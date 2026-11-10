Tăng tốc giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Yên Bình 2

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Đối với Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2, sau khi hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực ưu tiên số 1, các địa phương, đơn vị đang khẩn trương hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời nhà cửa, tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng sạch.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng khu vực ưu tiên số 2 cũng đang được tập trung đẩy nhanh, với 79 hộ dân ảnh hưởng.

Đến nay, công tác kiểm đếm, kê khai đã hoàn thành; người dân cơ bản đồng thuận với chủ trương và phương án triển khai. Trong đó, 22 hộ đủ điều kiện đã nhận tiền bồi thường; các đơn vị đang tiến hành tháo dỡ công trình, di dời tài sản để từng bước bàn giao mặt bằng.

Đối với Dự án Khu dân cư Tân Việt, đến nay đã có 110 hộ dân nhận tiền bồi thường, đồng thuận di dời gần 400 trên tổng số gần 500 ngôi mộ. Chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đang tích cực phối hợp, hỗ trợ các gia đình trong quá trình di chuyển các phần mộ, bảo đảm chu đáo, phù hợp với phong tục, tập quán và nguyện vọng của người dân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu phường Vạn Xuân, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Các phần việc cần được triển khai đồng thời, không chờ hoàn thành khu vực này mới thực hiện khu vực khác; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, huy động đủ nhân lực, máy móc để tổ chức kiểm đếm, chi trả bồi thường và tháo dỡ công trình. Tập trung hỗ trợ các hộ đã nhận tiền bồi thường sớm bàn giao mặt bằng; đối với các hộ chưa nhận tiền, cần tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận buổi làm việc.

Đối với công tác di chuyển nghĩa trang, đồng chí yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ, tập trung vận động, hỗ trợ các gia đình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác di chuyển trước ngày 23-11. Nhà thầu cần khẩn trương hoàn thiện hạ tầng theo đúng quy hoạch, sớm bàn giao đất để người dân ổn định nơi an táng thân nhân.

Đồng chí nhấn mạnh, quá trình thực hiện phải linh hoạt, chủ động tháo gỡ từng điểm nghẽn, không để một vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung và cam kết với nhà đầu tư.

Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, bảo đảm điều kiện thi công liên tục, an toàn lao động, chế độ, chính sách đối với người lao động; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương nhấn mạnh công tác tuyên truyền, vận động phải được thực hiện xuyên suốt theo phương châm chính trị tư tưởng đi trước, đồng hành trong quá trình triển khai và tổng kết, đánh giá sau khi hoàn thành, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.