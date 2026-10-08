Tăng tốc GPMB dự án Trục không gian Quốc lộ 1A
Với chiều dài khoảng 36,3km, mặt cắt ngang rộng 90m, đi qua 18 xã, phường trên địa bàn thành phố, dự án Trục không gian Quốc lộ 1A là một trong những công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn đang được Hà Nội tập trung triển khai. Để bảo đảm tiến độ dự án, công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương khẩn trương thực hiện, đồng thời tập trung tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tang-toc-gpmb-du-an-truc-khong-gian-quoc-lo-1a-421329.htm