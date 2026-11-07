Tăng tốc GPMB, bảo đảm tiến độ dự án đường 70
Đường 70, đoạn Hà Đông – Văn Điển – nút giao Tứ Hiệp là tuyến giao thông quan trọng ở khu vực phía Nam Hà Nội. Trước áp lực giao thông ngày càng lớn, thành phố đang đẩy nhanh triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường. Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ thi công, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các phường, xã có dự án đi qua cần được tập trung thực hiện. Ghi nhận tại xã Đại Thanh, một trong những địa phương có diện tích đất nằm trong phạm vi dự án.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tang-toc-gpmb-bao-dam-tien-do-du-an-duong-70-246261107111211833.htm