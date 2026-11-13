Tăng tốc hành động, giữ vững mục tiêu

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, bên cạnh những điểm sáng, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ vẫn còn chậm. Trong 10 dự án dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 10, mới có 7 dự án vận hành. Có tới 38 địa phương thu tiền sử dụng đất đạt dưới 50% dự toán, trong đó 7 địa phương đạt dưới 10%. Tiến độ giải ngân đầu tư công, xử lý nhà đất dôi dư, tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng ở một số địa phương, chủ đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu.

Khi năm 2026 chỉ còn hơn một tháng, giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng đặt ra yêu cầu cao hơn về tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Quyết tâm phải được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, thay vì chỉ dừng ở những cam kết.

Tháng 11 vì thế phải là thời điểm tập trung xử lý những tồn tại, chứ không chỉ dừng lại ở việc rà soát, nhận diện khó khăn. Mỗi chỉ tiêu còn thiếu phải được xác định rõ mức độ, khả năng bù đắp và trách nhiệm thực hiện. Với các dự án chậm vận hành, cần làm rõ vướng mắc nằm ở thủ tục, mặt bằng hay năng lực tổ chức thực hiện. Với những địa phương có nguồn thu tiền sử dụng đất thấp, phải xác định nguyên nhân và tiến độ khai thác quỹ đất. Không thể áp dụng một giải pháp chung cho những điểm nghẽn có nguyên nhân khác nhau.

Các yêu cầu tại hội nghị cũng đã cụ thể hóa nhiệm vụ cho từng ngành, lĩnh vực. Thống kê tỉnh đối chiếu số liệu đến từng ngành cấp II; ngành công thương xác định sản lượng tháng 11, tháng 12 đến từng doanh nghiệp; các dự án công nghiệp phải có mốc vận hành, chạy thử cụ thể. Trong lĩnh vực đầu tư công, yêu cầu giải ngân tối thiểu 90% kế hoạch trước ngày 30/11 và hoàn thành 100% trước ngày 30/12 tạo sức ép tiến độ rõ ràng đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và chính quyền cơ sở. Các mốc thời gian này phải được kiểm chứng bằng khối lượng công việc thực tế, không thể chỉ dựa vào cam kết hoàn thành vào cuối kỳ.

Đặc biệt, trách nhiệm người đứng đầu phải được xác định rõ. Khi 38 địa phương có nguồn thu tiền sử dụng đất dưới 50% dự toán, không thể chỉ giải thích bằng khó khăn chung của thị trường hay thủ tục. Cần làm rõ địa phương nào chậm hoàn thiện thủ tục đấu giá, địa phương nào thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Với mỗi dự án chậm tiến độ cũng phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn khắc phục.

Những chỉ tiêu chưa đạt mốc tháng 10 cần được tập trung bù đắp ngay trong tháng 11, không để áp lực tiếp tục dồn sang tháng cuối năm.

Giữ vững mục tiêu tăng trưởng không thể chỉ bằng quyết tâm chung mà phải được thể hiện qua tiến độ từng công việc, kết quả từng nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành. Đó là thước đo thực chất cho nỗ lực tăng tốc của Thanh Hóa trong chặng nước rút năm 2026.