Tăng tốc GPMB, bảo đảm tiến độ dự án đường 70

Camera hành trình của ô tô ghi lại cảnh người giao hàng (shipper) đi với tốc độ khá nhanh, chuyển làn thiếu quan sát sau đó tông phải người đi xe đạp. Va chạm khiến cả hai phương tiện ngã đổ ra đường, hiện chưa rõ tình trạng shipper. Vụ tai nạn xảy ra tại Hà Nội.