CHỦ ĐỘNG RÀ SOÁT, TĂNG TỐC HOÀN THIỆN

Tại xã Hòa Long, điểm nổi bật trong công tác xây dựng NTM là cách tổ chức thực hiện có trọng tâm, chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; huy động, sử dụng nguồn lực phù hợp và phát huy tính chủ động, dân chủ ở cơ sở. Qua rà soát, tự đánh giá theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2026 - 2030, địa phương trình thẩm tra 5/47 chỉ tiêu.

Xã Ngũ Hiệp đang tập trung nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới.

Để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, cập nhật kết quả thực hiện các mục tiêu về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cùng với đó, địa phương đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chung đô thị Hòa Long; rà soát, đề xuất đầu tư các tuyến đường chưa đạt chuẩn; duy trì hiệu quả hệ thống thủy lợi và nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai.

Đáng chú ý, xã chú trọng kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ, phân công theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, tránh tình trạng nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc thiếu đầu mối chịu trách nhiệm.

Với mục tiêu 20 xã phấn đấu ra mắt NTM trong năm 2026, thời gian còn lại của năm là giai đoạn có ý nghĩa quyết định.

Việc nhận diện đúng những tiêu chí còn yếu, tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm và nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện sẽ là yếu tố quan trọng để các địa phương hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần tạo chuyển biến đồng đều, thực chất hơn trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, xã Lai Vung tập trung phát huy những kết quả nền tảng đạt được; đồng thời, tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt. Qua rà soát 10 tiêu chí, 47 chỉ tiêu, địa phương có 39/47 chỉ tiêu đáp ứng yêu cầu, 8 chỉ tiêu đang tiếp tục hoàn thiện.

Nhiều kết quả tích cực được duy trì như: Các tuyến giao thông chính được cứng hóa đạt 100%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,93%; nhà ở kiên cố đạt 94,2%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung đạt 99,63%. Xã hiện có 38 sản phẩm OCOP và 6 hợp tác xã nông nghiệp. Đặc biệt, hơn 39 km đường trục xã, liên xã đều có cây xanh dọc tuyến, góp phần tạo cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Minh Chây, Phó Chủ tịch UBND xã Lai Vung, địa phương đang ưu tiên đẩy nhanh những công trình, phần việc có thể thực hiện ngay bằng các giải pháp quản lý, chỉnh trang, sửa chữa, tập huấn và bổ sung hồ sơ.

Đối với những nội dung cần đầu tư hoặc hỗ trợ, xã sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ, dự toán để đề xuất cấp có thẩm quyền. Công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan cũng được xác định là nhiệm vụ cần tạo chuyển biến rõ nét.

Mỗi ấp lựa chọn ít nhất 1 tuyến đường chính hoặc tuyến đường tiêu biểu để tập trung vệ sinh, phát quang, trồng và chăm sóc cây xanh, hoa, chỉnh trang lề đường và duy trì thường xuyên.

Bên cạnh đó, xã rà soát hệ thống 33 camera hiện có, xác định những vị trí hư hỏng, điểm mù để xây dựng phương án sửa chữa, bổ sung camera AI, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự.

TẬP TRUNG THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Nếu Hòa Long và Lai Vung đang phát huy nền tảng, đẩy nhanh hoàn thiện các chỉ tiêu, thì tại xã Tân Phước 1, khối lượng công việc cần thực hiện vẫn còn khá lớn. Đến ngày 30-10-2026, qua rà soát theo Bộ tiêu chí xã NTM áp dụng đối với xã nhóm 1, địa phương có 24/47 chỉ tiêu đạt yêu cầu, chiếm 51,06%; còn 23 chỉ tiêu chưa đạt.

Xã Lai Vung tập trung phát huy thế mạnh trong nông nghiệp theo hướng bền vững.

Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND xã phân nhóm nhiệm vụ, xác định lộ trình hoàn thành theo từng tháng. Trong năm 2026, địa phương tập trung thực hiện 29 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành theo kế hoạch.

Qua đánh giá tiến độ và điều kiện thực tế, có 26 chỉ tiêu dự kiến hoàn thành trong năm nay; 3 chỉ tiêu chưa đủ điều kiện sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2027. Đến nay, xã đã gửi hồ sơ đề nghị thẩm định 9 chỉ tiêu.

Trong đó, các nội dung về hạ tầng viễn thông, điểm bưu chính phục vụ công cộng, chính quyền số và mô hình ấp thông minh đã được trình Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định. Những chỉ tiêu liên quan đến hệ thống chính trị, hành chính công, tiếp cận pháp luật, an ninh, trật tự cũng đang được hoàn thiện hồ sơ.

Theo Chủ tịch UBND xã Tân Phước 1 Phùng Thị Hồng Nghĩa, để bảo đảm tiến độ, xã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị và công chức phụ trách; xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và thời gian hoàn thành. Phòng Kinh tế được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ, kịp thời tham mưu UBND xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tại xã Ngũ Hiệp, kết quả rà soát đến ngày 5-11-2026 cho thấy, địa phương đạt 3/10 tiêu chí, với 34/47 chỉ tiêu đạt yêu cầu, chiếm 72,34%. 3 tiêu chí đã đạt gồm: Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn; xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công; môi trường và cảnh quan nông thôn.

Tuy nhiên, địa phương còn 7/10 tiêu chí chưa đạt, với 13 chỉ tiêu cần tiếp tục hoàn thiện, tập trung ở các lĩnh vực quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo, an sinh xã hội, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp Nguyễn Thị Hồng Thủy, quy hoạch được xác định là nhiệm vụ nền tảng, có tác động đến tiến độ thực hiện nhiều tiêu chí khác.

UBND xã xây dựng kế hoạch lập quy hoạch chung, đề nghị tỉnh bố trí kinh phí và phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2026.

Ở lĩnh vực văn hóa, xã chuẩn bị đầu tư, nâng cấp Trung tâm Văn hóa - Thể thao, thư viện và các nhà văn hóa - khu thể thao ấp. Đồng thời, xây dựng 10 điểm sinh hoạt cộng đồng tại 10 ấp, trang bị dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời và thiết bị vui chơi cho trẻ em. Các dự án dự kiến triển khai trong tháng 11-2026, phấn đấu hoàn thiện hồ sơ tiêu chí vào tháng 2-2027.

Một trong những khó khăn đáng chú ý của Ngũ Hiệp là chỉ tiêu thương mại điện tử. Trước thực tế này, xã đang đẩy mạnh tập huấn kỹ năng số, hỗ trợ các chủ thể đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và phát triển hoạt động bán hàng trực tuyến.

Đối với lĩnh vực y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của xã hiện đạt 96,2%, còn thấp hơn mục tiêu 97,5%. Địa phương tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; củng cố hoạt động trạm y tế và nâng cao công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.