Tăng tốc hoàn thành mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách năm 2026

Du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lamori Resort & Spa (xã sao Vàng).

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 15,9 triệu lượt khách, đạt 94,9% kế hoạch năm; tổng thu đạt khoảng 42,84 nghìn tỷ đồng, tương đương 86,5% kế hoạch. Như vậy, để hoàn thành mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách, trong những tháng còn lại của năm, toàn tỉnh cần thu hút thêm khoảng 1 triệu lượt khách. Với 3 tháng còn lại của năm, đây là con số không nhỏ trong bối cảnh lượng khách đến các khu du lịch biển giảm mạnh, trong khi đó nhu cầu du lịch những tháng cuối năm có sự thay đổi rõ rệt.

Theo nhận định của một số doanh nghiệp lữ hành, sau cao điểm du lịch hè, Thanh Hóa vẫn còn dư địa lớn để khai thác các dòng khách du lịch văn hóa, sinh thái cộng đồng, nghỉ dưỡng ngắn ngày và khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo). Các điểm đến như Pù Luông, suối cá Cẩm Lương, Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, FLC Sầm Sơn, Lamori Resort & Spa, Flamingo Ibiza Hải Tiến, Anh Phát Hotels & Resorts... kết hợp cùng chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch những tháng cuối năm có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn trong thời điểm thời tiết chuyển mùa. Đồng thời, việc kết hợp khai thác dịch vụ lưu trú, ăn uống, tham quan và trải nghiệm trong một sản phẩm trọn gói không chỉ thuận tiện cho du khách mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu.

Giám đốc Công ty CP Giáo dục & Du lịch Athena, Dương Thị Hà cho rằng: “Nếu có nhiều cách tiếp cận, nhiều sản phẩm và mức giá phù hợp, khả năng thu hút các nhóm khách khác nhau sẽ cao hơn. Đây là dư địa để doanh nghiệp lữ hành khai thác trong thời gian tới, nhất là khi nhu cầu du lịch cuối tuần, nghỉ dưỡng ngắn ngày và trải nghiệm thiên nhiên ngày càng phổ biến. Do đó, những tháng cuối năm, doanh nghiệp đang chủ động chuyển hướng xây dựng các chương trình kích cầu, làm mới trải nghiệm và tăng cường liên kết giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch để hình thành những sản phẩm có sức cạnh tranh. Cùng với đó, đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, bởi đây là kênh quan trọng để tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm và thúc đẩy nhu cầu của du khách, nhất là đối với các chuyến đi ngắn ngày”.

Cùng với sản phẩm và chất lượng dịch vụ, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cũng đứng trước yêu cầu phải thay đổi mạnh hơn theo hướng số hóa. Thay vì tập trung quảng bá điểm đến, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực đưa thông tin về ưu đãi, dịch vụ, trải nghiệm... đến gần khách hàng hơn. Hình ảnh, video ngắn, nội dung trải nghiệm thực tế và các chương trình ưu đãi theo mùa trên các nền tảng số được nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai hiệu quả. Đây được xem là một trong những kênh thông tin quan trọng giúp sản phẩm du lịch tiếp cận đúng nhóm khách, đúng thời điểm.

Mới đây, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm do Hiệp hội Du lịch tổ chức, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung đề nghị hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo. Cùng với đó, tăng cường liên kết để hình thành các chuỗi sản phẩm, combo, tour tuyến và trải nghiệm liên vùng. Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, truyền thông, đồng hành cùng cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện” từ chính chất lượng phục vụ của từng doanh nghiệp. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, cần chủ động xây dựng sản phẩm, chương trình kích cầu, dịch vụ mới và các gói trải nghiệm hấp dẫn. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để đưa các sự kiện, hoạt động quảng bá trong những tháng cuối năm 2026 thành cơ hội mở rộng thị trường, tạo sức bật mới cho du lịch Thanh Hóa.

Mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách vì thế không chỉ là đích đến của năm 2026, đây còn là phép thử về năng lực khai thác du lịch bốn mùa đối với “ngành công nghiệp không khói” của tỉnh. Từ những kết quả đã đạt được, doanh nghiệp đang từng bước chủ động hơn trong phát triển sản phẩm, liên kết chặt hơn trong cung ứng dịch vụ và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn trên nền tảng số. Những tháng cuối năm được xác định không chỉ là thời gian hoàn thành chỉ tiêu, mà còn tạo nền tảng để du lịch Thanh Hóa bước vào năm 2027 với thế chủ động và sức cạnh tranh cao hơn.