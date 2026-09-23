Tăng tốc hạ tầng Khu công nghiệp VSIP

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN VSIP Lạng Sơn có quy mô 599,76 ha, được phân kỳ đầu tư thành 3 giai đoạn; trong đó, giai đoạn 1 khoảng 200 ha. Đến nay, UBND tỉnh đã giao đất 3 đợt với tổng diện tích 170,1 ha, đạt khoảng 85% diện tích giai đoạn 1. Trên diện tích đất được giao, nhà đầu tư đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Các phương tiện, máy móc được nhà thầu huy động để thi công hạ tầng kỹ thuật tại KCN VSIP Lạng Sơn

Ông Phạm Văn Tuyến, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng, đơn vị đã huy động hơn 400 công nhân và trên 300 thiết bị. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn vị tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, đồng thời chủ động các phương án thi công linh hoạt nhằm bảo đảm tiến độ các hạng mục. Việc triển khai được thực hiện đồng thời tại nhiều vị trí, ưu tiên các hạng mục thiết yếu, từng bước hoàn thiện mặt bằng và hạ tầng để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư thứ cấp.

Theo đó, hiện nay, chủ đầu tư đã hoàn thành san nền trên phạm vi khoảng 170,2 ha đất, thi công nền đường đạt cao độ thiết kế 140 ha; đang tiếp tục đào đắp 30,2 ha. Song song với san nền, chủ đầu tư đang triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, đến nay đạt khoảng 54%.

Bên cạnh đó, một số công trình đầu mối cũng đang được tập trung triển khai. Trong đó, tòa nhà văn phòng điều hành đã hoàn thành 100%, được nghiệm thu, bàn giao. Nhà máy xử lý nước sạch đạt khoảng 87% khối lượng xây dựng, phần công nghệ đạt 40%. Nhà máy xử lý nước thải đạt khoảng 75% khối lượng thi công, phần công nghệ đạt khoảng 42%.

Cùng với đẩy nhanh thi công hạ tầng, công tác xúc tiến đầu tư vào KCN cũng được tăng cường. Các sở, ngành chức năng đang tích cực phối hợp với nhà đầu tư thực hiện các hoạt động giới thiệu quỹ đất, hạ tầng và các điều kiện đầu tư.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết: Ban đang phối hợp với chủ đầu tư tăng cường xúc tiến, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, quỹ đất và các điều kiện đầu tư tại KCN VSIP Lạng Sơn đến các doanh nghiệp có nhu cầu. Đồng thời, ban chú trọng lựa chọn, thu hút các dự án phù hợp với định hướng phát triển của KCN, có năng lực triển khai và hiệu quả sử dụng đất. Đến nay, đã có 10 nhà đầu tư thứ cấp ký thỏa thuận thuê lại khoảng 45 ha đất. Ban Quản lý đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án thứ cấp; đang tiếp tục thẩm định hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án thứ cấp.

Hiện nay, đối với các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư đang tích cực hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai khởi công nhà máy theo kế hoạch. Đơn cử, qua trao đổi với đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Phú Group (nhà đầu tư thứ cấp tại KCN VSIP Lạng Sơn) được biết, dự kiến trong tháng 12/2026, doanh nghiệp sẽ tiến hành khởi công xây dựng nhà máy sản xuất nhôm ingot, billet, bi các loại và gia công nhôm với tổng vốn đầu tư trên 630 tỷ đồng; quy mô dự án khoảng 5,4 ha. Hiện, doanh nghiệp đang tích cực hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai dự án, xây dựng nhà máy đúng tiến độ đề ra.

Theo phương án triển khai giai đoạn 2, việc giao đất, cho thuê đất hoặc triển khai đầu tư xây dựng giai đoạn này chỉ được thực hiện khi KCN VSIP giai đoạn 1 đáp ứng điều kiện lấp đầy tối thiểu 60% theo Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN VSIP Lạng Sơn. Vì vậy, việc hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 1 và thu hút các dự án thứ cấp không chỉ nhằm sớm đưa diện tích đã được đầu tư hạ tầng vào khai thác mà còn có ý nghĩa đối với tiến độ triển khai các giai đoạn tiếp theo của toàn dự án.

Với quy mô 599,76 ha, KCN VSIP Lạng Sơn là một trong những dự án quan trọng, tạo thêm quỹ đất phục vụ phát triển công nghiệp của tỉnh. Việc đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng, thu hút nhà đầu tư thứ cấp và hỗ trợ các dự án đủ điều kiện sớm triển khai sẽ góp phần từng bước đưa KCN vào khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất công nghiệp, tạo thêm không gian thu hút doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn.