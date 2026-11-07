Tăng tốc hoàn thành các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam

Hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông gồm 36 trạm với 7 trạm dừng nghỉ đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đang được đầu tư hoàn thiện.

Bên cạnh đó có 29 trạm dừng nghỉ đầu tư mới để khai thác đồng bộ trên tuyến với 3 trạm do địa phương là cơ quan chủ quản gồm Hữu Nghị - Chi Lăng, Bắc Giang - Lạng Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận và 2 trạm do VEC là cơ quan chủ quản trên tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành.

Ngoài ra, 24 trạm dừng nghỉ do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản, hiện đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng 21 trạm, 3 trạm đang triển khai thủ tục đầu tư gồm: La Sơn - Hòa Liên (Km52+000), hầm Đèo Cả, Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Đến nay, 18/21 trạm dừng nghỉ đã hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu và đưa vào khai thác, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho lưu thông trên tuyến.

Các trạm dừng nghỉ còn lại Cam Lộ - La Sơn, Cam Lâm - Vĩnh Hảo đang thi công. Tuy nhiên do thời tiết mưa to diện rộng đã ảnh hưởng đến công tác triển khai thi công các trạm dừng nghỉ.

Trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km144) đã hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất; đang thiết kế để phê duyệt dự án, phê duyệt bảo vệ thi công và hoàn thiện các thủ tục về đất đai để triển khai thi công.

Thời gian tới, Cục Đường bộ sẽ đôn đốc nhà đầu tư tăng cường nguồn lực, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu các trạm Diễn Châu - Bãi Vọt, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Cam Lộ - La Sơn, Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày 15/11/2026.

Đồng thời hoàn thành toàn bộ các trạm trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng, kiên quyết xử lý các nhà đầu tư chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng.

Cùng với việc hoàn thiện các hạng mục dịch vụ, hạ tầng sạc xe điện cũng được yêu cầu triển khai đồng bộ.

Cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh lắp đặt hệ thống trạm sạc tại 21 trạm dừng nghỉ mới, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng khi các trạm đi vào khai thác.

Đối với những trạm dừng nghỉ hiện hữu, Cục sẽ phối hợp với địa phương và doanh nghiệp khai thác để bổ sung hệ thống trạm sạc, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện.