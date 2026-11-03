Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu công nghiệp ven biển Lâm Đồng

Đây là dự án trọng điểm trong thu hút đầu tư và phát triển vùng kinh tế phía Đông của tỉnh, do đó tiến độ phải được đảm bảo.

Phối cảnh Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1. Ảnh: baolamdong.vn

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 có tổng diện tích đất thu hồi 1.070 ha của 822 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức (trong đó có 805 hộ gia đình, cá nhân và 17 tổ chức). Đến đầu tháng 11/2026, đơn vị đã thông báo thu hồi đất 822 hồ sơ với diện tích 1.070 ha, đạt 100% diện tích dự án. Các đơn vị đã kiểm đếm 822 hồ sơ; chuyển xét pháp lý 720 hồ sơ/807 ha; niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 312 hồ sơ/496 ha; phê duyệt phương án bồi thường 206 hồ sơ/453 ha.

Đối với giải phóng mặt bằng khu vực ưu tiên 375 ha để triển khai dự án, các đơn vị đã thông báo thu hồi đất, kiểm đếm, chuyển và hoàn thành xét pháp lý, niêm yết phương án bồi thường đạt 100%. Đối với 7 tổ chức trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 phối hợp với UBND xã Sơn Mỹ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức làm việc với 7 tổ chức để lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ. Hiện nay, Chi nhánh 1 đang hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ theo kết quả làm việc để lập các thủ tục thẩm định và phê duyệt theo quy định - ông Cường thông tin.

Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 - giai đoạn 1 có tổng diện tích đất thu hồi là 468 ha. Các đơn vị đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 353 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với diện tích 468 ha; tiến hành kiểm kê 269 hộ, cá nhân/363 ha; chuyển xét pháp lý 165 hộ/188 ha và niêm yết phương án bồi thường 60 hộ/95 ha. Riêng khu vực ưu tiên 165 ha để triển khai dự án, các đơn vị đã thông báo thu hồi đất 100%; kiểm đếm đạt 89% diện tích và đã hoàn thành xét pháp lý đối với toàn bộ hồ sơ tiếp nhận.

Ban Quản lý các khu công nghiệp nhận xét, quá trình giải phóng mặt bằng có nhiều khó khăn, vướng mắc, cụ thể như: dự án có nhiều hộ gia đình không phải là người dân địa phương hoặc trong địa bàn tỉnh nên kiểm kê, xác minh pháp lý, xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất trên đất gặp nhiều khó khăn; thẩm định, phê duyệt phương án và chi trả bồi thường còn chậm...

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn cho đền bù, giải phóng mặt bằng. UBND xã Sơn Mỹ phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu, tìm kiếm quỹ đất phù hợp để bố trí tái định cư cho hộ dân chưa có đất tái định cư trong phạm vi dự án. Đối với khu tái định cư, Ban Quản lý dự án cần phối hợp với địa phương rà soát, lựa chọn vị trí phù hợp, bảo đảm đáp ứng phong tục, tập quán và điều kiện sinh hoạt, lao động của người dân.

Theo UBND xã Sơn Mỹ, Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 có tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng được khởi công từ năm 2022. Đến nay, khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 có 3 dự án FDI (vốn đầu tư nước ngoài) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 156 ha, vốn đầu tư đăng ký 5,4 tỷ USD gồm: Kho cảng LNG Sơn Mỹ, diện tích trong khu công nghiệp là 50 ha, diện tích mặt biển 3.455 ha, với tổng vốn đầu tư 31.434 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD); nhà máy nhiệt điện BOT Sơn Mỹ I tổng vốn đầu tư 47.464 tỷ đồng (tương đương 1,98 tỷ USD); nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ II có tổng vốn đầu tư 50.433 tỷ đồng (tương đương 2,1 tỷ USD).

Đối với khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 – giai đoạn 1, dự án có tổng vốn đầu tư 1.717 tỷ đồng. Việc chuẩn bị đầu tư cơ bản hoàn tất về đánh giá tác động môi trường, quy hoạch chi tiết, phòng cháy chữa cháy…, hiện các đơn vị liên quan đang thực hiện các bước tiếp theo.

Trước yêu cầu thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm và nâng cao năng lực thu hút đầu tư, UBND tỉnh Lâm Đồng đang tập trung chỉ đạo quyết liệt khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng với mục tiêu sớm tháo gỡ các vướng mắc tại khu công nghiệp trọng điểm. Đây là nhiệm vụ hàng đầu nhằm tạo quỹ đất sạch, bảo đảm điều kiện triển khai dự án và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.