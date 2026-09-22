Tăng tốc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng kiểm tra tiến độ Dự án thành phần 2 - Đường nối từ đường Võ Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối với quốc lộ 14H và quốc lộ 1. Ảnh: HỒ QUÂN

Gỡ điểm nghẽn mặt bằng

Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) có tổng mức đầu tư hơn 2.056,7 tỷ đồng, trong đó Dự án thành phần 2 - Đường nối từ đường Võ Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối với quốc lộ 14H và quốc lộ 1 có tổng chiều dài tuyến 23,1km, với sản lượng đã hoàn thành 264/492 tỷ đồng. Đến nay, dự án bàn giao 20,1km, song mặt bằng bàn giao không liên tục, nhiều đoạn được bàn giao nhưng không có đường tiếp cận để thi công. Riêng 3km mặt bằng chưa được bàn giao còn vướng 49 thửa đất ở, 26 thửa đất nông nghiệp và cây lâu năm.

Để hoàn thành tiến độ bàn giao mặt bằng trước ngày 30/10/2026 theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, các địa phương trong vùng dự án đang tích cực phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại xã Thăng Điền, sau 3 lần vận động, hộ dân cuối cùng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Trương Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Thăng Điền cho biết, đến nay địa phương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 2, với 322 thửa đất bị ảnh hưởng, trong đó có 10 thửa bị thu hồi đất ở để bố trí tái định cư.

Tại xã Thăng An, 6 thửa đất ở, nhà ở còn vướng do người dân chờ cấp sổ đỏ tại khu tái định cư. Chính quyền địa phương đã tích cực vận động các hộ dân di chuyển chỗ ở, sớm bàn giao mặt bằng thi công trước ngày 30/9/2026 và triển khai giải pháp hỗ trợ tái định cư theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An cho biết, đến nay địa phương đã bàn giao 6,4km/6,4km, với tổng số 486 thửa đất. Các trường hợp bị ảnh hưởng đều thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đã bàn giao mặt bằng để thi công dự án theo quy định.

Ông Đoàn Thanh Khiết, Chủ tịch UBND xã Thăng Bình thông tin, địa phương đã hoàn thành phê duyệt phương án, bồi thường 551/551 trường hợp và đã hoàn thành việc chi trả, bàn giao mặt bằng 547/551 trường hợp (đạt 99,3%).

Địa phương đã đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố - Chi nhánh khu vực 9 hoàn thành các phương án tái định cư đối với các trường hợp được bố trí tái định cư; điều chỉnh, bổ sung các phương án hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thuê nhà để các hộ dân bàn giao mặt bằng trước.

Đồng thời, phối hợp với địa phương đối thoại, giải thích và xử lý kiến nghị của 4 hộ dân còn lại. Riêng các trường hợp sau khi đã tuyên truyền, vận động, đối thoại và thực hiện đầy đủ chính sách, trình tự, thủ tục mà vẫn cố tình không chấp hành, UBND xã sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện các bước xử lý theo quy định pháp luật; bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không để phát sinh “điểm nóng”.

Ông Tạ Hoàng Đình Tấn, Chỉ huy công trình thuộc Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C cho biết, gói thầu của đơn vị chịu trách nhiệm thi công 10,4km. Đến nay, 8,4km đã bàn giao mặt bằng, đơn vị đã triển khai thi công, bảo đảm tiến độ đặt ra. Đối với 2km còn vướng mặt bằng, đơn vị đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với các địa phương tiếp tục vận động các hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng để tiến độ dự án được bảo đảm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng kiểm tra tiến độ Dự án thành phần 2 - Đường nối từ đường Võ Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối với quốc lộ 14H và quốc lộ 1. Ảnh: HỒ QUÂN

Vạch tiến độ thực hiện

Để thúc đẩy hoàn thành Dự án Liên kết vùng miền Trung, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 8905/QĐ-UBND về việc khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án. Theo đó, thành phố yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/9/2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phải hoàn thành phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn lại đối với các trường hợp đủ điều kiện, không phụ thuộc vào việc hoàn thiện quỹ đất tái định cư; cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng.

Đến ngày 31/10/2026, đơn vị phải hoàn thành xử lý các trường hợp phức tạp liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất, thừa kế, tranh chấp, điều kiện bố trí tái định cư và các hồ sơ còn tồn đọng, làm cơ sở hoàn thiện phương án theo quy định. Để phục vụ giải phóng mặt bằng, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng khu tái định cư; đồng thời tiếp tục vận động người dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Minh Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cho biết, đối với Dự án Liên kết vùng miền Trung, xã Thăng Trường còn 22 hồ sơ, xã Tiên Phước còn 29 hồ sơ, xã Thạnh Bình còn 106 hồ sơ, xã Lãnh Ngọc còn 69 hồ sơ, xã Trà My còn 8 hồ sơ đang trong quá trình thực hiện. Đơn vị đang tích cực phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và đề xuất thành phố các phương án xử lý đối với các tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án.

Trong chuyến kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm phía nam thành phố mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công), gồm 2 thành phần dự án, phải hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 30/10/2026. Riêng đối với Dự án thành phần 2 qua địa bàn xã Duy Nghĩa còn vướng 19 hộ, các đơn vị khẩn trương hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Đối với nhà thầu thi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phải bám sát tiến độ được giao; triển khai các giải pháp thi công trong những tháng cuối năm, nhất là các khu vực đã được bàn giao mặt bằng, bảo đảm sớm hoàn thành, đưa dự án đi vào khai thác, sử dụng, thúc đẩy sự phát triển khu vực phía nam thành phố.