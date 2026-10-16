Tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

Rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm

Xác định việc hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là yêu cầu quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy phường Kép chú trọng cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị thành các chương trình, kế hoạch thực hiện, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị với cá nhân phụ trách. Quá trình triển khai được kết hợp với kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Qua rà soát, đến đầu tháng 10, phường đã cơ bản hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, toàn Đảng bộ kết nạp được 51 đảng viên mới, đạt 102% chỉ tiêu được giao. Phường cũng hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Hương Sơn, khu dân cư Kép 12 và khu đô thị trung tâm Kép mở rộng.

Xây dựng hạ tầng khu dân cư Kép 12 là một nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của phường Kép. Ảnh: Lãnh đạo phường kiểm tra tiến độ thực hiện khu dân cư Kép.

Đạt được kết quả trên trước hết nhờ địa phương bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và các cơ quan cấp trên, tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy chỉ đạo UBND phường cùng các cơ quan, đơn vị xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác năm và các nhiệm vụ trọng tâm; phân công cụ thể trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh. Đáng chú ý, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy phường đề cao yêu cầu đánh giá đúng thực chất, coi trọng tính chính xác của số liệu và kết quả thực hiện.

Đồng chí Phạm Công Toản, Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh: “Điểm nổi bật trong chỉ đạo là Đảng ủy yêu cầu đánh giá thực chất, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê để có số liệu chính xác, không vì thành tích mà làm đẹp báo cáo. Khi thông tin đầy đủ, đúng với thực tế, cấp ủy sẽ tìm ra nguyên nhân tồn tại, vướng mắc và có giải pháp phù hợp”. Với cách làm này, việc rà soát nhiệm vụ không đơn thuần là kiểm đếm chỉ tiêu đã hoàn thành mà còn giúp cấp ủy nhận diện những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, xác định giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Phân công rõ trách nhiệm, duy trì kiểm tra, đôn đốc và kịp thời xử lý khó khăn góp phần nâng cao tính chủ động của các cơ quan, đơn vị, hạn chế tình trạng công việc chậm tiến độ nhưng không rõ nguyên nhân, trách nhiệm.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại phường Kép cũng được gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Địa phương cụ thể hóa Chương trình số 13-CTr/TU của Thành ủy, Kế hoạch số 63-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” giai đoạn 2026-2030. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu 9 tháng đầu năm đạt 3.144 tỷ đồng (giá hiện hành), tăng 13,13% so với cùng kỳ năm trước. Phường đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Tập trung khâu yếu, tháo gỡ việc khó

Thời gian thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 không còn nhiều đòi hỏi cấp ủy các xã, phường phải rà soát sát tình hình, xác định rõ những chỉ tiêu chưa đạt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Rà soát nhiệm vụ chỉ phát huy hiệu quả khi gắn với kiểm điểm trách nhiệm và giải pháp khắc phục cụ thể. Những chỉ tiêu chưa đạt phải phân tích rõ nguyên nhân, xác định đầu mối phụ trách và thời hạn hoàn thành. Công tác kiểm tra, giám sát hướng vào những khâu yếu, việc khó, kịp thời chấn chỉnh hạn chế trong tổ chức thực hiện, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Để về đích với kết quả cao đòi hỏi người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương bám sát nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với tinh thần quyết liệt, chủ động, hiệu quả hơn.

Tại phường Nếnh, thu ngân sách nhà nước sau khi phân cấp (không bao gồm thu bổ sung từ ngân sách cấp trên và thu chuyển nguồn) đạt gần 680 tỷ đồng, bằng 118% dự toán giao. Tuy nhiên, Đảng bộ phường mới kết nạp được 61/65 đảng viên mới, đạt 93,8% chỉ tiêu năm; giải ngân vốn đầu tư công đạt 170 tỷ đồng trong tổng số gần 295 tỷ đồng, tương đương hơn 58% kế hoạch vốn. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc.

Trước thực tế này, Đảng ủy phường Nếnh tiến hành kiểm điểm từng nhiệm vụ, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận liên quan. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: “Địa phương tập trung hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng Đảng còn thiếu, nhất là kết nạp đảng viên; đồng thời lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Phường chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và Nhân dân, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thi công các công trình, dự án trọng điểm”.

Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần phát huy vai trò nêu gương, sâu sát cơ sở, chủ động xử lý vấn đề phát sinh và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Các địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy và cấp ủy địa phương; rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, bảo đảm hoạt động thông suốt của mô hình chính quyền đô thị, không ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Cùng với khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư công thấp, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, các cấp ủy cần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, giữ vững đoàn kết nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Việc đánh giá kết quả phải bảo đảm khách quan, thực chất, gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Tăng tốc cuối năm không chỉ là yêu cầu về tiến độ mà còn là dịp kiểm nghiệm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Rà soát đúng, chỉ đạo trúng, kiểm tra sát, khắc phục dứt điểm hạn chế sẽ tạo chuyển biến thực chất, góp phần giúp các địa phương hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026.