớp trên toàn tuyến; hệ thống điện chiếu sáng cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung xử lý những phần việc còn lại để sớm đưa công trình vào khai thác.

Đường dẫn từ cầu An Bình ra QL14B trong giai đoạn gấp rút thi công.

Công nhân đang hoàn thiện các công đoạn trên đường dẫn cầu An Bình.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ

Cùng với cầu An Bình và cầu Sông Thu, dự án cầu Văn Ly và đường dẫn cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Công trình có tổng chiều dài đường dẫn 7,78km, kết nối với các tuyến ĐT.609C và ĐT.605. Theo số liệu cập nhật của chủ đầu tư, giá trị xây lắp thực hiện đạt khoảng 335,6/423,8 tỷ đồng, tương đương 79,2% giá trị hợp đồng. Đến nay, cầu Văn Ly và đường dẫn phía xã Gò Nổi đã hoàn thành. Đối với 3 cầu cạn trên nhánh tuyến N2, cầu số 1 và số 2 đã hoàn thành kết cấu phần trên, chờ triển khai thảm bê tông nhựa cùng nền đường. Riêng cầu số 3, nhà thầu đã hoàn thành kết cấu phần trên từ liên 1 đến liên 4, đang tập trung thi công liên số 5, dự kiến hoàn thành trước ngày 10-12-2026.

Ông Nguyễn Hữu Hòa, Trưởng phòng Điều hành - Giám sát 1 (Ban GTNN), cho biết, thời gian tới, các đơn vị tiếp tục chia nhiều mũi thi công, tập trung hoàn thiện nền đường, cống thoát nước, móng cấp phối đá dăm, hoàn trả mương thủy lợi, gia cố mái taluy và các hạng mục phụ trợ còn lại. Mục tiêu là hoàn thành các phần việc chính, phấn đấu thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào cuối tháng 12-2026. Theo kỹ sư Bùi Huy Phú, Tư vấn giám sát trưởng dự án (Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía Nam), nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, những vướng mắc về mặt bằng từng bước được tháo gỡ. Đến tháng 8-2026, nhà thầu là Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương đã được bàn giao mặt bằng sạch để thi công đường dẫn nhánh tuyến N1 (đoạn phía Tây cầu Văn Ly qua xã Đại Lộc) và nhánh tuyến N2 (qua xã Điện Bàn Tây). Ngay sau khi có mặt bằng, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát đã đôn đốc nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, tổ chức thi công dứt điểm nền đường tại các vị trí này. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu bố trí 7 mũi thi công, tập trung vào những phần việc ít bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trường hợp thời tiết bảo đảm, doanh nghiệp sẽ tăng ca, tăng kíp để bù thời gian chậm trễ do vướng mặt bằng.

Công trình đường dẫn cầu Sông Thu phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong tháng 11-2026.

Trên công trường, các mũi thi công tập trung đắp nền cấp phối đá dăm đoạn từ mố M2 cầu Văn Ly đến nút giao nhánh N1-N2, giáp ranh hai xã Đại Lộc và Điện Bàn Tây. Tại đoạn từ nút giao N1-N2 đến giáp tuyến ĐT.609B, công nhân triển khai thi công nền đường K98 và cấp phối đá dăm, dự kiến hoàn thành trước ngày 15-12. Đối với nhánh N2, nhà thầu cũng đang đắp cấp phối đá dăm đoạn từ nút giao N1-N2, qua cầu cạn số 1 kết nối vào đường ĐH11.ĐB. Kỹ sư Lê Quang Khỏe, phụ trách công trường Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương, cho biết thêm, tại nhánh N2, đoạn từ nút giao ĐH11.ĐB đến giáp tuyến ĐT.609, nhà thầu đang triển khai đắp nền đường K98 và thi công cấp phối đá dăm. Các hạng mục nền đường của cả hai nhánh tuyến được tập trung hoàn thiện, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 12-2026.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án cầu Văn Ly và đường dẫn vẫn còn một số khó khăn liên quan đến việc di dời hạ tầng kỹ thuật. Tại xã Đại Lộc, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành từ tháng 7-2026, nhưng hệ thống điện chưa được di dời hoàn tất. Tại xã Điện Bàn Tây, dù mặt bằng đã được bàn giao từ tháng 9-2026, việc di dời điện vẫn chậm do một số hộ dân chưa thống nhất vị trí đặt trụ. Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư kiến nghị Công ty Điện lực Đà Nẵng sớm di dời toàn bộ hệ thống điện trung, hạ thế; các đơn vị Viettel, VNPT khẩn trương di dời cáp quang nằm trong phạm vi thi công nền, móng, mặt đường… Đơn vị cấp nước cũng cần sớm di dời đường ống cấp nước sạch tại khu vực ngã ba Cẩm Lý. Đồng thời, đề nghị chính quyền các xã Đại Lộc, Điện Bàn Tây phối hợp tháo dỡ những đường dây điện không thuộc tài sản ngành điện.

Đường dẫn cầu Văn Ly cũng đang trong giai đoạn nước rút.

Việc hoàn thiện các công trình cầu, đường dẫn trên có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển KT-XH tại các địa phương. Trong giai đoạn còn lại của năm 2026, bên cạnh nỗ lực của chủ đầu tư và nhà thầu, việc tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng là yêu cầu cấp thiết. Qua đó, bảo đảm tiến độ, chất lượng thi công, sớm đưa các công trình vào khai thác đồng bộ, an toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.