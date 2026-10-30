Tăng tốc hoàn thành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành

Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đã thi công đạt khoảng 80% sản lượng. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đến cuối tháng 10, Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đã thi công đạt khoảng 80% sản lượng. Hiện nay cùng với tập trung nhân lực máy móc, tài chính cho thi công phần còn lại, các đơn vị liên quan đang khắc phục những khó khăn về thiếu đá, nhựa đường phục vụ dự án.

Tổng lực thi công giai đoạn về đích

Dưới thời tiết nắng nóng những ngày cuối tháng 10, chúng tôi có mặt trên công trường thi công gói thầu XL01 dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành chứng kiến hàng trăm máy móc, thiết bị tổng lực thi công thảm nhựa.

Anh Nguyễn Quang Hùng, công nhân cho biết: “Nắng nóng thuận lợi cho việc thảm nhựa, anh em chúng tôi đều khắc phục khó khăn, nỗ lực cao nhất thi công hoàn thành sớm nhất tuyến đường có thể. Như anh thấy, tuyến đường vừa khai thác với mật độ phương tiện đông, vừa thi công nên yếu tố an toàn luôn đặt lên hàng đầu”.

Công nhân thi công những công đoạn cuối phần lan can, lề đường dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Gói thầu XL02 của dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành từ Km13+900 đến Km25+920 do liên danh nhà thầu Trường Sơn-Thăng Long-368-Vinaconex thực hiện với giá trị hơn 4.600 tỷ đồng. Hiện nay, các nhà thầu lập 41 mũi thi công, gồm 21 mũi thi công đường, 14 mũi thi công cầu và 6 mũi thi công đúc dầm.

Đại diện nhà thầu Trường Sơn huy động hơn 1.000 nhân công, cùng hàng trăm thiết bị để tiến hành thảm nhựa 9km. “Nhà thầu đang nỗ lực cao nhất để thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra. Hiện đang là thời điểm thuận lợi cho việc thi công dự án nên công ty huy động tối đa nhân lực, máy móc tổ chức các mũi thi công”, đại diện nhà thầu Trường Sơn cho hay.

Trong khi đó, ở gói thầu XL01 từ Km4+000 đến Km13+900, bao gồm cầu Long Thành do liên danh nhà thầu Đèo Cả-Trung Chính-Phương Thành-368-Khang Nguyên thực hiện, với tổng giá trị hơn 5.573 tỷ đồng. Liên doanh các nhà thầu lập 36 mũi thi công, gồm 3 mũi thi công đường, 20 mũi thi công cầu dẫn, 5 mũi thi công cầu chính và 8 mũi thi công đúc dầm.

Thi công thảm nhựa tại gói thầu số XL02 dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Theo ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía nam, đơn vị đại diện chủ đầu tư, sản lượng đến nay của dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đạt khoảng 80%. Trên công trường, các nhà thầu đang tập trung thảm nhựa một số đoạn. Để bảo đảm tiến độ dự án hoàn thành trong tháng 12 theo kế hoạch, chủ đầu tư, các nhà thầu đang tập trung ưu tiên vật tư, máy móc, tài chính tổng lực thi công dự án.

Riêng hạng mục cầu Long Thành hiện nay cầu chính đang thi công các đốt đúc hẫng, mục tiêu hợp long phần lớn các đốt đúc hẫng trong tháng 12/2026. Cầu dẫn Long Thành đang thi công hoàn thiện bản mặt cầu phía thành phố Đồng Nai và đẩy nhanh tiến độ thân, xà mũ và gác dầm phía Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, tháng 2/2027 cầu Long Thành sẽ hoàn thành.

Với cầu sông Tắc đang thi công các đốt đúc hẫng, hoàn thành hợp long toàn bộ trong tháng 11 để hoàn thiện tháng 12/2026. Cầu cạn đã cơ bản hoàn thành kết cấu phần dưới, đang khẩn trương lao lắp dầm và thi công kết cấu phần trên.

Thi công mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành từ 4 lên 8 làn xe. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Khắc phục việc thiếu đá, nhựa đường

Đối với nguồn cung cấp vật liệu đá cho sản xuất bê-tông xi-măng, bê-tông nhựa nóng và cấp phối đá dăm cho dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đang gặp tình trạng khan hiếm. Nguyên nhân được xác định do công suất khai thác trong năm 2026 của các mỏ đạt yêu cầu kỹ thuật của dự án đang bị hạn chế, có những mỏ đã hết công suất của năm 2026 nên đang phải tạm dừng sản xuất.

Tuy nhiên, qua rà soát với từng đơn vị tại cuộc họp ngày 27/10, thì nguồn cung cấp đá cho bê-tông nhựa của các mỏ Tân Cang 1, Tân Cang 3 và Tân Cang 6 đủ khối lượng cấp cho dự án. Với mỏ Tân Cang 6 thì nhà thầu phải mua thương mại; mỏ Tân Cang 1 và Tân Cang 3, Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía nam đã làm việc với Sở Công thương Đồng Nai điều chỉnh khối lượng đá đã được phân bổ cho cấp phối đá dăm còn dư của các đơn vị để sử dụng cho đá bê-tông nhựa.

Cùng với đó, các nhà thầu đều bị thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vật liệu bê-tông nhựa do đơn vị cung ứng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu. Trước thực trạng này, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã chỉ đạo các nhà thầu khảo sát thị trường vật liệu trong nước, chủ động chuyển đổi phương thức từ mua bê-tông nhựa thương phẩm sang trực tiếp cung cấp vật tư cho các trạm trộn đã được chấp thuận nhằm tự chủ sản xuất theo đúng cấp phối phê duyệt.

Các nhà thầu đang huy động tổng lực phương tiện, nhân lực để tăng tốc thi công hoàn thành dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Sau khi làm việc với các nhà thầu, cùng các nhà cung cấp bê-tông nhựa hiện nay cho dự án và nhà cung cấp nhựa ADECO, thì lượng nhựa từ 15/11 đến 5/12 sẽ nhập về được khoảng 16.000 tấn từ Malaysia và Singapore. Do vậy, Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía nam đánh giá về lượng nhựa cấp cho bê-tông nhựa của dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành là không thiếu.

Đồng thời yêu cầu các nhà thầu lên kế hoạch chi tiết về tiến độ thi công bê-tông nhựa để làm việc với các nhà cung cấp bê-tông nhựa và cung cấp nhựa, kịp thời đáp ứng tiến độ của dự án.

Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía nam sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà thầu để làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai để hỗ trợ phân bổ đủ nguồn đá cho dự án và làm việc với các nhà cung cấp nhựa ưu tiên cấp nhựa cho dự án để bảo đảm tiến độ.

Công trình giao thông cấp bách Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành được khởi công ngày 19/8/2025 và dự kiến hoàn thành tháng 12/2026. Đây là công trình giao thông cấp bách, giữ vai trò huyết mạch trong kết nối vùng, đặc biệt trong việc kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành và ngược lại khi đưa vào khai thác. Dự án có chiều dài khoảng 22km, tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Về quy mô, đoạn từ nút giao đường Vành đai 2 đến nút giao đường Vành đai 3 được đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe; đoạn từ nút giao đường Vành đai 3 đến nút giao đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu được đầu tư mở rộng từ 4 lên 10 làn xe. Riêng đối với cầu Long Thành đầu tư xây dựng một đơn nguyên cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh theo chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành (bên phải cầu Long Thành hiện hữu).