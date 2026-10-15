Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường liên kết vùng miền trung tại xã miền núi Thạnh Bình, Đà Nẵng

Một đoạn trên tuyến Dự án đường liên kết vùng miền trung đoạn qua địa bàn xã Thạnh Bình đã được thảm nhựa. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Xã Thạnh Bình xác định giải phóng mặt bằng là yếu tố then chốt quyết định tiến độ hoàn thành công trình trong xây dựng cơ bản. Do đó, hiện xã Thạnh Bình đang tiếp tục tăng tốc cho những km cuối cùng để kịp bàn giao cho nhà thầu triển khai, qua đó sớm hoàn thành dự án, góp phần cùng thành phố đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Dự án đường liên kết vùng miền trung đoạn qua địa bàn xã Thạnh Bình có tổng chiều dài khoảng 7,4km, với diện tích bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng là 15,34ha tại 744 hồ sơ. Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án, đến nay, còn lại 41 hồ sơ của 27 hộ dân được chia làm ba nhóm, gồm: Nhóm một, có 17 hồ sơ của 11 hộ dân thuộc nhóm đã phê duyệt phương án nhưng chưa nhận tiền đền bù; Nhóm hai, có 2 hồ sơ của 2 hộ đang công khai lấy ý kiến và dự kiến trình phê duyệt phương án vào ngày 20/10/2026; Nhóm ba, có 22 hồ sơ của 14 hộ thuộc nhóm xét tái định cư, trong đó có 9 hồ sơ của 5 hộ đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa phê duyệt phương án tái định cư; 13 hồ sơ chưa phê duyệt.

Dự án đường liên kết vùng miền trung đoạn qua địa bàn xã Thạnh Bình có tổng chiều dài khoảng 7,4km. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Dự án đường liên kết vùng miền trung đoạn qua địa bàn xã Thạnh Bình có diện tích bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng là 15,34ha tại 744 hồ sơ. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Đặc biệt, trong số 11 hộ dân thuộc nhóm một, hiện có 2 hộ dân sau khi được tổ chức đối thoại lần cuối vào ngày 13/10/2026 nhưng vẫn không thống nhất nhận tiền bồi thường để bàn giao mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng-Chi nhánh khu vực 10 đã có Tờ trình số 409/TTr-CNKV10 ngày gửi Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Xã Thạnh Bình đạt 97,5% số hồ sơ đã phê duyệt phương án trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường liên kết vùng miền trung. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình Dương Đức Lin cho biết, thực hiện Thông báo Kết luận số 591/TB-VP ngày 17/6/2026 của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án đường liên kết vùng miền trung và các Chỉ thị của Thành ủy về các dự án trọng điểm trên địa bàn, đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường liên kết vùng miền trung đạt 97,5% số hồ sơ đã phê duyệt phương án. Tuy vậy, hiện số lượng hồ sơ chưa được giải quyết vẫn còn tồn đọng khá lớn, nhất là vẫn còn một số hộ dân chây ì, không đồng ý với phương án bồi thường đã được duyệt.

Xã Thạnh Bình thường xuyên đốc thúc tiến độ xây dựng Khu tái định cư cho Dự án đường liên kết vùng miền trung để sớm bố trí đất cho người dân. (Ảnh: QUÂN VẠN)

“Thời gian tới xã Thạnh Bình sẽ phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng-Chi nhánh khu vực 10 triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kịp thời bàn giao số km còn lại cho nhà thầu để triển khai thi công; đồng thời đốc thúc tiến độ xây dựng khu tái định cư để sớm bố trí đất cho người dân. Đó cũng là một trong những nhiệm vụ được địa phương đặt ra cho ba tháng cuối của năm 2026”, đồng chí Dương Đức Lin nói.

Khu tái định cư cho Dự án đường liên kết vùng miền trung tại xã Thạnh Bình đang được gấp rút thi công hoàn thành. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Dự án đường liên kết vùng miền trung có tổng mức đầu tư hơn 1.059 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ưu đãi của Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF), với chiều dài khoảng 31,5km, qua địa phận của 7 xã: Thăng Trường, Chiên Đàn, Tây Hồ, Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Trà My.

Đến nay, Dự án đường liên kết vùng miền trung có tổng khối lượng thực hiện được 265,202/516,07 tỷ đồng, đạt 51,39% khối lượng hợp đồng. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng, đến nay, tổng khối lượng thực hiện được 265,202/516,07 tỷ đồng, đạt 51,39% khối lượng hợp đồng. Các đơn vị thi công đã thảm nhựa được 11,15km, trải móng cấp phối đá dăm được 13km. Hiện mặt bằng đã bàn giao được khoảng 26,2/31,48km, đạt 82,27%, nhưng phạm vi bàn giao còn phân tán, chưa liên tục, một số đoạn còn vướng hạ tầng điện, cáp viễn thông… dẫn đến việc khó tổ chức thi công đồng bộ. Cạnh đó là giá nguyên vật liệu liên tục biến động tăng và nguồn cung khan hiếm dẫn đến việc thi công của các nhà thầu gặp nhiều khó khăn.

Dự án đường liên kết vùng miền trung đang được các đơn vị nỗ lực thi công, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch đề ra. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Theo đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng cho hay, mặt bằng tuy đã được các địa phương bàn giao cơ bản nhưng vẫn còn tình trạng "da beo", không liên tục và thời tiết có mưa kéo dài khiến tiến độ chưa đạt kỳ vọng.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, hiện chủ đầu tư cùng các đơn vị đã rà soát, lập lại tiến độ với hai mốc thời gian cụ thể. Chủ đầu tư sẽ tổ chức giao ban hằng tuần để kiểm tra sản lượng và từng đầu việc theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền".

Đồng thời, đơn vị thi công cũng được yêu cầu tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị, bổ sung dây chuyền thảm bê-tông nhựa, chủ động nguồn vật liệu; các địa phương và đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật được đề nghị phối hợp di dời dứt điểm trụ điện, đường dây, trả mặt bằng liên tục cho thi công.