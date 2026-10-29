Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Các nhà thầu tập trung san lấp mặt bằng thi công các hạng mục khu tái định cư dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh).

Việc xác nhận nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đặc biệt là việc giải ngân vốn đầu tư có tăng lên so với cách đây một tháng (tháng 9/2026). Điều đó cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị đối với dự án trọng điểm quốc gia và cùng mong mỏi dự án Nhà máy điện hạt nhân sớm triển khai.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Minh Thư, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, với sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án thành phần thuộc dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh) và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải) đã đạt tỷ lệ rất cao, cơ bản hoàn thành việc lập và phê duyệt phương án bồi thường đối với hầu hết các trường hợp bị ảnh hưởng.

Cụ thể, tại Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, đến thời điểm này (28/10), UBND xã Phước Dinh đã hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường đối với 646 trường hợp, với diện tích 474,9 ha, đạt tỷ lệ 92,2% diện tích dự án; 478 trường hợp đã được lập phương án bồi thường và đã được phê duyệt, với diện tích 468,8 ha, đạt tỷ lệ 91%.

Đến nay, 205 trường hợp đã được chi trả bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí gần 662 tỷ đồng; diện tích đất đã thu hồi trên 396 ha, đạt tỷ lệ 77% diện tích dự án. Tổng vốn giải ngân đạt hơn 1.375 tỷ đồng, bằng 77,3% kế hoạch. So với trước đây (ngày 21/10), số trường hợp được phê duyệt phương án bồi thường tăng 19 trường hợp, vốn giải ngân tăng trên 21 tỷ đồng.

Đối với Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2, ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải chia sẻ, đến cuối tháng 10 này, UBND xã đã hoàn thành 100% công tác xác nhận nguồn gốc đất; 814 trường hợp được phê duyệt và chi trả bồi thường, hỗ trợ với diện tích trên 403 ha, đạt tỷ lệ 97,5%. Trong 7 ngày qua, dự án đã bổ sung chi trả với kinh phí 43 tỷ đồng để bồi thường tài sản, hỗ trợ di dời cho 72 trường hợp, nâng tổng vốn giải ngân lên 2.214 tỷ đồng. Việc di dời mồ mả tại dự án đạt 82%, với 2.402/2.930 mộ đã được di dời, tăng 118 mộ so với trước đó.

Các nhà thầu tập trung thi công các hạng mục khu tái định cư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải).

Kiểm tra thực địa tại hai xã Phước Dinh và Vĩnh Hải, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ghi nhận tinh thần trách nhiệm của chính quyền các địa phương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư các dự án thành phần) cùng các sở, ngành liên quan trong phối hợp giải quyết, khơi thông nhiều “điểm nghẽn” tồn tại trước đây, góp phần đẩy nhanh tiến độ, hướng tới sớm khởi công hai dự án Nhà máy điện hạt nhân.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tập trung chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho người dân một cách sớm nhất khi đã phê duyệt phương án bồi thường, góp phần đẩy nhanh công tác thu hồi đất, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Bên cạnh đó, hai xã Phước Dinh và Vĩnh Hải phải tiếp tục rà soát các trường hợp còn có những vướng mắc, phân loại rõ kiến nghị có căn cứ, kiến nghị cần xác minh và kiến nghị không có căn cứ. Trường hợp đủ điều kiện nhưng cố tình không nhận kinh phí bồi thường, không bàn giao thì hoàn thiện hồ sơ để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, bảo đảm an ninh trật tự và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Ngoài ra, địa phương cần tăng cường đối thoại, vận động, có giải pháp xử lý phù hợp, không để kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung. Đồng thời giải thích rõ cơ chế, chính sách mà Nhà nước đã ban hành, minh bạch về mức bồi thường, hỗ trợ để người dân hiểu, đồng thuận và thống nhất nhận chi trả theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh thi công các hạng mục tại khu tái định cư, khu nghĩa trang, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Đồng thời xác định rõ thời hạn hoàn thành từng phần việc, tạo điều kiện triển khai dự án theo đúng kế hoạch.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, kiểm tra tiến độ thi công các dự án thành phần thuộc dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh).

Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có 783 trường hợp bị ảnh hưởng và 515 ha đất bị thu hồi, gồm: Khu Nhà máy 693 trường hợp với 449,4 ha đất; khu tái định cư 90 trường hợp với 65,6 ha. Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có khoảng 841 trường hợp bị ảnh hưởng và 413,6 ha bị thu hồi, gồm: Khu Nhà máy 740 trường hợp với 381,8 ha đất và khu tái định cư 101 trường hợp với 31,8 ha đất.