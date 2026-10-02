Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án bãi đỗ xe hơn 2.900 tỷ đồng

Phần lớn công trình trong phạm vi dự án bãi đỗ xe, nhà để xe kết hợp cây xanh, vườn hoa trên dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ đã được phá dỡ.

Phường Ô Chợ Dừa đang tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án có tổng diện tích khoảng 6.800m², gồm 3 ô quy hoạch. Các hạng mục chính gồm bãi đỗ xe, nhà để xe, trạm sạc, bể nước phòng cháy, chữa cháy ngầm, mái thu năng lượng, hệ thống cây xanh, vườn hoa và đường nội bộ, cùng các hạng mục khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan.

Để thực hiện dự án, có 166 thửa đất thuộc diện thu hồi, giải phóng mặt bằng, liên quan 164 hộ dân và 2 tổ chức.

UBND phường Ô Chợ Dừa đang tập trung triển khai các phần việc liên quan, trong đó công tác giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm tiến độ dự án.

Theo phương án giải phóng mặt bằng, dự kiến bố trí 151 suất đất tái định cư tại khu GS1, phường Thượng Cát và một số căn hộ tại khu CT1 Xuân La, phường Nghĩa Đô. Việc bố trí tái định cư nhằm bảo đảm điều kiện ổn định chỗ ở cho các hộ dân thuộc diện phải thu hồi đất, đồng thời tạo quỹ đất sạch phục vụ triển khai công trình.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, phần lớn công trình trên dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành đã được phá dỡ.

Nhiều khu vực đang từng bước được thu dọn, tạo mặt bằng thuận lợi hơn cho các bước triển khai tiếp theo.

Công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang được phường Ô Chợ Dừa đẩy nhanh.

Dự án bãi đỗ xe - nhà để xe kết hợp cây xanh, vườn hoa dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ bổ sung quỹ đỗ xe, tạo thêm không gian cây xanh, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan khu vực.

Việc triển khai dự án cũng được kỳ vọng góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị dọc tuyến Vành đai 1, từng bước hình thành không gian đô thị đồng bộ, hiện đại hơn trên khu vực vốn có mật độ xây dựng và giao thông cao.