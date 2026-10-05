Tăng tốc giải ngân vốn dự án Vành đai 3

Giải ngân tăng tốc theo tiến độ dự án

Dự án đường Vành đai 3 là dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội, đoạn tuyến đi qua địa bàn các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh có chiều dài khoảng 14,9km, quy mô mặt cắt ngang từ 61 đến 85m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 đường song hành. Dự án gồm hai dự án thành phần do UBND xã Phúc Thịnh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 11.731 tỷ đồng.

Xã Phúc Thịnh tổ chức bốc thăm đất tái định cư cho người dân tại dự án đường Vành đai 3. Ảnh: Thanh Hà

Trong đó, Dự án thành phần 1 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm và Quang Minh, có tổng kinh phí 5.082 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3, với tổng mức đầu tư 6.649 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến quý III-2027.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Phúc Thịnh, Đào Ngọc Huân, đến ngày 2-10-2026, công tác giải ngân của dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt kết quả khá cao. Kế hoạch vốn năm 2026 được bố trí 1.962 tỷ đồng, trong đó vốn đầu năm là 450 tỷ đồng và vốn sau điều chỉnh, bổ sung là 1.512 tỷ đồng. Đến ngày 2-10, chủ đầu tư đã giải ngân 1.819,831 tỷ đồng, đạt 92,75% kế hoạch vốn năm 2026 được giao sau điều chỉnh, bổ sung.

Kết quả này gắn chặt với tiến độ giải phóng mặt bằng. Đến ngày 2-10, toàn dự án đã bàn giao 163,32/166,16ha, đạt 98,29% diện tích đất phải thu hồi. Trong đó, riêng địa bàn Phúc Thịnh đã phê duyệt phương án đối với 88,41ha, liên quan 1.495 hộ gia đình và tổ chức. Toàn dự án đã có 1.975 hộ nhận tiền và 242 hộ được nhận đất tái định cư.

Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục chuyển nguồn lực từ khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng sang thi công thực tế, qua đó tạo chuyển biến rõ hơn về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Dự án đường Vành đai 3 đang được tăng tốc thi công. Ảnh: Thanh Hà

Một ví dụ cụ thể là hạng mục di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật. Nhà thầu đã được lựa chọn để thực hiện di chuyển kênh mương, đường ống nước sạch, điện trung hạ thế và hệ thống viễn thông, công trình đã khởi công ngày 1-10-2026. Việc triển khai đồng thời các hạng mục này giúp từng bước giải phóng mặt bằng sạch, tạo điều kiện cho thi công tuyến chính.

Đặt mục tiêu hoàn thành dự án trong quý III-2027

Nếu công tác giải ngân phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang đạt tỷ lệ cao thì dự án thành phần xây dựng tuyến đường lại đang có dư địa rất lớn để tăng tốc. Đến ngày 2-10, lũy kế giải ngân vốn của dự án thành phần xây dựng tuyến đường đạt 530,027 tỷ đồng; trong đó giai đoạn 2021-2025 đã giải ngân 417,508 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 được bố trí 350 tỷ đồng, đã giải ngân 112,519 tỷ đồng, đạt 32,15%.

Thực tế, tuyến chính đã lựa chọn xong nhà thầu xây lắp và khởi công từ ngày 19-1-2026, hiện đang triển khai thi công ngoài hiện trường. Nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên cũng đã lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát và khởi công ngày 30-9. Đây là những hạng mục có điều kiện để tăng tốc thi công và giải ngân trong những tháng cuối năm.

Ông Lưu Quang Đức, Giám đốc điều hành dự án, Công ty Cổ phần Nhân Bình. Ảnh: Thanh Hà

Ban Quản lý dự án xác định phải tổ chức thi công đồng thời nhiều mũi trên toàn bộ phạm vi mặt bằng đã được bàn giao, ưu tiên các hạng mục thuộc đường găng tiến độ. Trường hợp cần thiết, nhà thầu phải tổ chức tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ. Cùng với đó là xây dựng kế hoạch sản lượng theo tuần, theo tháng, thường xuyên kiểm tra hiện trường và xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Theo ông Lưu Quang Đức, Giám đốc điều hành dự án, Công ty Cổ phần Nhân Bình, đơn vị đang thi công tuyến đường Vành đai 3, nhà thầu đang tập trung tối đa máy móc và nhân lực để thi công tuyến đường. Vật tư, vật liệu được đơn vị nhập 24/24 để đáp ứng nhu cầu thi công liên tục nhằm đảm bảo tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Hiện tiến độ thi công của đơn vị vẫn đang đáp ứng được yêu cầu về tiến độ đã đề ra.

Để tạo dư địa giải ngân trong những tháng cuối năm, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. UBND xã Phúc Thịnh phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong thời hạn 31-10-2026.

Cùng với đó, việc tổ chức thi công phải chuyển mạnh sang phương thức cuốn chiếu, có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công ngay đến đó, tăng cường kiểm soát sản lượng và tiến độ theo tuần, theo tháng. Cách làm này không chỉ giúp rút ngắn thời gian thi công mà còn tạo điều kiện để khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, thanh toán, qua đó thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Với mục tiêu hoàn thành dự án trong quý III-2027, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là “có vốn” mà quan trọng hơn là vốn phải được chuyển hóa thành khối lượng trên công trường. Những kết quả đạt được trong giải phóng mặt bằng, cùng việc tuyến chính và nút giao cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã triển khai thi công, đang tạo nền tảng để dự án Vành đai 3 tăng tốc trong giai đoạn nước rút.