Tăng tốc hoàn thành khám sức khỏe toàn dân

Bệnh viện Việt-Hàn Đà Nẵng tổ chức khám cho 4.146 người dân trên xã đảo Tam Hải.

Tính đến cuối tháng 8/2026, đã có hơn 40% người dân ở 34 tỉnh, thành phố được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, nhiều địa phương đạt tỷ lệ hơn 50%. Đây là kết quả bước đầu trong hiện thực hóa mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm thay vì điều trị khi bệnh đã phát sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống để người dân được sống khỏe mạnh, hạnh phúc hơn.

Nghị quyết số 72-NQ/TW được cấp ủy nhiều địa phương cụ thể hóa bằng chương trình hành động, kế hoạch với nhiệm vụ, chỉ tiêu và trách nhiệm rõ ràng. Cách làm ngày càng linh hoạt, phù hợp từng địa bàn, nhóm tuổi, đối tượng; gắn khám sức khỏe với lập sổ sức khỏe điện tử, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân.

Tại Đà Nẵng, Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai nghị quyết được thực hiện quyết liệt, đồng bộ với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Sau một năm thực hiện, nhiều nhiệm vụ trong chương trình đã được các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt, nổi bật là tổ chức 149 đợt khám sức khỏe; bố trí 123 tỷ đồng cho đợt 1 triển khai chiến dịch khám sàng lọc miễn phí; chuyển giao, sắp xếp 93 trạm y tế cấp xã, 215 bác sĩ được bố trí hoạt động cơ hữu tại các trạm y tế. Đến nay, hơn 2,1 triệu người được khám, đạt tỷ lệ khoảng 69% dân số. Tỷ lệ người dân có sổ sức khỏe điện tử trên VNeID đạt 34%; 100% bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và liên thông dữ liệu điện tử.

Để tăng tốc hoàn thành các mục tiêu theo chỉ đạo của Thành ủy, cấp ủy, tổ chức đảng cùng ngành y tế Đà Nẵng thực hiện chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân, tập trung rà soát những người chưa được khám, tổ chức khám bù và cập nhật đầy đủ kết quả lên hệ thống dữ liệu, hoàn thành trước ngày 15/12. Thành phố huy động 25 bệnh viện, trung tâm y tế khu vực cùng các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập và 93 trạm y tế xã, phường; tổ chức khám tại chỗ, lưu động và tại nhà đối với một số đối tượng, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ.

Cùng với Đà Nẵng, nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn cao điểm. Tại Hải Phòng, Chương trình hành động số 03-CTr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân với khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, thành phố đã huy động tối đa nguồn lực với 71 cơ sở khám sức khỏe đủ điều kiện, hơn 25.000 nhân lực y tế, gần 5.700 bác sĩ. Đến ngày 16/9, hơn 2,7 triệu người được khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử, đạt 64% dân số, tạo nền tảng quan trọng để quản lý sức khỏe người dân lâu dài và từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân. Hải Phòng đang triển khai đợt cao điểm “90 ngày tăng tốc-về đích khám sức khỏe toàn dân năm 2026”. Trong số 4,2 triệu người thuộc phạm vi rà soát, còn khoảng 1,5 triệu người cần tổ chức khám, cập nhật dữ liệu. Thành phố phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/10 và cơ bản bám sát tiến độ đề ra (theo đánh giá của ngành y tế Hải Phòng).

Từ những kết quả bước đầu cho thấy, Nghị quyết số 72-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sức khỏe Nhân dân. Năm 2026 là năm đầu triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần, thời gian còn lại không nhiều. Vì vậy, cùng với tăng tốc, yêu cầu quan trọng là việc thực hiện nghị quyết phải đặt chất lượng lên hàng đầu, không chạy theo số lượng, làm theo phong trào. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện; để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe tốt nhất và chủ động phòng ngừa bệnh tật, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.